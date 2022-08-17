‫تلفزيونات Hisense عالية الأداء 2022 ULED متوفرة الآن في جنوب أفريقيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 17 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — قدمت Hisense ، وهي مزود للتلفزيون عالي الأداء والأجهزة المنزلية، ثلاث سلاسل من منتجات شاشات ULED عالية الأداء المتاحة في سوق جنوب أفريقيا في أغسطس الماضي. مع سلسلة U8H و U7H و U6H ، تهدف Hisense إلى رفع مستوى الترفيه المنزلي لمواطني جنوب إفريقيا.

مع محرك Hi-View من Hisense ، توفر النماذج عبر السلاسل الثلاث تجربة مشاهدة أفضل لأي محتوى وفي جميع ظروف استخدام التلفزيون مثل غرفة مشرقة أو مظلمة أو صاخبة أو هادئة. مع كل الذكاء المجمع في مكان واحد، يعمل محرك Hi-View على تحسين جودة الصورة مشهدًا تلو الآخر. تحاكي الخوارزمية الشبكة العصبية، وتحسن الصورة بذكاء من خلال التعلم العميق لمشاهدة تكيفية ورائعة.

تدعم السلاسل الثلاث تقنية Quantum Dot Color ، مما يسمح للمستخدمين بالدخول إلى عالم جديد من الألوان مع توفر أكثر من مليار لون. وفي الوقت نفسه، يمكن نظام مكبرات الصوت Dolby Atmos® أجهزة التلفزيون من تقديم واقعية لا مثيل لها ومشهد صوتي غني، مما يخلق تجربة سمعية وبصرية غامرة بالكامل تغمر المشاهد في المشهد.

يتميز كل من U8H و U7H أيضًا بتكنولوجيا الصوت الملائمة للغرفة، والتي تولد بذكاء أفضل منحنى صوتي للحجم والمواد الموجودة في الفضاء. علاوة على ذلك، تعمل Dolby Vision IQ و HDR 10+ Adaptive ، المدعومتان في السلسلتين، على تحسين أداء HDR في جميع ظروف الإضاءة. يتم تشغيل كلتا السلسلتين بواسطة نظام التشغيل VIDAA U6 المحدث من Hisense ، والذي يدعم المزيد من التطبيقات ومجموعة واسعة من المحتوى. وللحصول على مشاهدة أكثر انسيابية، يمكن للمستخدمين التحكم في التلفزيون عبر جهاز التحكم عن بعد الصوتي بدون استخدام اليدين أو إصدار أوامر صوتية تصل إلى مسافة ثلاثة أمتار.

مع صوت محيطي متعدد القنوات 2.1.2 تشعر بتجربة صوت محيطي غامرة حية تنقل المشاهدين إلى اللحظة دون تشتيت الانتباه، يتم دعم IMAX Enhanced أيضًا في سلسلة U8H .

تتوفر ميزة Game Mode Pro في جميع السلاسل الثلاث، وتمكن اللاعبين من الاستمتاع بالاستجابات الفورية من خلال وضع الكمون المنخفض التلقائي و VRR المستمر (معدل التحديث المتغير) لتقليل تأخر الإدخال واهتزاز الشاشة وتمزقها. في طرازي U7H و U8H ، يوجد دعم HDMI 2.1 وشهادة AMD FreeSync Premium ، تقوم الشاشة تلقائيًا بتنشيط ميزات HDMI المتقدمة لمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

الآن بالنسبة لأي طلبات جديدة من تلفزيون ULED 2022 ، ستوفر Hisense قسائم للمستهلكين في جنوب إفريقيا:

3,000 راند ل U80H 20 أغسطس – 31 أكتوبر

2,000 راند ل U8H 10 يوليو – 31 أغسطس

1,500 راند ل U7H 10 يوليو – 31 أغسطس

1,000 راند ل U6H 10 يوليو – 31 أغسطس

بالإضافة إلى ذلك، من 10 يوليو إلى 31 أكتوبر، إذا قمت بمشاركة صورة لتلفزيون ULED الجديد لعام 2022، وتفصيل تجربتك على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع علامة @ HisenseSA ، فستتاح لك الفرصة للفوز بمكبر صوت Hisense HS212F الذي سيكمل تلفزيونك وتبلغ قيمته 2,200 راند.