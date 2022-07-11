‫تلتزم شركة الألبان الرائدة في فيتنام Vinamilk بالتنمية المستدامة من خلال “المزرعة الخضراء” – نظام مزرعة الألبان البيئي في مؤتمر الألبان العالمي

مدينة هو تشي مينه, فيتنام, 11 يوليو 2022 / — /PRNewswire في المؤتمر العالمي الخامس عشر لمنتجات الألبان الذي عقد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو في فرنسا، شاركت Vinamilk ، ممثلة صناعة الألبان في فيتنام، حول اتجاه التنمية المستدامة مع نموذج المزرعة الخضراء من Vinamilk وسلسلة القيمة الخضراء.

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قادمة من جنوب شرق آسيا، وهي منطقة ذات مزايا محدودة في زراعة الألبان، وبالتالي فإن موضوع “المزرعة الخضراء – وهي الخطوة الكبيرة التالية من فيتنام وجنوب شرق آسيا نحو الاستدامة في قطاع الألبان” من Vinamilk تلقى الكثير من الاهتمام من ممثلي البلدان الأخرى في المؤتمر.

“التنمية المستدامة ليست مجرد وجهة، ولكنها رحلة مطلوبة قُدر لنا أن نمضيها. إن الحفاظ على القيم المستدامة وإطلاقها قد مكن Vinamilk من إنشاء وتقديم منتجات للعملاء ليست مغذية فحسب، بل صديقة للبيئة أيضا. ” هذا ما شارك به نغوين كوانغ تري، مدير التسويق في Vinamilk ، مع الجمهور.

بعد بناء مزرعة Vinamilk الخضراء خلال العامين الماضيين على الرغم من التحديات التي جلبتها جائحة COVID-19 ، يظهر مسعى Vinamilk في الاالتزام القوي للعلامة التجارية في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.

“لقد تعلمت الكثير عن مفهوم المزرعة الخضراء خلال هذا المؤتمر وأنا مندهش ومعجب بالمستوى العالمي الواضح لـ Vinamilk. إنها تقوم بأشياء تعد من بين الأفضل في العالم المتاحة اليوم وأتساءل متى ستصبح كل مزرعة في فيتنام وآسيا مزرعة خضراء لأنني أعتقد أنه مبدأ رائع”، هذا ما علق به السيد ريتشارد هول – رئيس المؤتمر العالمي لمنتجات الألبان على مشاركة Vinamilk .

المزرعة الخضراء من Vinamilk – نموذج للتنمية المستدامة لمزارع الألبان التي تتكيف مع الظروف الطبيعية المحلية مع تقنيات الزراعة المتجددة، تم تطويره بواسطة Vinamilk على 3 ركائز رئيسية:

المصادر الانتقائية: تقع المزارع الخضراء ال 3 في 3 مناطق انتقائية من فيتنام، حيث يتم استيراد أعشاب الأبقار الأصيلة وعلفها بما يلبي معيار GlobalG.A.P . ترتبط هذه المزارع ال 3 بشكل استراتيجي بالمصانع القريبة للحفاظ على نضارة وجودة الحليب الخام أثناء النقل.

اعتماد ممارسات الزراعة المتجددة لتقليل التأثير على البيئة والمجتمعات، مثل: استخدام الطاقة المتجددة، والحفاظ على موارد التربة والمياه، والحد من انبعاثات الميثان وأوامر الكربون الذري,…

الممارسات المستدامة مع التقنيات المبتكرة طوال العملية برمتها، من التربية إلى الإنتاج من أجل ضمان جودة المنتج ورعاية الحيوان والأهداف البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، خلقت المزارع والمصانع في سلسلة الإنتاج قيما مستدامة للمجتمع، بما في ذلك توظيف الآلاف من السكان المحليين، وتحسين مهارات العمال من خلال التدريب وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.

كما تدفع المزارع الخضراء التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الزراعة المستدامة، وتحديدًا من خلال شراء الذرة والعشب لتغذية الأبقار من المزارعين المحليين ودعمهم من خلال توفير الأسمدة العضوية، التي تلعب دورًا هامًا في تحسين دخل أسرهم.

علاوة على ذلك، تقدم Vinamilk أيضًا دورات تدريبية وتشجع المزارعين على ممارسة أساليب الزراعة المستدامة التي تتوافق مع معيار G.A.P العالمي.

وضعت Vinamilk التنمية المستدامة كواحدة من أربعة معايير في استراتيجياتها التنموية 2022-2026 للمشاركة في تحقيق التزام فيتنام “صافي الصفر” بحلول عام 2050 على النحو المبين في COP26 .

نبذة عن Vinamilk :

تأسست Vinamilk في عام 1976، وهي شركة الألبان الرائدة في فيتنام المدرجة بين أكبر 40 شركة تغذية في العالم من حيث الإيرادات وفي قائمة أفضل 10 من العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم. تشمل وحدات الإنتاج والمعالجة في Vinamilk 16 مصنعًا و 14 مزرعة ألبان في فيتنام وخارجها. وقد تم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 57 دولة حول العالم.