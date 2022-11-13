تلتزم المؤسسات الخيرية الرائدة بتخصيص نصف مليار من أجل انتقال عادل للطاقة

يسعى الالتزام الخيري إلى دعم مستقبل الطاقة النظيفة للناس والبلدان على الخطوط الأمامية لتغير المناخ

شرم الشيخ، مصر، 12 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أعلن ائتلاف من المؤسسات الخيرية الرائدة في مجال المناخ اليوم عن استثمار 500 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتسريع التحول العادل والمنصف في مجال الطاقة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وسيساعد هذا الدعم الخيري الحفاز الجهود التي تبذلها الحكومات جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات التي تعطي زخما للخطط الجديدة والناشئة للتحول في مجال الطاقة في الجنوب العالمي. وستستفيد هذه الشراكة من الجهود الحالية والمستقبلية المتعددة المانحين التي تعزز الطموح وتدعم الإجراءات الحكومية والمجتمعية والمؤسسية الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقالت إيزابيلا تيكسيرا، وزيرة البيئة السابقة في البرازيل والرئيسة المشاركة لفريق الموارد الدولية – برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعضو مجلس إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “هذا وقت حاسم للأعمال الخيرية لتوسيع نطاق دعمها للشركاء الجنوبيين الذين يعملون للقيادة خلال الأوقات الصعبة بشكل ملحوظ”. “يحتاج العالم إلى قيادة جنوبية لإثبات أن أولويات التنمية وأولويات المناخ تسير جنبا إلى جنب وتبني سوابق من أجل انتقال عادل ومنصف حقا للطاقة النظيفة”.

وقال سالم فقير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأفريقية، وهي مؤسسة استراتيجية لصنع المنح والفكر بقيادة أفريقية تعمل في مجال تغير المناخ والتنمية: “إن حشد الأموال المجمعة لدعم العمل المناخي يقطع شوطًا طويلًا لسد الفجوة في تمويل الأعمال الخيرية المتعلقة بالمناخ في الجنوب “. “سيعزز القيادة الجنوبية وتوطين الحلول خاصة في أفريقيا حيث تكون فجوة التمويل هي الأكبر”.

وستدعم الشراكة العمل الذي يشمل تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة لزيادة الطاقة المتجددة مع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك من خلال مبادرات الجهات المانحة المتعددة. والهدف من هذه الاستثمارات هو دعم التنفيذ في البلدان التي وضعت بالفعل خططا طموحة وتشجيع المزيد من البلدان على وضع خطط طموحة للغاية تكون بمثابة مخططات للعقد المقبل.

وقالت كريستي أولمان، رئيسة مؤسسة سيكويا للمناخ: “يهدف هذا التمويل إلى دعم البلدان في تنفيذ جداول أعمالها الطموحة والعادلة والمنصفة في مجال الطاقة النظيفة “. “يمكن للأعمال الخيرية أن تلعب وستلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز تغيير خطوة في دعم الطاقة والتحولات الاقتصادية. ونسلم بأن المجتمع الدولي لا يزال يقصر بشكل غير مقبول عن الوفاء بوعوده بتقديم الدعم المالي للتصدي لتغير المناخ وآثاره. وفي حين أن هذا الاستثمار لا يمكن ولا يقصد منه التعويض عنه، فإننا نعمل على دعم البلدان في التصدي لتحدياتها والتزامها بالانتقال إلى الطاقة النظيفة. وينبغي النظر إلى هذا الالتزام باعتباره حدا أدنى، وليس حدا أقصى، لما يمكن أن تفعله الأعمال الخيرية لدعم مستقبل عادل ومنصف”.

وتعترف المؤسسات الخيرية المعنية بالدور القيادي الجريء الذي يضطلع به العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تحديد أهداف طموحة حتى في مواجهة الآثار المناخية العميقة. والأهم من ذلك، أن الالتزام ليس بديلًا عن المليارات التي تم الالتزام بها بالفعل للبلدان النامية، ولكن لم يتم الوفاء بها بعد، من قبل البلدان المتقدمة النمو التي تتحمل المسؤولية والقدرة والأموال للتحرك بشكل أسرع بكثير وتوسيع نطاق العمل على الصعيد العالمي. ومن الأولويات الرئيسية الأخرى للأعمال الخيرية توسيع نطاق جهود المجتمع المدني لأنها لا تزال تشكل قوى دافعة للانتقال العادل.

وقال جيمي تشوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تارا للمناخ، وهي مؤسسة خيرية إقليمية تهدف إلى تسريع تحول الطاقة في آسيا: “لكي تكون جهود التحول في مجال الطاقة في أي بلد عادلة وشرعية وفعالة في نهاية المطاف، فإنها ستتطلب مشاركة ومشاركة مستمرة من المجتمعات المتضررة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الأرض “. “إن توفير الموارد لشركاء المجتمع المدني على الصعيدين الوطني ودون الوطني للاضطلاع بدور استباقي في حفز انتقال الطاقة النظيفة في بلدانهم سيكفل بقاء الحلول قائمة “.

يساهم الإعلان في زخم الجهود الخيرية الأخرى لدعم الجنوب العالمي في لحظة حرجة حيث تواجه البلدان أزمات مضاعفة في الغذاء والطاقة وتكاليف المعيشة بالإضافة إلى الآثار المستمرة لأزمة المناخ.

وتشكل المنظمات الخيرية التالية جزءًا من إعلان اليوم:

مجموعة بالمر

بلومبرج الخيرية

مؤسسة صندوق استثمار الأطفال

الطاقات الجيدة من بورتيكوس

صندوق النمو المناخي

مؤسسة هاي تايد

مؤسسة اوك

مؤسسة سيكويا للمناخ

مجموعة ثري كيرنز

نبذة عن Sequoia Climate Foundation

مؤسسة سيكويا للمناخ هي منظمة خيرية في مهمة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. 501(c )(3) ومقرها في كاليفورنيا، نحن ندعم استراتيجيات طموحة قائمة على الأدلة تهدف إلى تسريع انتقال الطاقة النظيفة.

نبذة عن Bloomberg Philanthropies

تستثمر بلومبرغ الخيرية في 941 مدينة و 173 دولة حول العالم لضمان حياة أفضل وأطول لأكبر عدد من الناس. تركز المنظمة على خمسة مجالات رئيسية لإحداث تغيير دائم: الفنون، والتعليم، والبيئة، والابتكار الحكومي، والصحة العامة. تشمل أعمال بلومبرج الخيرية كل عطاء مايكل ر. بلومبرج، بما في ذلك مؤسسته وشركته وأعماله الخيرية الشخصية بالإضافة إلى بلومبرج أسوشيتس، وهي شركة استشارية مجانية تعمل في المدن في جميع أنحاء العالم. في عام 2021، وزعت بلومبرغ الخيرية 1.66 مليار دولار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع bloomberg.org أو تابعنا على Facebook ، Instagram , YouTube , Twitter , و LinkedIn .

للتواصل الاعلامي مؤسسة سيكويا للمناخ

Copperfield Advisory sequoia@copperfield. nyc

بلومبرج الخيرية

Daphne Wang daphne@bloomberg.org