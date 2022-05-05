‫تكشف Petal Maps عن خاصية الملاحة عن طريق المشي بالواقع المعزز(AR) لمستكشفي اليوم

شنجن، الصين، 5 مايو 2022 / PRNewswire / — يأتي الإصدار الأخير لِـ Petal Maps مع كنز من الميزات المبتكرة، بما في ذلك خاصية الملاحة عن طريق المشي بالواقع المعزز( AR) ، ورموز تحديد المواقع الجديدة المفضلة، وواجهة ملاحة جديدة ومحسّنة، بالإضافة إلى دعم تنزيلات Android و iOS . تم تصميم تطبيق Petal Maps كطريقة جديدة لمستخدمي الأجهزة الذكية لاستكشاف عالمهم، فهي مليئة بالتفاعلات الرائدة والتكنولوجيا المتطورة. يغطي التطبيق أكثر من 160 دولة/منطقة بالفعل، ويصل إلى قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 20 مليون مستخدم. لقد حظيت الميزات المتواجدة منذ مدة، كَالتوجيه على الممرات والميداليات من بين أمور أخرى، بإشادة واسعة النطاق، كما أنها ساهمت في النمو السريع للمنصة.

تقنية الواقع المعزز ( AR ) السلسة، لجعل المشي غامر وأكثر سهولة

لطالما عانت الملاحة عن طريق المشي من مشكلة “الكيلومتر الأخير”. حتى عندما يتم عرض الموقع والاتجاه في تطبيقات الملاحة التقليدية، سيظل معظم المستخدمين يكافحون لتوجيه أنفسهم بشكل صحيح عند مواجهة شبكات معقدة من الممرات والأزقة. أدخلت Petal Maps تقنية الواقع المعزز الجديدة كليا في ميزة الملاحة الخاصة بها، والتي تستخدم الكاميرا المحمولة كمستشعر، وتسقط تعليمات الملاحة على بيئة العالم الحقيقي، بمساعدة تقنية التعرف البصري الذكية. يمكن لتطبيق Petal Maps ، من خلال التمييز بين الموقع الحالي وعدد لا يحصى من البيانات البيئية، أن يزامن اتجاه السهم وأسماء الطرق والمعلومات الرئيسية الأخرى مع ما تراه عيناك بشكل مثالي، من أجل الترابط السلس بين الخرائط الافتراضية والبيئات الحقيقية التي تمثلها.

في صفحة الملاحة عن طريق المشي، تم استبدال Start بِـ [AR] Start . عندما ترفع هاتفك عموديا، وتعطي الإذن للكاميرا بالتصوير، فإن التعليمات مثل: بشكل مستقيم، الانعطاف، والاقتراب/الوصول إلى الوجهة سيتم إسقاطها على إعداد العالم الحقيقي الذي يظهر على الشاشة. هذه المرئيات البديهية تسهل من الوصول إلى وجهتك في أقل وقت وجهد ممكنين. يمكنك أيضًا التبديل بين الملاحة بالطائرة والملاحة البانورامية، وفقا لمسارك المحدد واحتياجاتك في الوقت الفعلي.

بعد أن لم تعد هناك حاجة لمحاولة فهم الخرائط الآن، ستجد أنه من الأسهل كثيرا الحفاظ المسار الصحيح، من المغادرة إلى الوجهة. تعمل الميزات كَالملاحة البانورامية والتوجيهات، المضمنة في تقنية الواقع المعزز ( AR ) لِـ Petal Maps ، على سد الفجوة طويلة الأمد بين إعدادات العالم الحقيقي والخرائط الافتراضية.

أيقونات مخصصة جديدة، لتأخذها إلى عالمك في لمح البصر

لطالما تمكن المستخدمون من تعليم مواقعهم المفضلة بعلامة النجمة، ولكن هذا الرمز يجعل من الصعب التمييز بين أنواع مختلفة من الأماكن. تم تحسين رموز الموقع الجديدة بشكل كبير، حيث يمكن الاختيارمن بين ستة ألوان، وثلاثة أشكال جديدة، بالإضافة إلى أيقونات العلم والنجمة الافتراضية. يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على أنماط الرموز والألوان لجميع الأماكن المفضلة لديك، بحيث يتم تمثيل حياتك اليومية بطريقة منظمة للغاية وجذابة بصريا.

إن تطبيق Petal Maps متوافق مع جميع أنظمة الأجهزة الذكية الرئيسية على نطاق واسع، مما يعني أن مستخدمي Android و iOS يمكنهم جميعًا الاستمتاع بالتقنيات الرائدة مثل عمليات البحث عن نقاط الاهتمام والملاحة الذكية، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من ميزاته الغنية. ستستمر Petal Maps في توسيع وتعزيز قدراتها من أجل تزويد المستخدمين بأفضل تجربة ممكنة طوال الوقت.

للتحميل: https://petalmaps.dre. agconnect.link/pzyLVy