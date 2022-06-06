‫ تكشف Locus النقاب عن النظام الأساسي لإدارة الإرسال من تقديم الطلبات إلى التسليم لتحويل العمليات اللوجستية المعقدة في الميل الأخير

تم طرح الحل الجديد لأول مرة في ندوة Gartner لسلسلة التوريد، ويجمع بين قوة الخوارزميات المتقدمة والأتمتة البديهية لتبسيط التعقيدات اللوجستية وتحسين تجربة العملاء وتحويل الميل الأخير إلى وظيفة تجارية مربحة

سان فرانسيسكو وأورلاندو، فلوريدا، 6 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Locus ، وهي شركة تقنيات رائدة تعمل على حل تحديات الميل الأخير اللوجستية، اليوم عن إطلاق منصة إدارة الإرسال من تقديم الطلبات إلى التسليم خلال ندوة Gartner لسلسلة التوريد لعام 2022 في أورلاندو بولاية فلوريدا.

يساعد حل إدارة الإرسال في العالم الحقيقي من Locus الشركات على إدارة جميع مراحل إنجاز الميل الأخير بسلاسة على منصة واحدة متكاملة وتحويل هذه العمليات إلى مراكز نمو إستراتيجية لأعمالهم. تتعلم خوارزميات التحسين المتقدمة وأتمتة تدفق العمل البديهية من النتائج السابقة لدفع تخطيط الإرسال والجدولة والتوجيه الأكثر كفاءة، وزيادة الرؤية والسعة وإدارة الناقل في إطار حل متكامل جاهز لواجهة برمجة التطبيقات API ، مما يساعد على تبسيط التعقيدات اللوجستية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجارب المستخدم النهائي. كما يساعد هذا بدوره في تعزيز سمعة العلامة التجارية، والحفاظ على ولاء العملاء، وتحويل عمليات الميل الأخير إلى مراكز نمو إستراتيجية للأعمال.

وفقًا لـ Gartner ، “تطلبت الزيادة في عمليات التجارة الإلكترونية من الشركات التكيف مع وتيرة التغيير السريع لطلبات العملاء لتظل قادرة على المنافسة. قام العديد من البائعين بتعديل تطبيقاتهم لدعم عمليات بين المنشآت والمستهلكين B2C والميل الأخير بشكل أكبر، مما يوفر مشاركة العملاء والقدرات الأخرى الخاصة بعمليات الميل الأخير مثل استخدام الأساطيل الخارجية “.

تم إدراج Locus في قائمة الموردين في دليل Gartner للسوق لعام 2022 كمورد نموذجي، لتوجيه المركبات والجدولة وتقنيات الميل الأخير 1.

قال نيشيث راستوجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus : “في المشهد التنافسي اليوم، لا يمكن التفاوض على عمليات التسليم السريعة وفي الوقت المحدد لإرضاء العملاء والاحتفاظ بهم ومن أجل النمو”. “ولكن بينما العديد من الشركات قد ترى لوجستيات الميل الأخير على أنها مجرد وسيلة لتحقيق غاية، فإنها قد لا تدرك أن تحسين هذه الجهود يمكن أن يساهم في الواقع في النتيجة النهائية. يمكن للعلامات التجارية التي تستفيد بشكل استراتيجي من التكنولوجيا والعمليات المناسبة في جميع المراحل أن تقدم خدمة أفضل لعملائها وتجعلهم يعودون للحصول على المزيد، وذلك من تقديم الطلبات إلى ما بعد الاستلام. بينما نسعى إلى النمو والتكيف مع حلولنا جنبًا إلى جنب مع عملائنا، ستكون منصة تحسين الميل الأخير العالمية الخاصة بنا ذات أهمية خاصة في إطلاق القدرات لأعمال أفضل لم يسبق لها مثيل “.

إذا كنت مهتمًا بالتواصل مع Locus أثناء حضور ندوة Gartner ، يرجى زيارة كشك رقم 236 أو الاتصال بممثل العلاقات الإعلامية للشركة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://locus.sh/

1 دليل السوق لتقنيات تحديد مسارات المركبات وجدولة مواعيد التسليم والميل الأخير، الصادر عن شركة Gartner بتاريخ 13 دجنبر/كانون الأول 2021؛ إعداد: أوسكار سانشيز دوران، وبارت دي موينك، وكارلي ويست.

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نبذة عن منصة Locus

Locus هي شركة تقنيات رائدة تعمل على حل واحدة من أكثر مشكلات سلسلة التوريد العالمية تحديًا: لوجستيات الميل الأخير. تساعد منصة إدارة الإرسال من تقديم الطلبات إلى التسليم من Locus الشركات على تحويل عملياتها اللوجستية في الميل الأخير إلى مراكز نمو من خلال خوارزميات التحسين المتقدمة وأتمتة سير العمل البديهية التي تزود الشركات بالأدوات اللازمة لزيادة الكفاءة مع إسعاد العملاء.

تأسست Locus عام 2015 وبدعم من GIC Singapore و Tiger Global و Qualcomm Ventures و Falcon Edge ، ساعدت مجموعة واسعة من العملاء على مستوى العالم في جميع الصناعات – بما في ذلك Unilever و Nestle و Bukalapak و The Tata Group و BlueDart والمزيد – في تنفيذ 650 مليونًا عمليات التسليم عبر أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والكاريبي وشبه القارة الهندية. كما ساعدت تقنيتها أيضًا في توفير 200 مليون دولار من تكاليف النقل، مما أدى إلى تعويض 70 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على نسبة التزام بنسبة 99.5٪ باتفاقية مستوى الخدمة.

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