تكشف وحدة تخزين هواوي عن ثلاثة منتجات رائدة لحل مراكز البيانات المتكاملة من هواوي

برشلونة، إسبانيا، بتاريخ 4 مارس 2022 /PRNewswire/ – خلال منتدى مركز بيانات المتكامل لهواوي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022، برشلونة، اقترحت هواوي رؤية “Flash-to-Flash-to-Anything (F2F2X)”، ودعت إلى استخدام أنظمة التخزين الفاشي بالكامل لتسريع كل السيناريوهات. في نفس الوقت ، كشفت هواوي عن ثلاثة منتجات تخزين رئيسية: نظام التخزين الفاشي بالكامل OceanStor، وتخزين النسخ الاحتياطي OceanProtect، وتخزين باسيفيك OceanStor لحل مركز البيانات المتكامل لهواوي.

أدى ظهورشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) إلى زيادة البيانات في التمويل والحكومة والصناعات التحويلية. ونتيجة لذلك، فإن أنظمة التخزين تواجه متطلبات أعلى من أي وقت مضى. لا يمكن للأنظمة التقليدية توفير أداء الخدمة ونفقات التشغيل (OPEX) اللازمة لإبقاء أنظمة تكنولوجيا المعلومات متصلة بالإنترنت في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. وبالتالي، أصبح نظام التخزين الفاشي بالكامل خيارًا شائعًا لتعزيز كفاءة الإنتاج عبر الصناعات، خاصةً بالنسبة للمعاملات والتحليلات ومشاركة الملفات عالية الأداء والتطوير والاختبار واستعادة البيانات بعد الكوارث والنسخ الاحتياطي والحوسبة عالية الأداء. تعمل محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD) على استبدال محركات الأقراص الصلبة (HDD) بسرعة لتقديم أداء بيانات أعلى وحماية أفضل للبيانات في جميع السيناريوهات.

كشفت هواوي عن ثلاث سلاسل من منتجات التخزين الرائدة وحلولًا لحل مركز البيانات المتكامل:

تشتهر سلسلة التخزين الفاشي بالكامل OceanStor Dorado بموثوقيتها القوية وأدائها العالي، وقد تم اعتمادها على نطاق واسع في مختلف الصناعات لتطبيقات الإنتاج الأساسية. تتميز أنظمة OceanStor Dorado الجديدة التي تم إطلاقها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بميزات تخزين متصل بالشبكة ( NAS ) جديدة تمامًا مع العديد من ميزات الأمان الأخرى، مثل الحصة وجودة الخدمة ( QoS ) وحماية برامج الفدية. معًا، تساعد في ضمان مشاركة الملفات الآمنة بين الأقسام. تتبنى أنظمة Dorado الجديدة أيضًا بنية فريدة لنظام الملفات الموزعة عالميًا عبر المجموعات وبنية FlashLink رائدة لتقديم أداء أعلى بنسبة 30٪ من نظرائهم في الصناعة. علاوة على ذلك، تدعم سلسلة OceanStor Dorado التخزين النشط في وقت واحد لشبكة منطقة التخزين ( SAN ) وتخزين متصل بالشبكة لضمان تشغيل الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعد مصفوفات Dorado مناسبة بشكل خاص لأتمتة التصميم الكهربائي لأشباه الموصلات ( EDA) ، وأبحاث المنتجات وتطويرها ( R&D) ، وسيناريوهات تبادل البيانات المالية، حيث تعمل كبنية تحتية فعالة وموثوق بها للتطبيقات التي تحتوي على أكثر من تريليون ملف صغير. تتميز سلسلة تخزين النسخ الاحتياطي OceanProtect بمحرك متعدد الدفق لتسريع شامل وبنية نشطة لتحقيق موثوقية عالية. من خلال إزالة البيانات المكررة المتغيرة الطول المتوافقة الرائدة وخوارزميات الضغط القائمة على الميزات، فإنها توفر سرعة نسخ احتياطي للبيانات أعلى بثلاث مرات وسرعة استرداد بيانات أعلى بخمس مرات من المنتجات المنافسة بالإضافة إلى تقليل البيانات بنسبة عالية تبلغ 72: 1. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها توفر حلاً شاملاً لحماية برامج الفدية لمساعدة المستخدمين على حماية البيانات من الهجمات. تكسر سلسلة تخزين البيانات الضخمة باسيفيك OceanStor حدود الأداء والبروتوكول والسعة لتطبيقات تحليلات البيانات عالية الأداء ( HPDA ). إنها سلسلة التخزين الوحيدة في الصناعة التي تدعم الأحمال الهجينة، ما يعني أنه يمكن استخدام نظام باسيفيك OceanStor واحد لتطبيقات تحليلات البيانات عالية الأداء والبيانات الضخمة والفيديو والنسخ الاحتياطي وتطبيقات الأرشفة في نفس الوقت. تعمل أنظمة باسيفيك OceanStor الجديدة على تحسين استخدام التخزين بنسبة 30٪ في سيناريوهات تطبيقات تحليلات البيانات عالية الأداء من خلال تقنيات تحسين الخوارزمية وضغط البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم معالجة البيانات الضخمة في الوقت الفعلي تقريبًا، وتقلص وقت تحليل 100 مليار مجموعة بيانات من أيام إلى دقائق فقط، ما يسرع بشكل كبير من تطوير التطبيقات.

لمزيد من المعلومات حول تخزين OceanStor لهواوي، يرجى زيارة https://e.huawei.com/en/ products/storage

يُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. يقع جناح معرض مؤسسة هواوي في 1H50 من صالة 1 في Fira Gran Via. لمزيد من التفاصيل حول التحول الرقمي للصناعات، يرجى زيارة: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1758729/Huawei_ Storage_Reveals_Three_ Flagship_Products.jpg