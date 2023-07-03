‫تكريم شنايدر إلكتريك بالحصول على جائزة آي إف ديزاين (iF DESIGN AWARD) وجائزة ريد دوت ديزاين (Red Dot Design) عن مجموعة Miluz E

شنايدر إلكتريك تفوز بجائزة آي إف ديزاين في فئة “منتجات تكنولوجيا البناء” وتتفوق على 11,000 منتج مُدخل منافس من 56 دولة

شنايدر إلكتريك تفوز بالجائزة المرموقة عالميًا ريد دوت ديزاين عن إنجازاتها البارزة في تصميم المنتج

القاهرة، مصر 03 –يوليو 2023, Media OutReach – شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي في إدارة الطاقة والأتمتة تفوز هذا العام بالجائزتين المشهورتين عالميًا في مجال التصميم “آي إف ديزاين” و “رد دوت ديزاين” في فئة منتجات تكنولوجيا البناء والإنجازات البارزة في تصميم المنتجات بالترتيب وذلك عن مجموعة Miluz E التي أنتجتها. وجاءت هاتان الجائزتان بمثابة تمييز وتكريم لمنتجات شنايدر إلكتريك في مفهوم التصميم الرائع والإبداعي لهذه المنتجات ووظائفها ودورها في تمكين مجتمعنا للاستفادة القصوى من طاقتنا ومصادرنا من أجل بيئة مناخية إيجابية.

تنظم كل عام منظمة إنترناشيونال فورم ديزاين ش.ذ.م.م جائزة آي إف ديزاين، وهي أقدم منظمة تصميم مستقلة في العالم، ويقع مقرها في هانوفر. وقد فازت مجموعة Miluz E من منتجات المفاتيح بآراء لجنة المحكمين التي تتكون من 133 عضو والمكونة من خبراء مستقلين من مختلف دول العالم بسبب تصميمها المعياري القابل للتكيف. وقد كانت المنافسة قوية: فحوالي 11,000 منتج مُدخل قدمتهم 56 دولة أملًا في الحصول على ختم الجودة.

جائزة رد دوت ديزاين هي واحدة من أكبر مسابقات التصميم على مستوى العالم. وعلامة رد دوت أثبتت مكانتها دوليًا بوصفها واحدة من أكثر علامات الجودة التي يتم السعي للحصول عليها عن التصميم الجيد. تفوق تصميم Miluz E من شنايدر إلكتريك في مسابقة قوية بين مختلف التصميمات.

قال دينيس مارانت، النائب الأول للرئيس، بقسم المنزل والتوزيع- المركز الدولي، شنايدر إلكتريك: “الجودة والاعتمادية هي السمات المميزة لمنتجات وحلول شنايدر إلكتريك. ومع ذلك، فإن التصميم هو السمة المميزة التي تحسن تجارب عملائنا. تشرفنا بالفوز بهاتين الجائزتين عن مجموعة Miluz E. فهما بمثابة تكريم ومكافأة لفرقنا التي ابتكرت طرقًا جديدةً لتصميم الأشياء اليومية”. وأضاف: “ستشجع هذه الجوائز بالتأكيد فرقنا على الازدهار والابتكار لتسريع الكفاءة من خلال التصميم والإبداع”.

لمفاتيح Miluz E تصميم معياري، وهي مصنوعة من مواد عالية الجودة للوصول إلى عمر افتراضي طويل. يمكن استبدال الوحدات الفردية بسهولة في المستقبل دون استبدال المنتج بأكمله. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن مجموعة Miluz E في قسم “كافة الفائزين” على الموقع الإلكتروني: www.ifdesign.com.

عن جائزة آي إف ديزاين

منذ عام 1954، تمثل جائزة آي إف ديزاين حكمًا لجودة التصميم الممتاز. علامة آي إف ديزاين هي علامة مشهورة على مستوى العالم لخدمات التصميم المميزة، كما أن جائزة آي إف ديزاين هي واحدة من أهم جوائز التصميم في العالم. تكرم الجائزة إنجازات التصميم في جميع الفئات: المنتج، والتغليف، والاتصال، وتصميم الخدمة، والبنية، والبنية الداخلية فضلًا عن المفهوم الاحترافي، وتجربة المستخدم، وواجهة المستخدم. تُعرض جميع المنتجات المشاركة الفائزة على الموقع www.ifdesign.com.

عن جائزة رد دوت ديزاين

“بحثًا عن التصميم الجيد” – جائزة رد دوت ديزاين هي واحدة من أكبر منافسات التصميم في العالم. وعلامة رد دوت أثبتت مكانتها دوليًا بوصفها واحدة من أكثر علامات الجودة التي يتم السعي للحصول عليها عن التصميم الجيد. ومن أجل تقييم التنوع في هذا المجال تقييمًا مهنيًا، تنقسم جائزة رد دوت ديزاين إلى ثلاث فئات. تُعقد المنافسات لكل تخصص من هذه التخصصات مرة كل عام.

عن شنايدر إلكتريك

هدف شنايدر هو تمكين الكل للاستفادة القصوى من طاقتنا ومواردنا، ومد جسور التقدم والاستدامة إلى الجميع. نُسمي ذلك الحياة بكامل الطاقة.

مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

نقود التحول الرقمي من خلال ربط التقنيات الرائدة عالميًا في المعالجة والطاقة، ونقاط النهاية بالمنتجات المرتبطة سحابيًا، وأدوات التحكم، والبرمجيات، والخدمات عبر دورة الحياة بأكملها، وتمكين إدارة الشركة المتكاملة للمنازل، والمباني، ومراكز البيانات، والبنية الأساسية، والصناعات.

نحن أكثر الشركات العالمية ارتباطًا بمحيطها المحلي. نحن دعاة المعايير المفتوحة والحصول على الشركاء في مجال النظم البيئية ممن هم شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالغرض الهادف والشمولية والقوة.

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التواصل الإعلامي:

فرانسيس هوي

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