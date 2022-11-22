‫تقيم مجموعة سي أف أي يومًا احتفاليًا بمناسبة زيارة السفير العالمي لعلامتها التجارية، بيب جوارديولا، لمكاتبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 21 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — أقامت مجموعة سي أف أي، مزود التداول المرخص عالمياً والحائز على جوائز، يوماً احتفالياً بمناسبة زيارة السفير العالمي لعلامتها التجارية، بيب جوارديولا، إلى مكاتبها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022.

وتميّزت المناسبة بحضور مجموعة من الأطفال المشجعين لكرة القدم من أكاديمية إنسبايراتوس الرياضية المرموقة ( ISD ) في دبي. وحظي الأطفال بفرصة الاستمتاع بالألعاب ومقابلة الأسطورة بيب جوارديولا في مكاتب سي أف أي ، التي تم تزيينها بشكل ملعب كرة قدم لتزويد الأطفال بتجربة لا تُنسى. وقد عبّر الأطفال عن حماسهم وسعادتهم، واستمتعوا بطرح الأسئلة والاستماع إلى إرشادات وقصص من جوارديولا. وغادر الأطفال بفرح مع قمصانهم وكرات القدم الموقعة من مثلهم الأعلى في كرة القدم.

و تكلّل الحدث بحفل استقبال وعشاء في مطعم “بول آند بير” المميز في فندق “والدورف أستوريا” مركز دبي المالي العالمي، حيث أتيحت الفرصة لفريق سي أف أي ومجموعة مختارة من العملاء والشركاء للتواصل والتعرف على نجم كرة القدم الأسطوري.

وافتتح الحفل الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سي أف أي ، هشام منصور، من خلال خطاب أشاد بإنجازات سي أف أي على مدار الـ 24 عامًا الماضية منذ تأسيسها. وقال: “بصفتنا أحد الوسطاء الرائدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن لم نكن الرائدين، فإنه تقع علينا مسؤولية الاستمرار في تمكين عملائنا من خلال توفير فرص تداول أكثر وأفضل ولا مثيل لها”. كما شكر فريق سي أف أي، والعملاء الأوفياء، والشركاء الذين يساهمون في نجاح سي أف أي كل يوم. ثمّ ذكر قائمة إنجازات جوارديولا الطويلة الذي يعتبره الكثيرون “أعظم مدرب كرة قدم” بالإضافة إلى مشاركته في العديد من القضايا الخيرية، والتي تدعم سي أف أي أيضًا واحدة منها . وأعرب السيد منصور عن فرحه بالشراكة الناجحة بين سي أف أي والسيد جوارديولا والتوسع المتزايد الذي حققته.

وبدوره، شكر السيد بيب جوارديولا، المدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مجموعة سي أف أي والفريق على الترحيب به في المقر الرئيسي في دبي، وأشار إلى أنّ سي أف أي هي علامة تجارية موثوقة ومحترمة في التداول عبر الإنترنت وتلبي احتياجات عملائها باحترافية عالية

وتعتبر هذه الشراكة مع جوارديولا خطوة مثالية قدمت نتائج إيجابية منها إذكاء وعي الجمهور، وتسليط الضوء على أهمية التداول، والتوعية المالية وكيفية الوصول الى الأسواق العالمية.

وبفضل موقعها المتميز في الشرق الأوسط والتوسع المستمر على المستوى الدولي، تعمل سي أف أي على تعزيز انتشارها عبر وسائط الاعلام منها التلفزيون، واللوحات الإعلانية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الأخبارية العالمية وذلك من خلال الإعلانات التي تعكس الشراكة مع بيب جوارديولا.

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي هي مزود تداول عالمي حاصلة على العديد من الجوائز في الأسواق المالية وخبرة تزيد عن 24 سنة وتتضمن مجموعة من الشركات المرخصة في لندن، لارنكا، بيروت، عمان، دبي، وبورت لويس وغيرها .

تركز المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات مع وصول إلى أصول متعددة، ودعم مخصص، وتحليلات قوية، وتحليل يومي للسوق وبنية تداول تحتية متطورة للغاية مع مجموعة واسعة من منصات التداول. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cfifinancial.com.

لمزيد من المعلومات :

حسن أبو عقده

مدير المشاريع التسويقية ، مجموعة سي أف أي المالية

بريد إلكتروني h.abouokdeh@cfifinancial.com

هاتف : +971503253086

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