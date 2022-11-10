‫تقود ZTE التحول الرقمي في قمة 5G ومؤتمر المستخدمين 2022

تعقد ZTE قمة 5G ومؤتمر المستخدمين هذا تحت شعار “إلهام التحول الرقمي” من 8 إلى 9 نوفمبر 2022. ينضم العديد من قادة الفكر والشركاء في الصناعة والمحللين الرائدين من GSMA و Intel و CCS و IGF و 3 GPP و Global Data والمشغلين من الطبقة العليا والعديد من الآخرين إلى الحدث، وسيشاركون رؤاهم الرئيسية. وقد دعا الحدث الذي استمر يومين أكثر من 300 مشارك من أكثر من 70 شركة، في حين سيتحدث أكثر من 50 ضيفًا عن قضايا الجيل الخامس والنظام البيئي الناجح والتحول الرقمي و B5G والمواضيع الخضراء المستدامة.

“في المستقبل، سيتفاعل العالم الرقمي والعالم الحقيقي مع بعضهما البعض على نطاق أوسع، مما يكسر مساحة الأبعاد، ويتطور تدريجياً إلى عصر جديد من الاتصال العميق والسلس”، هذا ما سلط الضوء عليه السيد شياو مينغ، نائب الرئيس الأول لـ ZTE. “كل خطوة نتخذها اليوم هي أن نقيس بإخلاص وحزم العالم الحقيقي، وأن نفتح ونعيد بناء حدود جديدة للعالم الافتراضي “

لم يعد التحول الرقمي مجرد ابتكار بسيط، وأصبح اتصالًا ذكيًا بين الخدمات المختلفة ورؤوس الصناعة.

“تتمثل إحدى المهام الرئيسية لـ 5G في السنوات القادمة في تمكين التحول الرقمي في جميع القطاعات. وقال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة GSMA Ltd . “في العام الماضي، شهدت 5G توسعًا تجاريًا في الاقتصاد الرأسي، استكشاف وفورات الحجم .ومع ذلك، لتحقيق هذه الاقتصادات، تحتاج الصناعات إلى استكشاف العديد من سيناريوهات التطبيق المختلفة لنقل 5G من تكنولوجيا اختيارية إلى تكنولوجيا لا غنى عنها.”

“إذا أردنا أن نبني أعمالا تجارية ومجتمعات أقوى، وأن نحقق أهداف التنمية المستدامة، فلا يسعنا ببساطة أن نترك أحدًا وراءنا. يلعب مشغلو الهواتف المحمولة دورًا رئيسيًا في النظام البيئي للابتكار التكنولوجي. يمكن للمشغلين التخفيف من تحديات الطريق إلى السوق من خلال توفير النظام الأساسي، وعلاقة العملاء، والموارد لدفع ابتكاراتهم المحمولة إلى التوسع” هذا ما أشارت به لارا ديوار، كبير مسؤولي التسويق في GSMA Ltd .

مع جميع السيناريوهات والتطبيقات وتقنيات الاتصال المبتكرة كأساس، قامت ZTE بدمج الرقمنة الذكية في جميع جوانب الحياة، مثل التصنيع الذكي والموانئ والطب والمنزل وما إلى ذلك، كما أنها توفر بشكل فعال التقنيات الأساسية لدعم التحول الرقمي للصناعات والمجتمع. تتغير نماذج الأعمال والتقنيات واحتياجات العملاء بوتيرة سريعة. لذلك، فإن النظام البيئي التعاوني يساعد صناعات الاتصالات ليس فقط على البقاء ولكن أيضًا على الازدهار في مثل هذا العصر الشاق. خلال هذا الحدث، ستعرض ZTE كذلك أحدث التقنيات والحلول، وإطلاق B5G Technology Whitepaper بالشراكة مع GSMA .

لا يقتصر عرض الحالة الرأسي الناجح على الطرق على الواقع في عصر الجيل الخامس فحسب، بل يوضح أيضًا كيف يمكن للصناعة تحويل هذه التطبيقات إلى نقود وعلى نطاق واسع. كما يعرض خبراء وقادة ZTE نجاح الشبكة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم. يصور إطلاق Mini 5GC أن منتجات ZTE هي الأولى في السوق التي تم اعتمادها بالفعل من قبل المشغلين.

للمضي قدمًا، ستعمل ZTE ، مع الالتزام برؤيتها ورسالتها، أي “تمكين الاتصال والثقة في كل مكان” و “ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل”، على تعزيز التحول الرقمي.

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مارغريت ما

شركة ZTE

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