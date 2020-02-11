تقرر توسعة مجلس الإدارة التنفيذي فونيكس كونتاكت

بلومبرغ، ألمانيا، 11 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — في سياق تخطيط تعاقب الموظفين لمنصب مدير الموارد البشرية البروفيسور/ غونتر أوليتش “Prof. Gunther Olesch” ومنصب مديرالتكنولوجيا رولاند بينت “Roland Bent“، حيث من المنتظر تقاعدهما خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة، تم الإعلان الآن عن إعادة هيكلة مجلس الإدارة التنفيذي والأقسام ذات الصلة.

واعتبارًا من الأول من أغسطس / آب، سيتسع مجلس الإدارة التنفيذي ليضم أربعة أعضاء جدد: ثلاثة من بينهم من رؤساء قطاعات الأعمال ديرك غورليتسر “Dirk Görlitzer“، وتورستن يانفليكه “Torsten Janwlecke“، وأولريتش ليدكر “Ulrich Leidecker“. وباعتبارهم مديري التشغيل، سيتحملون مسئولية القطاعات المركزية بالشركة، بينما سيواصلون كذلك إدارة قطاعات أعمالهم الخاصة بهم. وسيتم تعيين الدكتور فرانك بوسل دولكين “Dr. Frank Possel-Dölken” كعضو رابع جديد والرئيس الرقمي بمجلس الإدارة التنفيذي. ويتولى بوسل دولكين حاليًا منصب مدير التقنيات المؤسسية وسلاسل القيمة. وبالإضافة لذلك، ستتضمن مسئولياته المستقبلية إدارة قسم تكنولوجيا المعلومات وجميع الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي. ويوفر ذلك تركيزًا قويًا على التطور التقني وعمليات الشركة.

وسبق لجميع الأعضاء المعينين حديثًا بمجلس الإدارة التنفيذي العمل بنجاح في إدارة فونيكس كونتاكت “Phoenix Contact” لسنوات عديدة. حيث يشير الرئيس التنفيذي فرانك شتوهرنبرغ “Frank Stührenberg“، “توفر توسعة مجلس الإدارة لمجموعة شركاتنا منظومة تتيح تطوير الإدارة وهيكلنا بصورة شاملة”. ويضيف، “وتم تكليفنا بمجلس الإدارة الاستشاري بهذا الهدف حتى يتسنى لمجموعة فونيكس كونتاكت الاستعداد للمستقبل. ويحظى تعيين الرئيس الرقمي الجديد بأهمية خاصة لغايات التحول الرقمي. وتعد قدرات الشركة الخاصة بالابتكار، واستراتيجيات الابتكار، وإمكانات تقنية المعلومات بمثابة عوامل مؤثرة لنجاح الشركة خلال العقد الجديد”. وبالإضافة إلى تعيين الأعضاء الأربعة الجدد، سيواصل الرئيس التنفيذي فرانك شتوهرنبرغ والمدير المالي أكسيل فاتشهولتز “Axel Wachholz” العمل كعضوين بمجلس الإدارة التنفيذي.

وفي يوليو/تموز، سيبلغ البروفيسور غونتر أوليتش 65 عامًا ويتقاعد من مجلس الإدارة التنفيذي. وسيواصل تمثيل فونيكس كونتاكت حتى ربيع 2021، ويمارس مهام العمل التطوعي وعضوية الجمعيات. واعتبارًا من أغسطس / آب 2020، سيقع قسم الموارد البشرية تحت مسئولية الرئيس التنفيذي. وبحسب الرئيس التنفيذي شتوهرنبرغ، “يعد الحفاظ على الثقافة المؤسسية وتطوير وتعيين المواهب من الأولويات القصوى”.

وسيواصل رولاند بينت العمل كعضو بمجلس الإدارة التنفيذي حتى بلوغه 63 عامًا، والمتزامن مع تقاعده في فبراير / شباط 2021. وسيظل الممثل الأول لفونيكس كونتاكت أمام هيئات التوحيد القياسي الدولي، وسيواصل العمل التطوعي في مجال التوحيد القياسي الوطني والدولي.

نبذة عن فونيكس كونتاكت

تعتبر “فونيكس كونتاكت” شركة رائدة ومبتكرة في مجال الهندسة الكهربائية على المستوى العالمي. تتخذ الشركة من ألمانيا مقراً رئيسياً لها، وتدير5 مواقع إنتاج داخل ألمانيا و11 موقعاً خارجها، وأكثر من 55 فرعاً للمبيعات و40 وكالة محلية. وتتمثل مهمتها في توفير أفضل الحلول الممكنة لمهام الهندسة الكهربائية الخاصة بكم. وتعتبر “فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط” في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة فرعية مستقلة تتمتع بإدارتها المحلية وعمليات المبيعات والتدريب والدعم، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية الخاصة بها. ويساهم وجودها الموثوق في المنطقة في تقديم منتجات وحلول “فونيكس كونتاكت” الابتكاريّة إلى عملائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط.