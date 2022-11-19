تقدم Shanghai Electric رؤى صناعية في القمة العالمية السابعة للرياح البحرية

شنغهاي، 19 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — عقدت القمة العالمية السابعة للرياح البحرية في مقاطعة هاينان، الصين، في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، حيث عملت مجموعة شنغهاي للطاقة الكهربائية الريحية المحدودة كمنظم. ألقى رئيس الشركة، مياو جون، كلمة حول تطورات الصناعة في حفل الافتتاح. وقد جمع حدث هذا العام، الذي كان موضوعه “تعزيز الجهود التي تركز على الابتكار لتعزيز التطوير السلس والمنظم لقوة الرياح البحرية”، بين قادة العالم وأقرانهم في الصناعة لمناقشة فرص تطوير طاقة الرياح البحرية في جميع أنحاء العالم، وتقديم رؤى حول السياسات التي تدعم الصناعة، وتحديد أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا، وإلقاء نظرة أعمق على المكان الذي تتجه إليه الصناعة.

وقال مياو: “كواحد من منظمي المنتدى وشركة تعمل كمعيار لتطوير طاقة الرياح البحرية في جميع أنحاء العالم، تتشرف Shanghai Electric بتوفير منصة تفاعلية للشركاء والمشغلين في المراحل التمهيدية والنهائية حيث يمكنهم تبادل خبراتهم، وكذلك لمناقشة التوقعات لمستقبل الصناعة. لقد اكتسبت Shanghai Electric ثروة من الخبرة والتجربة التي لا تقدر بثمن. نتطلع إلى استخدام الحدث كمناسبة للتواصل مع شركاء الصناعة والحديث عن سوق طاقة الرياح البحرية بطريقة أكثر عقلانية. ونعتقد أنه إلى جانب الإنفاق الرأسمالي المسبق، لا بد أيضًا من إعطاء تكاليف التشغيل الجارية حقها عند التفكير في مشاريع طاقة الرياح. فبالإضافة إلى الحد من كمية رأس المال اللازمة، يمكن للأعمال التجارية مثل توسيع نطاق أعمالنا في مجال الطاقة الخضراء لتشمل إنتاج الهيدروجين من الطاقة الريحية في عرض البحر، إلى جانب تطوير المراعي البحرية والسياحة في عرض البحر والزراعة في عرض البحر، أن تزيد من ربحية المشاريع وتيسر تنمية الصناعة”.

وقد اتخذت الشركة مكانة رائدة في هذا القطاع، ليس فقط إنشاء أكبر شبكة من مشاريع طاقة الرياح البحرية في الصين، ولكن أيضًا بدء التوسع في مشاريع الطاقة البحرية المبتكرة والخضراء والمستدامة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين من طاقة الرياح البحرية، والمراعي البحرية، والسياحة البحرية، والزراعة البحرية. استثمرت مجموعة شنغهاي للطاقة الريحية الكهربائية المحدودة وشركة شنغهاي للطاقة بشكل مشترك في مشروع يانغبو شينرجي – مشروع شنغهاي لصناعة معدات الطاقة الريحية الكهربائية الخالية من الكربون في دانزو كجزء من التزامهما بالمضي قدمًا في تطوير سلسلة صناعة طاقة الرياح البحرية، واستكشاف نموذج أعمال جديد متعدد الطاقة والصناعات حيث يتم دمج كل من طاقة الرياح البحرية وتوليد طاقة تيار المحيطات ومصائد الأسماك البحرية وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والسياحة البحرية والزراعة البحرية لتوفير المزيد من الإمكانيات لمبادرة جزيرة الطاقة النظيفة.

فازت مجموعة شنغهاي للطاقة الريحية الكهربائية المحدودة مؤخرا بعقد لتوفير أول مشروع بحثي وتجريبي متكامل للمعدات العائمة في العالم للطاقة الريحية البحرية وتربية الأسماك بما في ذلك المعدات والأبراج المضيفة. يقع المرفق المبتكر على الجانب الشمالي الشرقي من جزيرة نانري، في بوتيان، مقاطعة فوجيان، بعمق مياه يبلغ حوالي 35 مترًا. بقيادة شركة Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co. ، وهي شركة تابعة لمجموعة China Longyuan Power Group ، سيقوم المرفق بتوليد الطاقة من خلال توربينات الرياح العائمة أثناء تشغيل مزرعة الأسماك تحت سطح الماء، مما يزيد من الفائدة المكانية والمتعددة المستويات لهيكل المنصة.

مع مهمة توفير حلول إجمالية متطورة تكنولوجيًا، وفي ضوء تعقيد البيئة البحرية وارتفاع تكلفة توليد طاقة الرياح البحرية وصيانتها، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه توفير حل شامل لتوربينات الرياح العائمة هو ضمان موثوقيتها التشغيلية في الظروف القاسية. لا تجعل الشركة ذلك ممكنًا فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين استخدام طاقة الرياح الدائمة من خلال ضمان سلامة وموثوقية تصميم النظام والتحقق منها. يبدأ تحقيق الموثوقية بالتصميم الأولي. ثم يتم إجراء التجارب لتأكيد الموثوقية. أخيرًا، يتم تنفيذ التشغيل والصيانة الممكّنة رقميًا لزيادة الموثوقية.

ستواصل Shanghai Electric Wind Power تكرار وتحديث نماذج أعمالها وسيناريوهات تطبيقها من خلال الابتكار التكنولوجي، كجزء من خطوة شاملة لدمج مصادر الطاقة المتعددة، وتسهيل التنمية المشتركة مع الصناعات الأخرى، والمساهمة في مستقبل مشترك من سلاسل الصناعة المتعددة. وسيواصل مورد الطاقة اختبار المزيد من التحسينات في النماذج بهدف تقديم حلول شاملة موثوقة للغاية وجديرة بالثقة من أجل إحراز تقدم مستدام مع توافر سيناريوهات وتطبيقات جديدة لـ “ wind power +” نتيجة للاختراقات والابتكارات التقنية.

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