‫تقدم Hikvision سلسلة Pro الجديدة من كاميرات PTZ مع ColorVu

تضمن تقنية ColorVu المدمجة والعدسة متغيرة البؤرة داخل الكاميرا أن يظل سطوع الصورة والألوان الكاملة متسقة دائمًا أثناء تكبير الصورة وتصغيرها

هانغتشو، الصين، 13 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت Hikvision اليوم عن إضافات جديدة لسلسلة Pro من كاميرات PTZ ، بما في ذلك دمج تقنية ColorVu لأول مرة في هذا النطاق. مع ColorVu ، يمكن لكاميرات سلسلة Pro الجديدة من Hikvision توفير سطوع ثابت للصورة وتصوير بالألوان الكاملة أثناء تكبير الصورة وتصغيرها. وهذا يضمن تفاصيل واضحة تمامًا وألوانًا زاهية للأشياء البعيدة في جميع الأوقات وفي جميع الظروف.

التكامل الثوري “ ColorVu + Varifocal “

غالبًا ما تكافح كاميرات PTZ التقليدية لضمان بقاء الصور ساطعة وواضحة عند التكبير، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وذلك لأن فتحة العدسة تصبح أصغر عندما يقوم المشغلون بزيادة الطول البؤري، مما يقلل الضوء الذي يدخل العدسة وبالتالي يؤثر على وضوح الصور.

تتمثل إحدى طرق حل هذه المشكلة في ضبط حجم الفتحة مع تغير الطول البؤري، بحيث يمكن دخول كمية ثابتة من الضوء إلى العدسة. باستخدام تقنية Hikvision ColorVu ، يتم استخدام فتحة ثابتة كبيرة جدًا في كاميرات PTZ متعددة البؤر من سلسلة Pro ، مما يتيح إضاءة وألوانًا متسقة للتصوير أثناء تكبير الصورة أو تصغيرها في الليل.

تسمح فتحة العدسة الثابتة F1.2 لكاميرات PTZ الجديدة بدخول ما يصل إلى 14x من الضوء إلى العدسة مقارنة بوحدات PTZ التقليدية. تضمن هذه الإمكانية نفسها أيضًا التصوير بألوان زاهية وكاملة في ظروف الإضاءة المنخفضة التي تصل إلى 0.0005 لوكس: أو في الظلام التام تقريبًا. والنتيجة هي صور مشرقة وملونة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة للغاية أو في الليل.

تحتوي الكاميرا أيضًا على ضوء LED إضافي دافئ يضيء مجال الرؤية بشكل أكبر، مما يسمح بالتقاط الأشياء والأحداث بالألوان الكاملة في نطاق 100 متر.

زيادة قدرات الأمان مع AcuSense

بالإضافة إلى ColorVu ، تم تجهيز سلسلة كاميرات Hikvision Pro أيضًا بتقنية AcuSense ، والتي تميز بين التهديدات الأمنية الحقيقية والأشياء المتحركة غير الضارة مثل الحيوانات والأوراق المتساقطة والأضواء المتغيرة.

تعني إمكانية التصنيف الذكي هذه أنه لا يتم تشغيل الإنذارات إلا في حالة وجود تهديدات أمنية حقيقية. في مثل هذه الحالات، تتبع عدسة PTZ التهديدات المكتشفة وترسل تنبيهات آلية إلى أصحاب المنازل أو الشركات أو فرق الأمان أو مراكز استقبال الإنذارات ( ARCs ).

تعني القدرة على اكتشاف التهديدات الأمنية الحقيقية في الوقت الفعلي، وتقليل الإنذارات الكاذبة، أن المستخدمين النهائيين الأمنيين وفرق العمل يمكنهم الاستجابة للحوادث الأمنية بسرعة وفعالية وتقليل الآثار السلبية. هذا أمر حيوي بشكل خاص لحماية محيط الموقع والمداخل والمخارج الرئيسية والمناطق المحظورة الأخرى.

اكتشف المزيد

تتوفر كاميرات PTZ من سلسلة Pro الجديدة من Hikvision بدقة 2/4/8 ميجابكسل لمجموعة واسعة من الاحتياجات والميزانيات الأمنية. على وجه التحديد، تدعم نماذج 2 ميجابكسل الزوم البصري 20x ، بينما تدعم طرز 4/8 ميجابكسل الزوم البصري حتى 12x . إنها مثالية لتطبيقات الأمان في المجمعات الصناعية والمصانع والمستودعات والمدارس ومجموعة واسعة من المواقع الداخلية والخارجية الأخرى.

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