‫تقدم Crowdworks منصة جديدة لشرح البيانات التوضيحية “Workstage” في جيتكس GITEX2022

سيول، كوريا، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — ستعرض Crowdworks (رئيسها التنفيذي بارك مين وو)، وهي الشركة الكورية الرائدة في مجال منصات بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي ( (AI ، منصتها الجديدة لشرح البيانات التوضيحية – Workstage – في “معرض دبي للمعلومات والاتصالات 2022” (جيتكس GITEX جلوبال 2022).

تم تصميم Workstage باستخدام أكثر من مائة تقنية حاصلة على براءة اختراع، وهي تحمل وتستخدم 5 سنوات من البيانات السلوكية المتراكمة من 400000 عامل جماعي، وهي مصممة لزيادة إنتاجية عمل الشروح التوضيحية للبيانات بمقدار 5 أضعاف – عند مقارنتها بالنهج الداخلي.

حتى الآن، تم اختيار Crowdworks كمورد نموذج في دورة جارتنر هايب Gartner Hype لعلوم البيانات والتعلم الآلي 2022، وأكملت أول تسجيل لبراءة اختراع في الولايات المتحدة هذا العام، وبدأت في الظهور على المسرح العالمي تحت علامتها التجارية العالمية – Workstage .

تعمل Crowdworks بنشاط على توسيع نفوذها العالمي بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( MENA ). يقول بارك مين وو، الرئيس التنفيذي: “مع اشتداد المنافسة في سوق وضع العلامات على البيانات المحلية والعالمية، من الضروري تأمين القدرة التنافسية الموجهة نحو التكنولوجيا. نظرًا لأننا قدنا تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في كوريا، فسوف نثبت مرة أخرى براعتها التكنولوجية في الشرق الأوسط، مركز صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة “.

من ناحية أخرى، يعد جيتكس ( GITEX ) أكبر معرض تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برعاية واستضافة رئيس الوزراء الإماراتي ووزير الذكاء الاصطناعي على التوالي. نظرًا للاعتراف بـ “النفط الجديد” في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم دعم صناعة الذكاء الاصطناعي بالكامل على المستوى الوطني ليتم تطويرها بشكل أكبر – حيث تجذب الرواد والبطولات الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم.

حول Crowdworks

Crowdworks هي أكبر مزود لحل شروح بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي في كوريا منذ عام 2017. تقدم منصة Workstage للتدريب على بيانات الذكاء الاصطناعي من Crowdworks جمع بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي المؤهلة وشروحها لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي للشركات من مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك السيارات والرعاية الصحية والتصنيع.

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