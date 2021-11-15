تقدم مارين أونلاين مسارات بديلة لأصحاب البضائع العالقين

الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية التي تعمل بالتكنولوجيا

سنغافورة, 15/نوفمبر/2021 /PRNewswire/– لم تتعافى الصناعة البحرية من آثار كوفيد-19 يواجه الوسطاء أيضًا تحديات في الإمداد حيث أن أغلب السفن المتاحة مستأجرة مما يهدد التأثير التقليدي للوسطاء، ويقلل من عدد السفن، ويزيد من ضغوط تلبية المتطالبات،

تُمكن شركة مارين أونلاين التي تدرك التحركات السوقية الأخيرة بما فيها قطاع النقل البحري كلا من ملاك البضائع والسفن من الاستعانة بالمصادر للبضائع المتاحة والسفن للتجهيزات. أصبحت المضاهه الفعلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة ممكنة من خلال خوارزميات الملكية المسجلة، وتستعد مارين أونلاين لتقديم الدعم المهني للعملاء للاستمتاع بعملية استئجار فعالة.

أشار فرانك زانج مدير العمليات في شركة مارين أونلاين: “لاحظنا انخفاضًا في مجموعة ملاك البضائع للسفن المتاحة عند عدم قدرة الوسطاء التقليدين على مواكبة التحديات التي خلقها وباء كوفيد-19 تُعد منصتنا الطريق الأمثل لكلًا من ملاك السفن والبضائع، ومدخلا فعالًا لهم للوصول للمناطق غير المستغلة، وتقديم قدر أكبر من الوضوح لكلا من ملاك السفن والبضائع”،

“تحطم مارين أونلاين حواجز اللغة والحواجز الثقافية التي توجد في الأسواق والمناطق غير المألوفة من خلال التكنولوجيا والتغطية العالمية لمقدمي الخدمات لعملائنا. واختتم فرانك زانج قائلًا، علاوة على ذلك، يمثل التأجير معنا بعمولة 0% الأسلوب الذي نوفر من خلاله ميزة دعم عملياتهم خلال وقت المحاولة المذكور- وهذا ما يميز منصتنا عن نماذج الوساطة التقليدية”

توفر منصة مارين أونلاين التأجير لكلاً من مالكي السفن والبضائع من خلال طلبات السوق أو الطلبات الخاصة، وذلك وفقًا لتفضيلاتهم. يضمن الأطراف العمليات السليمة المضبوطة المدعومة من فريق عمل من المهنيين في الاستئجار.

نبذة عن مارين أونلاين

تمثل مارين أونلاين أول منصة متكاملة لصناعة البحرية العالمية. لقد تم إطلاقها في عام 2019، وقدمت العديد من الخدمات البحرية من خلال منصة تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة الثورية لأصحاب السفن والبضائع الإقليميين. ومن خلال مجموعة الحلول الخاصة بها، تقوم مارين أونلاين بتشكيل مستقبل النقل البحري باستخدام أحدث التقنيات لخلق فرص عمل واتصالات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة العلاقات الإعلامية marineonline.com.