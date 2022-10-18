‫تقدم الشركة الألمانية لصناعة السيارات الكهربائية Next.e.GO Mobile SE العديد من الإعلانات في معرض باريس للسيارات، بما في ذلك تقديم e.Xpress، سيارة توصيل تجارية جديدة مدمجة خالية من الانبعاثات

– تعلن Next.e.GO Mobile SE عن إطلاق مبيعات الطراز الجديد e.wave X اعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول، حصريًا للعملاء الذين لديهم حجوزات

– ستقدم شركة Next e.GO Mobile SE أيضًا مركبة توصيل تجارية جديدة مدمجة خالية من الانبعاثات، وهي e.Xpress

– تعلن شركة Next.e.GO Mobile SE عن شراكة إستراتيجية مع شركة Ample Inc . التي مقرها في الولايات المتحدة، لتقديم تبديل آلي فريد وسريع ومريح للبطارية

– تعلن شركة Next.e.GO Mobile SE عن تعاون استراتيجي مع شركة التكنولوجيا المالية الألمانية OneFor Holding GmbH ، لتزويد العملاء بإمكانية الحصول على قروض شخصية فورية للسيارات تصل إلى 25000 يورو

آخن، ألمانيا وباريس, 18 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — أصدرت Next.e.GO Mobile SE (“e.GO”)، الشركة الألمانية المستقلة لصناعة السيارات الكهربائية، العديد من الإعلانات اليوم في معرض باريس للسيارات، بما في ذلك: إطلاق مبيعات السيارة الكهربائية e.wave X. سيتم تخصيص أول سيارات e.wave X خارج خط التجميع للعملاء الذين قاموا بالحجز منذ أوائل الصيف هذا العام. الألوان الجديدة وخطوط القطع المتوفرة الآن من خلال أداة تهيئة e.GO، تمكن هؤلاء العملاء من أن يكونوا أول من يقوم بتهيئة وتقديم طلب لسيارتهم الخاصة خلال هذه الفترة الحصرية. بعد استيفاء أوامر الحجز، سيصبح مُكوِّن مبيعات e.GO متاحًا للجمهور اعتبارًا من 1 دجنبر/كانون الأول 2022. تتوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالبيانات الفنية والخيارات والمعدات الخاصة والأسعار في كتالوجات المنتجات وأداة التهيئة.

أعلنت شركة e.GO أيضًا عن تقديم e.Xpress في معرض باريس للسيارات، وهي سيارة كهربائية مدمجة جديدة للتوصيل في المناطق الحضرية، وهي مصممة لتلبية الطلب المتزايد على عمليات التسليم الحضرية الخالية من الانبعاثات والأسطول التجاري. تهدف e.Xpress إلى معالجة مجالات التركيز الرئيسية لمديري الأسطول التجاري بما في ذلك وقت التشغيل وسرعة الشحن والقيمة المتبقية من خلال تقديم حل فريد وشامل لمبادلة البطاريات يهدف إلى أن يكون سريعًا ومريحًا مثل تزويد المركبات القديمة بالوقود. الحل هو نتيجة تعاون استراتيجي بين e.GO و Ample – مزود حلول التكنولوجيا والطاقة الأمريكي الذي يستخدم الروبوتات المستقلة وهيكل البطارية المعياري لتعزيز توصيل الطاقة للنقل الكهربائي.

تأتي e.Xpress مزودة بغشاء بوليمري متين يهدف إلى تقليل تكلفة ووقت إصلاح دورة الحياة. إنها توفر حجم شحن يصل إلى 940 لترًا اعتمادًا على الإعداد المحدد مع حمولة إجمالية تصل إلى 240 كجم. ستكون متاحة مع بطارية قابلة للتبديل واعتمادًا على الإعداد المحدد، من المتوقع أن توفر نطاقًا حضريًا يصل إلى 230 كم ووقت استبدال البطارية لبضع دقائق فقط. سيتم تقديمها للعملاء والشركات ومشغلي الأساطيل مع تضمين البطارية في عملية الشراء أو مع عدم تضمينها مع نموذج الاشتراك، حيث لا يحتاج العميل إلى شراء البطارية بدلاً من ذلك يجب أن يشترك في توصيل الطاقة واستخدامها. من المقرر بدء الحجوزات لـ e.Xpress في 02 نونبر/تشرين الثاني 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تعلن e.GO عن بدء تعاون استراتيجي مع OneFor – وهي شركة ألمانية مبتكرة للتكنولوجيا المالية تركز على التمويل والمدفوعات الرقمية الاستهلاكية – بهدف تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى قروض شراء شخصية فورية تصل إلى 25000 يورو. [1] تتم معالجة قروض السيارات الشخصية بسرعة وتأتي بأسعار فائدة ثابتة وفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا. [2]

“في e.GO ، جعلنا البساطة والتطبيق العملي والدائرية على نطاق واسع لتكون مهمتنا والحل لبعض التحديات التي نواجهها كجنس بشري. هذا هو السبب في أننا نستفيد من الابتكار والتكنولوجيا لتمكين الناس في رحلتهم المستدامة. تقديم سيارة كهربائية حضرية مع حل شحن سريع ومريح مثل التزويد بالوقود التقليدي، ولكنه ليس ثقيلًا على الموارد المحدودة للكوكب أو البنية التحتية للطاقة، أو تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى الحلول المالية المبتكرة التي يمكنها تمكين خيار التنقل المستدام الخاص بهم هي انعكاسات لهذا الالتزام”، يوضح علي فيزفاي، رئيس مجلس إدارة e.GO .

حول Ample : شركة Ample Inc . التي مقرها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، هي مزود حلول تكنولوجية تستخدم الروبوتات المستقلة وتكنولوجيا البطاريات المعيارية الذكية لتعزيز توصيل الطاقة للنقل الكهربائي. لقد أنشأت منصة اقتصادية وسريعة النشر ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع توفر شحنة كاملة للسيارات الكهربائية في دقائق. ( www.ample.com )

حول OneFor : شركة OneFor Holding GmbH التي مقرها في ألمانيا، هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم العديد من التطبيقات والخدمات المالية الرقمية، بما في ذلك الحسابات بلا حدود وخدمات الدفع والبطاقات بالإضافة إلى القروض والاستثمارات الشخصية. حل البطاقة مدعوم من قبل ماستركارد Mastercard الدولية. تتيح OneFor حسابًا عائليًا بلا حدود، مما يحول المعاملات الفردية إلى لحظات من الاتصال، ويخلق تجارب مشتركة ويزيد من الشمول المالي الذي يغذي التنمية الاقتصادية. ( www.onefor.com )

1) تطبق بنود وشروط OneFor.

2) تطبق بنود وشروط OneFor.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1922687/eGO_Booth_Paris_ Motorshow.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1922689/e_wave_X_and_e_ Xpress.jpg