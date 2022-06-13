‫تفوز MYLE VAPE بجائزة “رائد الصناعة” الوهمي في جوائز VAPOUROUND

ريدجفيلد، نيوجيرسي، 13 يونيو 2022 / PRNewswire / — فازت MYLE Vape ، وهي علامة تجارية عالمية يعرفها المستهلكون ويثقون بها، بجائزة “قائد الصناعة” في حفل توزيع جوائز Vapouround في برمنغهام بالمملكة المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

منذ انطلاقتها في عام 2015، عملت MYLE في استوديوهات لإنشاء علامة تجارية عالمية موثوقة تبتكر باستمرار، وتتفاعل بسرعة مع السلع المقلدة الضارة وغير الآمنة في السوق، وتتعامل مع التدخين الإلكتروني للقاصرين على محمل الجد من خلال إنشاء ومراقبة إجراءات وقائية لمنع المستهلكين القصر من الشراء، تستثمر بكثافة في البحث والتطوير للبقاء على رأس التكنولوجيا الجديدة وهي واحدة من العلامات التجارية القليلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحظى بقبول تطبيق التبغ قبل التسويق ( PMTA ) مع اثنين من منتجات كبسولة التدخين الإلكتروني: تبغ ورق الذهب والورق الأزرق.

صرح أرييل جوريليك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، قائلًا: “تتشرف شركة MYLE بأن تُعتبر شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية عالية التنافسية وتفخر بالابتكار والتغيير. منذ اليوم الأول، كان هدفي في ابتكار MYLE هو إنشاء بديل آمن للسجائر القابلة للاحتراق، وهذه الجائزة تمثل كل ما عملت من أجله على مدار الأعوام السبعة الماضية تكريمًا لوالدتي التي توفيت بسبب سرطان الرئة”.

أطلقت شركة MYLE لأول مرة شريط MICRO الجديد الخاص بالمملكة المتحدة في معرض Vapouround الأسبوع الماضي، وهو جهاز صغير الحجم وأنيق يضم خزانًا صغيرًا بسعة 2 مل لا يزال قادرًا على إنتاج 800 نفثة ويتميز بملف شبكي يعمل على استقرار توصيل كل من الطعم والنكهة مع تحسين أداء الجهاز وتوفير أقصى إنتاج للبخار.

تم إنشاء MYLE Vape ، وهي شركة عالمية لأدوات التدخين الإلكترونية تم إطلاقها في عام 2015، لتوفير بديل آمن ومرغوب فيه للسجائر القابلة للاحتراق، وهو أمر ممتع للمستهلك من حيث سهولة الاستخدام والتخصيص والمتانة.

سمحت عقود من الخبرة الصناعية التي يجلبها الفريق التنفيذي إلى MYLE Vape جنبًا إلى جنب مع فريق تصنيع على مستوى عالمي وميزانية للبحث والتطوير التي نمت باستمرار منذ بداية MYLE Vape ، بالتصميم المشهور عالميًا والابتكار التكنولوجي. تقوم MYLE Vape بتصنيع المستهلكات، وأنظمة البودات الإضافية، والأجهزة القابلة لإعادة الشحن وملحقات التدخين الإلكتروني التي يتم توزيعها عالميًا خارج الولايات المتحدة.

معلومات التواصل

Myle Vape

روبرت ديتش

المدير العام

844-777-6953

rob@mylevape.com