‫تفوز Medit بأربع دعاوى قضائية متتالية ضد 3Shape

سيول، كوريا الجنوبية، 8 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — شركة ‎ Medit (” Medit“)، وهي مزود عالمي لحلول المسح الضوئي ثلاثية الأبعاد، دافعت بنجاح ضد أربعة دعاوى منفصلة لانتهاك براءات الاختراع تم رفعها في ألمانيا من قبل منافس دانمركي، شركة 3Shape A/S (“3Shape “). على مدى السنوات الثلاث الماضية، تابعت 3Shape بقوة إجراءات انتهاك براءات الاختراع ضد Medit بناءً على أربع براءات اختراع (EP 2,568,870; EP 2,400,919; EP 2,732,434; EP 3,401,876). ومع ذلك، تم الانتهاء الآن من جميع دعاوى براءات الاختراع الأربع لصالح Medit من قبل المحاكم الألمانية. وعلاوة على ذلك، أبطلت المحاكم الألمانية براءة واحدة من براءات الاختراع الأربع.

“يسعدنا أن نجد أن المحكمة أكدت أن هذه القضايا كانت بلا أساس، كما أنها كانت محاولة من قبل المتنافس لحماية موقفه الاستباقي. ونأمل أن تساعد هذه النتيجة على تثبيط المنازعات القانونية المتهورة في المستقبل. نحن نعتبر هذا انتصارًا لعملائنا وشركائنا، وفي النهاية لجميع المهتمين بطب الأسنان الرقمي. توفر هذه الأحكام سوقًا رقميًا لطب الأسنان ووضوحًا أكبر وأمانًا تشتد الحاجة إليه. ستواصل شركة Medit تقديم أفضل التقنيات لصالح عملائنا والمرضى”. < < GB Ko, CEO

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