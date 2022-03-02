‫تفتتح شركة بيورسوفتوير (PureSoftware) مختبر للابتكار خاص بشبكة الجيل الخامس 5G في نويدا، بالهند

تهدف بيورسوفتوير (PureSoftware) من خلال هذا المعمل، إلى توفير كل من 5GNR RU مخصص للصناعة وحل للخلايا الصغيرة المدمجة ليتم استخدامها في حالات: الرعاية الصحية المتصلة والبيع بالتجزئة والتنقل المستقل والمجتمعات الذكية والتعليم وفي صناعات الأخرى.

ستوفر هذه الحلول تنفيذات فعالة للطاقة، كما ستقدم ملكية ذات تكلفة منخفضة ووقتا سريعا لتسويق الإمكانيات، بالإضافة إلى توفير بيانات ذات سرعات عالية متعددة الجيجابت في الثانية، وزيادة توافرها، ومستوى موثوقية مرتفع، وشبكات ذات زمن انتقال جد منخفض وتجربة متسقة لدى المستخدمين.

يقول أنيل بيد، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بيورسوفتوير (PureSoftware): “تحمل شبكة الجيل الخامس 5G الكثير من الإمكانات للشركات من جميع الأحجام. نلتزم من خلال مختبر شبكة الجيل الخامس 5G، بزراعة تكنولوجيا 5G هذه لندشن اقتصادا متصلا. وستكون بمثابة منصة انطلاق لتجارب تحويلية مؤثرة “.

كما يضيف: “لقد ساعدتنا خبرتنا القوية والمثبتة في الخدمات المرسخة منذ سنة 2006 في إنشاء شبكة الجيل الخامس أرثا ((Arttha5G، التي ساعدت عملائنا على تسريع وتيرة نشر شبكة الجيل الخامس 5G في جميع أنحاء العالم .”

حول بيورسوفتوير ( PureSoftware ) وشبكة الجيل الخامس أرثا ( Arttha5G ):

بيورسوفتوير (PureSoftware) هي شركة عالمية لمنتجات البرمجيات والخدمات الرقمية تقود التحول لأفضل المؤسسات في العالم في مختلف قطاعات الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والرعاية الصحية والألعاب والترفيه. منتج بيورسوفتوير (PureSoftware)الرئيسي شبكة الجيل الخامس أرثا (Arttha5G) يهدف إلى توفير زمن انتقال جد منخفض، و بيانات ذات سرعات عالية متعددة الجيجابت في الثانية، وموثوقية، وشبكة ذات سعة ضخمة، وتجربة متسقة لدى المستخدمين. تساعد شبكة الجيل الخامس أرثا (Arttha5G) العالم على التكيف بسرعة مع احتياجات الاتصالات المستقبلية المتطورة.

للتواصل:

أميتاب تشودري

amitabh.chaudhary@ puresoftware.com