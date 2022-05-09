‫تعيين OANDA كشريك تسويقي رسمي لفريق نيويورك ريد بولز

هاريسون، نيوجيرسي، 9 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة نيويورك ريد بولز اليوم أن منصة تداول العملات الأجنبية، OANDA Corporation (“OANDA”) ، أصبحت الشريك الرسمي للنادي في وضع اللاصقات على أكمام القميص بدءًا من يوم السبت، 7 مايو، عندما يستضيف ريد بولز فريق بورتلاند تيمبرز في ريد بول أرينا. وتعد هذه الشراكة متعددة السنوات أول غزوة في مجال التسويق الرياضي للشركة الرائدة عالميًا الحائزة على جوائز في مجال خدمات التداول عبر الإنترنت.

سيظهر شعار OANDA على الأكمام اليمنى للقميص وسيتم تضمينه في ملابس النادي المختارة. ستكون قمصان النادي الأصلية متاحة للشراء في مواقع بيع بالتجزئة مختارة. سيتم أيضا تضمين رقعة الأكمام في سلسلة ألعاب الفيديو EA Sports FIFA .

وبالإضافة إلى أصول ريد بولز في نيويورك، تتوسع الشراكة لتشمل العالم الأوسع لريد بول، بما في ذلك الأصول التجريبية والتجارية في فعاليات ريد بول المختارة والممتلكات الإعلامية.

“يسرنا أن نرحب ب OANDA في عائلة ريد بول” هذا ما قاله مارك دي غراندبري، المدير العام لنيويورك ريد بولز. “نحن فخورون للغاية بأن نكون أول شريك في صناعة الرياضة ل OANDA ونتطلع إلى زيادة الوعي بهم في السوق من خلال شراكتنا الفريدة متعددة الأوجه.”

جافين بامبوري، الرئيس التنفيذي لشركة OANDA ، قائلًا: “إنها فرصة مثيرة للشراكة مع نيويورك ريد بولز، أحد أكثر الأندية إلهامًا في دوري كرة القدم الرئيسي. ونحن نتطلع إلى الاحتفال بنجاحهم على أرض الملعب وتقديم العلامة التجارية والمنصة العالمية المستوى لشركة OANDA إلى جماهير جديدة”.

“من خلال هذه الرعاية، نواصل بناء سمعتنا كواحدة من أكثر شركات تجارة التجزئة ثقة ومنصة حائزة على جوائز للعملاء للتداول في أفضل حالاتهم. يتطلب الأمر التزامًا فريدًا وعاطفيًا للنجاح في الوصول إلى ذروة الأداء في التداول في الأسواق، وفي الدفع نحو الابتكار لرفع مستوى لعبتك باستمرار. هذه هي العقلية التي تتقاسمها OANDA مع نيويورك ريد بولز”.

نبذة عن نيويورك ريد بولز

نيويورك ريد بولز هو واحد من 28 فريقًا في دوري كرة القدم الرئيسي ( MLS ). وتنافس RBNY ، أحد الأندية العشرة المستأجرة في الدوري الأمريكي، في الدوري منذ تأسيسه في عام 1996. يلعب فريق ريد بولز مباريات على أرضه في ريد بول أرينا ( RBA ) في هاريسون بولاية نيو جيرسي. وتعود ملكية الفائزين بدرع مشجعي الدوري الأمريكي ثلاث مرات إلى شركة المشروبات النمساوية ريد بول التي سمي الفريق باسمها. يقدم فريق نيويورك ريد بولز أحد برامج تطوير كرة القدم للشباب الرائدة في البلاد، بدءًا من شراكات كرة القدم المحلية في جميع أنحاء نيويورك ونيوجيرسي إلى مدارس التنمية الإقليمية وفرق أكاديمية ريد بولز.

نبذة عن OANDA : من شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا إلى شركة عالمية

تأسست OANDA في عام 1996، وكانت أول شركة تشارك بيانات سعر الصرف مجانًا على الإنترنت، حيث أطلقت منصة تداول العملات الأجنبية التي ساعدت في ريادة تطوير تداول العملات على شبكة الإنترنت بعد خمس سنوات. واليوم، توفر شركة OANDA العالمية، التي تضم شركة OANDA وغيرها من الشركات التابعة، التداول عبر الإنترنت متعدد الأصول وبيانات العملات والتحليلات للعملاء العالميين من الأفراد والشركات، مما يدل على خبرة لا تضاهى في مجال الصرف الأجنبي. مع وجود كيانات منظمة في تسعة من أكثر الأسواق المالية نشاطًا في العالم، تظل شركة OANDA Global Corporation مكرسة لتحويل جميع جوانب كيفية تفاعل العالم مع التداول، مما يتيح للعملاء تداول مؤشرات السوق العالمية والسلع وسندات الخزانة والمعادن الثمينة والعملات على واحدة من أسرع منصات التداول في السوق.

ينطوي التداول بالرافعة المالية بالعملات الأجنبية أو غيرها من المنتجات خارج البورصة على الهامش على مستوى عال من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا للجميع. ننصحك بالتفكير بعناية فيما إذا كان التداول مناسبًا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تخسر أكثر مما تستثمره. المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة بطبيعتها. نوصيك بطلب المشورة المالية المستقلة وضمان فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها قبل التداول. ينطوي التداول من خلال منصة عبر الإنترنت على مخاطر إضافية. قم بالرجوع إلى قسمنا القانوني.

شركة OANDA هي تاجر مسجل في لجنة العقود الآجلة وتاجر تجزئة للعملات الأجنبية لدى لجنة تداول السلع الآجلة وهي عضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. رقم: ‎0325821. يتوفر مزيد من المعلومات باستخدام مورد NFA الأساسي.

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