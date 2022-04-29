‫تعيين مارك فانج “Mark Vange” مستشارًا رئيسيًا لِـ “Realms of Ethernity”

انضم المدير التنفيذيّ السابق لشؤون التكنولوجيا في شركة “Electronics Arts Interactive” والرائد في مجال الألعاب التي تنطوي على مُشاركة عدّة لاعبين على شبكة الإنترنت بهدف تحقيق الربح إلى لعبة”Realms of Ethernity” المصنفةضمن المستوى “AAA” بصفته مستشارًا رئيسيًا

ميامي, 29 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — سينقل مارك فانج “Mark Vange” خبرته في العمل كمتخصص تكنولوجيّ ورائد في مجال الأعمال، والتي تزيد على 30 عامًا إلى عالم ألعاب الكون الفوقيّ (ميتافيرس) “metaverse“التابع للعبة “Realms of Ethernity – RoE“، حيث سيعمل مستشارًا رئيسيًا في هذا المجال.

مارك فانج”Mark Vange“هو الرئيس التنفيذيّ السابق لشؤون التكنولوجيا (CTO) في شركة “Electronics Arts (EA) Interactive“، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه الرقميّ التفاعليّ تعمل على تصميم الألعاب وتقديم المحتوى والخدمات عبر الإنترنت لِلوحات التحكم المتصلة بالإنترنت والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. هذا وقد تولى مارك فانج”Mark Vange“، بصفته الرئيس التنفيذيّ لشؤون التكنولوجيافي شركة”Electronics Arts (EA) Interactive“، قيادة عملية تصميم واستحداث منتجات ومنصات مخصصة للأجهزة المحمولة وللمنصات الاجتماعية وللمنصات الإلكترونيّة.

قبل ذلك، كان مارك فانج “Mark Vange“يشغل منصب الرئيس التنفيذيّ لشؤون التكنولوجيا فيشركة “VR-1“، حيث تولى قيادة عملية بناء تقنية الشبكة الفريدة المستخدمة لتسهيل الألعاب الأولى من نوعها التي تنطوي على مشاركة عدّة لاعبين على الإنترنت (“MMO”)، كما ساعد في تقديم التوجيه إلى الشركة لتصبح أكبر شركة في العالم تقدم التقنيات والبنية الأساسية الخاصة بالألعاب، حيث تقدّم شركة “VR-1” خدماتها إلى عددٍ من كبار العملاء، من أمثال: “Microsoft، و”Deutsche Telekom “، و”Time-Warner Cable“،و”British Telecom” و”Docomo“، و”Samsung“، و”American Online“، و”Bertelsmann“، و”Sony Networks“.

أمّا في الوقت الحاليّ، يشغل مارك فانج”Mark Vange منصب الرئيس التنفيذيّ لشؤون التكنولوجيا فيشركة “NextPlay Technologies“، Inc (NASDAQ: NXTP)، وهي منظومة للأعمال الرقمية تُقدّم خدماتها إلى المستهلكين وشركات الإعلانات الرقمية وهواة ألعاب الفيديو.

هذا وقد سجّل مارك فانج”Mark Vange ” أكثر من 100 براءة اختراع للتقنيات أسهمت في تحديد ملامح عدّة قطاعات، مثل: الألعاب ثلاثية الأبعاد، والألعاب التي تنطوي على مشاركة عدّة لاعبين على نطاق واسع، ونقل البيانات عبر الإنترنت، ومعالجة البيانات ذات الأحجام الكبيرة، والاتصالات المتنقلة. علاوةً على ذلك، تتمّ الاستعانة به باعتباره مستشارًا ومُوجِّهًا.

في ضوء ذلك، ستُسهم الخبرة منقطعة النظير التي يتمتّع بها مارك فانج”Mark Vange” في مجال الألعاب على الهاتف المحمول والألعاب على الإنترنت في تسريع وتيرة استحداث أول لعبة لتقمص الأدوار في العالم تنطوي على مشاركة عدّة لاعبين(MMORPG ) المصنفة ضمن المستوى “AAA” ، حيث تعهّد مارك فانج”Mark Vange” بأنه سيعمل على تغيير مجرى العمل في قطاع صناعة ألعاب “GameFi“.

وفي هذا الصدد، قال مارك فانج”Mark Vange“: “من المثير أن تكون جزءًا من مشروع”GameFi” الذي يصبّ جُلَّ تركيزه على إنشاء تجربة لعب حقيقية يدعمها مشروع “GameFi” بدلّا من أن تكون مجرد متفرج”. وأردف قائلًا: “بعد الاطلاع على العديد من المشاريع قبل تطبيقها، يُسعدني جدًا أن تتاح لي الفرصة لمساعدة هذا الفريق المذهل.”

تعتقد كل من شركة”XYZZY” التابعة لمشروع “GameFi“، والتي يقع مقرها في ميامي، وشركة”Wild ThunderStudio” التي يقع مقرها في فيتنام، وهما الشركتان التي أعدتا لعبة “RoE“، أنّ مارك فانج”Mark Vange” سيقدم مرئيات متميزة لا تُقدَّر بثمن من حصيلة تجاربه في العمل مع أكبر شركات الألعاب في العالم.

قال داستن نجوين”Dustin Nguyen“، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة”Wild ThunderStudio“: “إنّنا متحمسون للغاية لانضمام مارك إلى فريق عملنا، كما أنّنا متحمسون لنكون جزءًا من مسيرة”Realms” المذهلة”. وأردف قائلًا: “يحظى مارك فانج”Mark Vange“، بصفته رائدًا في مجال تصميم واستحداث ألعاب الفيديو، بخبرةٍ وفيرةٍ ويتمتّع بنظرة ثاقبة منقطة النظير في عالم الألعاب، حيث لا تُقدَّر مساهماته هذه بثمن”.

ويضيف داستن نجوين”Dustin Nguyen” على ذلك قائلًا: “سيقدم مارك فانج”Mark Vange” رؤية تكنولوجية قيّمة وسيتولى إدارة فريق دولي، كما سيعمل على توظيف خبرته الواسعة في التوصيل القائم على استخدام تقنيات الحوسبة السحابيّة للمنتجات التي تستهدف الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعيّ، هذا إلى جانب خبرته الكبيرة في تأسيس وبيع العديد من الشركات”.

هذا ومن المُقرَّر أن تعلن”RoE” عن عدة شراكات وصفقات عمل رئيسية مع الشركات ذات الوزن الثقيل في القطاع، بعد أن أذهلت كل من المستثمرين واللاعبين مؤخرًا خلال مشاركتها في المؤتمر الخاص بمُطوِّري الألعاب (GDC) المُنعقد في سان فرانسيسكو.

إقرارات

نبذة عن “RoE“

أسس فرع”GameFi” التابع لمجموعة الاستثمار اللامركزية (DIG) شركةً فرعيةً أُطلِقَ عليها اسم شركة “XYZZY“، التي ابتكرت أول لعبة لتقمص الأدوار في العالم تنطوي على مُشاركة عدّة لاعبين على الإنترنت(MMORPG) المصنفة ضمن المستوى”AAA” في العالم وهي لعبة “Realms of Ethernity – RoE“. تندرج لعبة تقمص الأدوار”Realms of Ethernity” التي تنطوي على مُشاركة عدّة لاعبين على الإنترنت(MMORPG) ضمن الجيل التالي من قواعد البيانات المتسلسلة (البلوكتشين)، حيث تُعَد بمثابة عالم افتراضي مستوحى من لعبة “World of Warcraft“من سلسلة البلوكتشين المليئة بالمئات من ألعاب المغامرة والإثارة التي يُمكن تحقيق الربح منها، حيث يمكن لكلٍ من المطوِّرين واللاعبين بناء تجربة الألعاب الخاصة بهم وتحقيق الدخل منها. هذا وقد كانت لعبة”RoE” استثمارًا أوليًا نفذّته مجموعة الاستثمار اللامركزية تبلغ قيمته (5) ملايين دولار؛ إذ نجحت اللعبة بعد ذلك في جَنيّ 7 ملايين دولار إضافية من المستثمرين.

نبذة عن شركة “XYZZY” وشركة “Wild Thunder Studios “

تعمل شركة الألعاب “XYZZY” التي يقع مقرّها في ميامي، والتي تملكها وتدعمها مجموعة الاستثمار اللامركزية (DIG) التي يقع مقرّها في دبي، على الجمع بين عالم الألعاب وعالم التمويل اللامركزيّ من خلال تقنية قواعد البيانات المتسلسلة الثورية. أثبتت شركة الألعاب “XYZZY“بالفعل ريادتها في مجال ألعاب قواعد البيانات المتسلسلة من خلال استحداث وإطلاق عددٍ من ألعاب قواعد البيانات التسلسلية الشهيرة والمميزة، مثل: Realms of Ethernity (realmsofethernity.com)، هذا إضافةً إلى خبرتها في مجال الأصول الرقمية الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والأراضي الافتراضية والملكية الرمزية ومنتجات التشفير الأخرى، الأمر الذي أسهم في ربط العالم الافتراضيّ بالعالم الحقيقيّ لإنشاء منظومة متطورة جدًا للألعاب الرقمية الشهيرة التي يُمكن تحقيق الدخل من خلال تجربة اللعب فيها.

شركة “Wild Thunder Studio“، التي تدعمها أيضًا مجموعة الاستثمار اللامركزية (DIG) لتكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة، هي عبارة عن استوديو لتصميم وتطوير الألعاب في هانوي بفيتنام؛ إذ تُعَد هاوني موطنًا لأكثر من (60) فنانًا ومطورًا موهوبًا في مجال الـ “2D” و”3D“، يعملون بلا كَلل أو ملل لتقديم ألعاب ترقى إلى المستوى العالميّ مدعومة بتقنية قواعد البيانات المتسلسلة. في غضون أشهر، تمكنّت شركة الألعاب “XYZZY” وشركة “Wild Thunder Studio” من استحداث وتصميم عددٍ من المنتجات اعتمادًا على مواردها الداخلية بالكامل، حيث ترتبط هذه المنتجات كافةً بالمفاهيم ذاتها التي تتبنّاها “RoE“: ألعاب تُقدّم تجارب غامرة ومليئة بالإثارة يُمكن تحقيق الدخل من خلال تجربة اللعب فيها، كما أنها تتيح للمُطورِّين واللاعبين فرصة بناء تجربة الألعاب الخاصة بهم وتحقيق الاستفادة المالية منها، فضلًا عن اكتساب الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).