‫تعيين ماركوس راندولف رئيسًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة Ecobat

إيرفينغ، تكساس، 18 مارس 2022 /PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة Ecobat، وهي شركة عالمية رائدة في قطاع إعادة تدوير البطاريات، عن تعيين رئيس مجلس إدارتها التنفيذي السيد راندولف ماركوس في منصبي رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي، مع استمراره في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة. علمًا بأنّ السيد جيمي هيرينغ، الرئيس والرئيس التنفيذي السابق للشركة، سيترك عمله في الشركة اعتبارًا من 16 مارس 2022.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال السيد راندولف: “أوّد أن أعرب عن شكري وتقديري للسيد جيمي هيرينغ عن جهوده وتفانيه في العمل على مدار سنوات عمله في شركة Ecobat، والتي قاد خلالها عمليات تحوّل كبيرة في الشركة من بينها إعادة هيكلة الشركة في عام 2019، وإعادة بناء علامتها التجارية، وتكوين فريق إداري جديد لها”.

ومن جانبه، قال السيد تيد لودج، عضو مجلس إدارة شركة Ecobat: “إنّ مجلس الإدارة يثق تمامًا في قدرات السيد ماركوس وكفاءته؛ والإنجازات التي حققها للشركة خير شاهد على ذلك، فطوال مدّة عمله كرئيس مجلس إدارة تنفيذي للشركة، أدار السيد ماركوس باقتدار عمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة منذ مايو 2020. ونحن نتطلع إلى أن تسهم قيادة السيد ماركوس للشركة -في ظل مسؤولياته الجديدة- في ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق”.

وقبل انضمامه إلى شركة Ecobat ، شغل السيد راندولف منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Boart Longyear ، التي يقع مقرّها في سولت ليك سيتي وتُعدّ أكبر شركة في العالم متخصّصة في تقديم خدمات الحفر ومعدّاته لقطاعات تصنيع المعادن المختلفة. وقبل انضمامه إلى شركة Boart Longyear ، عمل ماركوس في شركة BHP Billiton في مدينة ملبورن بأستراليا في المدّة من عام 1999 إلى 2013، حيث تقلد عدّة مناصب قيادية فيها، من بينها الرئيس التنفيذي لعمليات تعدين الحديد والفحم، ومدير إدارة التطوير التنظيمي، ورئيس قسم منتجات الألماس والمواد المتخصّصة، ومدير إدارة تطوير عمليات المعادن، والمدير الإستراتيجي لعمليات المعادن. وتجدر الإشارة إلى أنّ السيد راندولف حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة التعدين من جامعة كولورادو للمناجم ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

عن شركة ECOBAT

شركة Ecobat هي شركة عالمية رائدة في عمليات الجمع وإعادة التدوير والإنتاج والتوزيع المتعلقة بأنظمة تخزين الطاقة، ومنتجات الرصاص والبولي بروبيلين، والمعادن النفيسة، وغير ذلك من مستلزمات ومنتجات الحياة العصرية، وتمتد أعمال الشركة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا الجنوبية. كما تُعدّ Ecobat شركة رائدة في خدمات إدارة جمع بطاريات الليثيوم وإعادة تدويرها لتعزيز جهود الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

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