‫تعيين شركة M&G الصينية الرائدة في مجال الأدوات المكتبية كشريك رسمي لمنتدى بواو الآسيوى 2022

شنغهاي، 21 أبريل 2022 / PRNewswire / — شهدت مقاطعة هاينان افتتاح مؤتمر منتدى بواو الآسيوي (BFA) السنوي لعام 2022 في 20 أبريل تحت شعار “العالم في ظل أزمة COVID-19 وما بعدها: نتعاون سويًا لتحقيق التنمية العالمية ومستقبل مشرق للجميع”. وبصفة شركة) Shanghai M&G Stationery Inc. “M&G أو “الشركة”) الشريك المعين للأدوات المكتبية في الحدث، فإنها تزود منتدى BFA بمنتجات الأدوات المكتبية عالية الجودة لأكثر من عقد من الزمان.

ساهمت M&G في تطوير السوق الصينية منذ أكثر 30 عامًا، كعلامة تجارية محبوبة وموثوقة للمستهلكين الصينيين. وقد أنشأت الشركة منظومة تضم أكثر من 80.000 محطة بيع بالتجزئة في الصين. وفي ظل الإنجازات المستمرة في القنوات والمنتجات والعلامات التجارية، غطت منتجات M&G أكثر من 50 دولة ومنطقة، ولها شركاء في جميع أنحاء العالم.

في السنة المالية 2021، بلغت إيرادات M&G مبلغ 2.76 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 17.9٪ عن العام السابق.

كما شهد عام 2021 عام انطلاق الإستراتيجية الجديدة للشركة وهي 2021-2025. ستصبح M&G التي يقع مقرها في الصين، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوات المكتبية حول العالم، “أكثر توجهًا نحو طلبات المستهلك”، وستسرع من وتيرة تحولها إلى مؤسسة عالمية المستوى.

تستثمر M&G أكثر من 15 مليون دولار سنويًا في مجال البحث والتطوير للمنتجات ومجال التصميم لتلبية احتياجات المستهلكين. وقد حصلت الشركة على حقوق 841 براءة اختراع، وفازت بأربع جوائز دولية موثوقة للتصميم الصناعي، منها جائزة iF Design، وجائزة Red Dot Design، وجائزة Good Design، وجائزة IDEA Design.

في نفس الوقت، تلتزم M&G بمسؤوليتها الاجتماعية بحرص كشركة مواطنة وتتبع إستراتيجية “انعدام انبعاثات الكربون” الوطنية. في تقريرها السنوي الأخير الصادر في شهر مارس 2022، كشفت M&G عن إستراتيجيتها للاستدامة لمدة خمس سنوات التي تتمركز حول رؤية “تخطيط مستقبل أعمال مستدام”. وستواصل الشركة جهودها في تطوير منتجات مستدامة، ومواجهة تغير المناخ، وإنشاء سلسلة إمداد مستدامة، وتمكين الموظفين والمجتمعات.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد استحوذت الشركة على العديد من العلامات التجارية العالمية واستثمرت فيها لتوسيع مجموعات علامتها التجارية ومنتجاتها، بما في ذلك العلامة التجارية النرويجية لحقائب الظهر Beckmann والعلامة التجارية الإيطالية للرسم والتثقيف الفني للأطفال CARIOCA.

استنادًا إلى القدرة التنافسية الشاملة للشركة وقوتها في مجال المنتجات عالية الجودة، توفر M&G أدوات مكتبية للعديد من الأحداث البارزة التي تشمل فعاليات APEC وBFA.

نبذة عن M&G: www.mgstationery.com

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