تعيين سامانثا بارتل في مجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2020: أعلنت جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعيين سامانثا بارتل، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية الرائدة في مجال العلاقات العامة والاتصالات. ويضم مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية عدداً من كبار المسؤولين والقادة في وكالات العلاقات العامة، الذين يساهمون في تحديد الاتجاه الاستراتيجي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استمرار تنفيذ خطط الجمعية في التوسع.

وانضمت سامانثا إلى شركة إنستنكتيف بارتنرز في العام 2013 لتأسيس مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونما فريق العمل منذ ذلك الحين إلى 20 موظفاً يقدمون خدمات الشركة لمجموعة كبيرة من العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

تمتد خبرة سامانثا في مجال العلاقات العامة والاتصالات المالية والشركات في مجموعة من الأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى 20 عاماً. وقبل انضمامها إلى إنستنكتيف، كانت سامانثا عضواً بارزاً في فريق إم:كوميونيكيشن الخليج، والمدير العام لشركة بوكانان الشرق الأوسط، حيث قدمت المشورة لمجموعة من العملاء المحليين والإقليميين والدوليين حول استراتيجيات الاتصالات الخاصة بالشركات والخدمات المالية والأزمات.

وبالإضافة إلى منصبها الجديد في مجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات، تحمل سامانثا أيضاً عضوية مجلس الإدارة في جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط )فرع السعودية) والجمعية الدولية للمرأة في العلاقات العامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن تعيينها، قالت سامانثا بارتل، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدني الانضمام إلى مجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه فرصة ممتازة تتيح لي المساعدة في صياغة الأفكار في مجال الاتصالات المستقبلية، وتشجيع التعاون وزيادة دعم قادة العلاقات العامة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بأفضل ممارسات العلاقات العامة ورفع معايير الأعمال التي نقوم بها مع عملائنا. وأتطلع بشكل خاص إلى قيادة التغيير الإيجابي في مجالنا من خلال العمل مع مجلس الإدارة الإقليمي لجمعية العلاقات العامة والاتصالات”.

ومن جهتها، قالت ميليسا كانون، المدير العام لجمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسرني أن أرحب بسامانثا بارتل بصفتها أحدث عضو في مجلس إدارة الجمعية، والتي ستوفر خبرتها المكتسبة كونها عضو في مجموعة متنوعة من مجالس إدارة الشركات الإقليمية، إضافةً إلى أنها تمتلك ثروة معرفية كبيرة في مجال العلاقات العامة والاتصالات ستساهم في دعم نمونا في جميع أنحاء المنطقة.

يُشار إلى أن جمعية العلاقات العامة والاتصالات تعدّ الأضخم في مجالها حالياً، فهي موجودة في أكثر من 66 دولة حول العالم، ولها مكاتب في المملكة المتحدة وسنغافورة ودبي. كما أنها تضم أكثر من 30 ألف عضو استشاري من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الشركات الرائدة في أوروبا ومنظمات القطاع العام في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مئات العاملين في حقول العلاقات العامة والاتصالات والإعلام، وقد أُطْلِقت فرعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2016.

نبذة عن إنستينكتيف بارتنرز:

“إنستينكتيف بارتنرز” هي شركة استشارات دولية رائدة في مجال اتصالات الأعمال، تشمل خبراتها مجالات أسواق رأس المال، وتطوير المحتوى الإبداعي، وتفعيل مشاركة الأطراف الفاعلة وطرح الأفكار المبتكرة وإجراء الأبحاث. وهي شركة متخصصة في إدارة السمعة والتأثير والمشاركة، وتعمل مع مجموعة واسعة ومعقدة من العملاء تجمع بين الرؤى العميقة ورواية القصص المحتوى الإبداعي لتغيير السلوكيات والعواطف والتصورات. يعمل في الشركة حالياً أكثر من 400 موظف في 13 مكتبًا موزعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وبوصفها واحدة من شركات الاستشارات الأسرع نمواً، ففي العام الماضي وحده، فازت إنستينكتيف بارتنرز أو تم إدراجها في قائمة المرشحين لأكثر من 30 جائزة. وتشمل الجوائز أفضل وكالة علاقات عامة للعامين 2017 و2018 في حفل توزيع جوائز PR Week العالمية، وأفضل وكالة كبرى للاستشارات للعام 2018 في حفل توزيع جوائز CIPR للتميز، وجائزة وكالة المدينة للعام 2017 في جوائز EMEA SABER، ووكالة المدينة في حفل توزيع جوائز PRCA City and Financial لعامي 2016 و2017.

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صور

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