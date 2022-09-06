تعيين روهيت شارما نائب الرئيس الأول لمهارات العمل العالمية‫

يقول سيفاك: “يمتلك روهيت فهماً قوياً بأن التعليم يمتد طوال حياة الفرد، ويستمر إلى ما بعد المدرسة الثانوية أو الكلية أو حتى درجة متقدمة”. “نحن محظوظون بشكل لا يصدق للاستفادة من قيادته وخبرته في هذه اللحظة المحورية حيث تسعى ETS إلى توفير حلول حاسمة لمساعدة الشركات على سد الفجوة بين الوظائف الشاغرة وإيجاد موظفين ذوي المجموعة المناسبة من المهارات في مكان العمل.”

عمل شارما سابقًا كمدير عمليات في ThriveDX HackerU) سابقًا)، وهي شركة رائدة في التدريب على المهارات الرقمية. كان مسؤولاً عن قيادة تصميم المنتجات وتطويرها، والتسليم التشغيلي ونتائج المتعلم.

يقول شارما: “يعتمد مستقبل قوتنا العاملة وشركاتنا وصناعاتنا على قدرتنا على الحفاظ على مهارات الموظفين حادة حتى نتمكن من المنافسة بشكل أفضل ودفع النمو وتحفيز الابتكار”. “إنني أتطلع إلى مساعدة ETS في أن تصبح رائدة في تعزيز مجموعات المهارات للمهنيين العاملين حتى يتمكنوا هم والشركات التي يعملون فيها من النمو والوصول إلى أقصى إمكاناتهم.”

يتمتع شارما بأكثر من عقدين من الخبرة الدولية عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والشهادات وتطوير القوى العاملة. تشمل خبرته المهنية السابقة العمل كرئيس ومدير عام لـ ACAMS (كانت سابقًا شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Adtalem Global Education ) والرئيس التنفيذي لمجموعة INTI Education . في بداية حياته المهنية، عمل أيضًا كمستشار إداري مع مجموعة Boston Consulting .

شارما حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من IIT Kanpur في الهند وماجستير في إدارة الأعمال من كلية Darden للأعمال بجامعة فيرجينيا.

نبذة عن خدمة الاختبارات التعليمية ETS

في ETS، نعمل على تحسين الجودة والإنصاف في التعليم للناس في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء تقييمات قائمة على بحوث دقيقة. تخدم ETS الأفراد والمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية من خلال توفير حلول مخصصة لشهادة المعلم ولِتعلم اللغة الإنجليزية والتعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي، ومن خلال إجراء البحوث التربوية والتحليل ودراسات السياسات أيضا. تأسست خدمة الاختبارات التعليمية ETS كمنظمة غير ربحية سنة 1947، منذ ذلك الحين فهي تطور وتدير وتحرز أكثر من 50 مليون اختبار سنويًا – بما في ذلك اختبارات TOEFL® و TOEIC® واختبارات GRE® وتقييمات The Praxis Series® – في أكثر من 180 دولة، في أكثر من 9,000 موقع في جميع أنحاء العالم. www.ets.org

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