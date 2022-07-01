‫‫ تعين Flutterwave المدير الإداري السابق لشركة Goldman Sachs، جوربهيج ديلون كمدير تنفيذي للتكنولوجيا جديد

– ينضم جوربهيج من Goldman Sachs حيث كان المدير الإداري وزميل التكنولوجيا والمدير الفني ورئيس هندسة الإقراض لماركوس، منصة Goldman Sachs للإقراض.

– بدأ جوربهيج مسيرته الهندسية في Jetblue ، حيث كان مطور تطبيقات وتمتع منذ ذلك الحين بنجاح 20 عامًا كمطور برامج وقائد هندسي.

– انضم جوربهيج إلى Flutterwave ، وهي شركة تكنولوجيا مدفوعات بقيمة 3 مليار دولار، لتحسين بنيتها وتطوير بنيتها التحتية ودعم أهداف نمو الشركة وتوسعها بشكل أفضل.

– جوربهيج هو قائد مجتمع المطورين العالمي الذي يؤمن بالعمل المذهل الذي قام به المطورون الأفارقة، والذي يخطط للمساهمة فيه.

سان فرانسيسكو1 يوليو 2022/PRNewswire/ — أعلنت Flutterwave، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات في أفريقيا، اليوم عن تعيين المدير العام السابق لشركة Goldman Sachs، جوربهيج ديليون، في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO).

انضم جوربهيج وفي وقت رئيسي لـ Flutterwave ، بعد جولة تمويل السلسلة D التي اكتملت مؤخرًا، وتقدر قيمة الشركة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وتحافظ على توسعها السريع.

بصفته المدير التنفيذي للتكنولوجيا الجديد، سيكون Gurbhej مسؤول عن مواصلة تطوير منصة التكنولوجيا المبتكرة في Flutterwave والتي تدعم حاليًا عمليات التكامل مع شركاء التكنولوجيا الرئيسيين مثل VISA و Mastercard و Discover Card Networks وعملاء مثل أوبر و Flywire و Booking.com وما إلى ذلك. وسيركز على تحسين الهندسة المعمارية والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير القيادة التي تمكن قادة الهندسة والمنتجات الآخرين من إنشاء أفضل الحلول التي تدعم نمو الأعمال للعملاء.

انضم جوربهيج إلى Flutterwave من ماركوس من Goldman Sachs ، حيث كان المدير الفني ورئيس هندسة الإقراض. يتمتع بخبرة واسعة في هندسة تطبيقات المؤسسات عبر الخدمات المالية والشركات الاستهلاكية. في ماركوس، كان مسؤولاً عن إطلاق منصات لتنمية الأعمال بشكل كبير مع تحسين تجربة العملاء وإقامة شراكات استراتيجية مع العديد من شركات Fortune 500 .

وقبل ذلك، كان جوربهيج المدير الفني لفريق Goldman Sachs للأسواق المالية الاستثمارية، وهو مسؤول عن تصميم وهندسة وبناء المنصات الاستراتيجية التي مكنت العملاء من تنفيذ عروض حقوق الملكية ومنتجات الديون.

جوربهيج هو داعم كبير لمجتمع المطورين في أفريقيا ويعجب بالعمل الذي قاموا به في الآونة الأخيرة، وبناء حلول إبداعية على مستوى عالمي.

في دوره كمدير تقني لشركة التكنولوجيا الرائدة في أفريقيا، يأمل جوربهيج في دعم الجماعة للوصول إلى مستويات أعلى.

قال أولوغبنغا “ GB ” أغبولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flutterwave :

“أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جوربهيج بينما نواصل التوسع بسرعة. مع تطور احتياجات عملائنا باستمرار، نظل مركزين على دفع المزيد من الابتكار عبر الأعمال ومواصلة تطوير منصتنا التكنولوجية المتطورة التي تبسط المدفوعات وتربط السوق الأفريقية بالعالم. ستكون ]دراية جوربهيج وخبرته العميقة في تطوير منصات التكنولوجيا المالية مفيدة في زيادة نمو Flutterwave“.

وتعليقًا على تعيينه، قال جوربيج ديلون:

“يسعدني الانضمام إلى فريق Flutterwave في مثل هذا الوقت المثير للشركة. بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا، فإن Flutterwave في وضع جيد للاستفادة من الاتجاهات العالمية في رقمنة الدفع والاستمرار في دفع التحول الرقمي في أفريقيا، مما يخلق المزيد من الفرص للعملاء والتجار على حد سواء. إنه سوق مزدحم للغاية مع الكثير من الوافدين الجدد، لذلك من الضروري أن نتطلع كشركة باستمرار إلى ابتكار منتجاتنا وخدماتنا، وتحسين هندستنا المعمارية الحالية وخلق إمكانيات لا نهاية لها للجميع”.

في فبراير 2022، قدمت Flutterwave سلسلة من المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك Fintech-as-a-Service , Capital , Grow و إصدار البطاقات , والتي من شأنها تأخذ التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من المدفوعات. أدخلت Fintech تحسينات على المنتجات الحالية، مثل لوحة تحكم قوية جديدة، و Bareter v 4 ، وعملية امتثال مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نبذة عن Flutterwave

Flutterwave هي شركة تكنولوجيا مدفوعات تمكن الشركات في جميع أنحاء العالم من توسيع عملياتها في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى من خلال منصة تمكن المعاملات عبر الحدود عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة. قامت Flutterwave بمعالجة أكثر من 200 مليون معاملة تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار أمريكي حتى الآن وتخدم أكثر من 900000 شركة بما في ذلك العملاء مثل أوبر، Flywire ، Booking.com ، إلخ. الميزة الرئيسية للشركة هي معالجة المدفوعات الدولية بـ 150 عملة وطرق دفع متعددة بما في ذلك البطاقات المحلية والدولية، ومحافظ الهاتف المحمول، والتحويلات المصرفية، والمقايضة بواسطة Flutterwave ، إلخ. تتمتع Flutterwave ببنية تحتية في أكثر من 34 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا. لمزيد من المعلومات حول رحلة Flutterwave ، يُرجى زيارة: www.flutterwave.com .