‫تعيد الشركة الإقليمية الرائدة، Credence Security، تغيير علامتها التجارية إلى “TRINEXIA” لقيادة عصر جديد من الابتكار والمرونة الإلكترونية

تأسست شركة TRINEXIA بعد دمج Credence Security مع Cyber Security South Africa و Cyber Security Africa Distribution تحت علامة تجارية واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Credence Security – الموزع المتخصص في القيمة المضافة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جنبًا إلى جنب مع شركتيها الشقيقتين Cyber Security South Africa و Cyber Security Africa Distribution، عن جهود واسعة النطاق لإعادة تسمية العلامة التجارية التي ستشهد توحيد الشركات الثلاث تحت علامة تجارية موحدة تسمى TRINEXIA.

يسري هذا التغيير على الفور، ويمثل النمو المتسارع لشركة Credence Security ويعكس تركيز الشركة على توفير نهج شامل ومتكامل لتوزيع الأمن السيبراني.

يتكون اسم TRINEXIA من tri الذي يشير إلى الكيانات الثلاثة و nexus التي تعني “اتصال أو سلسلة من الاتصالات”، مما يمثل الدور الحيوي للشركة في العمل كحلقة وصل بين البائعين وشركاء القنوات والعملاء. سيؤدي دمج العلامات التجارية إلى تزويد البائعين والموزعين والمستخدمين النهائيين برؤية شاملة لحضور وإمكانيات الشركات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا ( EMEIA ).

أثبتت Credence Security نفسها كشركة VAD رائدة في منطقة الشرق الأوسط والهند، وتعمل مع قادة عالميين في مجال الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي. في عام 2015، استحوذت CYBER1 على الشركة، وهي شركة استشارات وحلول دولية للأمن السيبراني، وهي شركة مدرجة في قائمة Nasdaq First North Growth Market .

وقالت فيفيان جيفيرز، رئيسة العمليات في شركة TRINEXIA : “نحن واثقون من أنه في هذا الفصل الجديد، سنكون قادرين على بناء علاقات أعمق مع البائعين والشركاء الرائدين في جميع أنحاء المناطق التي نعمل فيها. أنا متفائلة للعام المقبل وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فرقنا المحلية والعالمية لتحديد واغتنام الفرص الجديدة للنمو”.

ستدخل شركة TRINEXIA الشرق الأوسط والهند حقبة جديدة من الابتكار والمرونة الإلكترونية في مواجهة التحول الرقمي السريع والطلب المتزايد على الأمن السيبراني الاستراتيجي. في ظل الهوية الموحدة، ستستغل الشركة عقودًا من الخبرة الأمنية المثبتة والبحث والتقنيات الحديثة لتقديم نتائج استثنائية. كما سيسمح للشركة بمزيد من التمكين للشركاء والعملاء لتحقيق الازدهار مع إحباط التهديدات المستمرة المتقدمة والأعداء الخبيثين والممارسات الداخلية السيئة بشكل فعال.

قال غاريث سكوت، المدير العام لشركة TRINEXIA الشرق الأوسط والهند: “مع بداية العام الجديد، اعتبرنا أنه الوقت المناسب لتقديم هوية العلامة التجارية بعد تجديدها. تجسد TRINEXIA بشكل مثالي روحنا وأن العمل معًا يؤدي إلى حلول أكثر فعالية وكفاءة في العصر الرقمي. علاوة على ذلك، نحن نؤمن بشدة بأن هويتنا الجديدة تحدد رحلتنا كمزود رئيسي للأمن السيبراني، والبحث الجنائي الرقمي، وحلول أمن تكنولوجيا المعلومات، وتضعنا في وضع أفضل في تقديم الحلول المتطورة التي من شأنها حماية العملاء من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار والتحقيقات المعقدة للحاظر والمستقبل”.

نبذة عن TRINEXIA الشرق الأوسط والهند:

تأسست شركة TRINEXIA (المعروفة سابقًا باسم Credence Security و Cyber Security Africa Distribution و Cyber Security South Africa ) في عام 1999، وهي موزعة ذات قيمة مضافة متخصصة من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورائدة في توفير الحلول الأكثر موثوقية في مجال الأمن السيبراني، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن التطبيقات، والهوية والمدفوعات، وأمن البيانات وفضاء الحوكمة.

نحن مزود لحلول الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي، لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص. في TRINEXIA ، نضيف باستمرار وبنجاح قيمة كبيرة إلى مجتمع شركائنا، مع شركائنا، نصمم ونقدم حلولًا سهلة وموثوقة ورائدة مخصصة لتحقيق النتائج المطلوبة، ويحظى موظفونا وشراكاتنا وأدائنا بإعجاب كبير من عملائنا.

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