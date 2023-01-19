‫تعلن UNIONCOMMUNITY عن مشاركتها في معرض إنترسك 2023 في دبي

سيول، كوريا الجنوبية، 19 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة UNIONCOMMUNITY ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال القياسات الحيوية متعددة الوسائط، عن مشاركتها في معرض إنترسك 2023. غطى المعرض العالمي إنترسك 2023، في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 يناير/كانون الثاني، مجموعة واسعة من الموضوعات في صناعة الأمن، بما في ذلك الأمن وخدمات الطوارئ والسلامة والشرطة والأمن السيبراني. شارك في هذا الحدث مشاركون من أكثر من 120 دولة وأكثر من 1200 شركة. تحت شعار “التكامل التقني للأمن العالمي: الحماية والاضطراب والاستدامة”، أدى هذا الحدث إلى تسريع توحيد صناعة الأمن وتطوير شبكة بين المشاركين.

خلال معرض إنترسك 2023، حصلت UNIONCOMMUNITY على فرصة للقاء عملاء وشركاء عالميين من خلال منتجات القياسات الحيوية متعددة الوسائط، سلسلة UBio . في هذا الحدث على وجه الخصوص، تم التركيز بشكل استراتيجي على الترويج لـ UBio-X Face Premium ، وهو جهاز المشي الأكثر تقدمًا في العالم من خلال جهاز التعرف على الوجه مقاس 8 بوصات.

استنادًا إلى خوارزمية المطابقة عالية السرعة لـ UBio X-Face Premium ، أصبح التعرف على وجوه 4 أشخاص على الأكثر، على مسافة تصل إلى 4 أمتار ممكنًا. في الوقت نفسه، تعمل الشاشة الكبيرة مقاس 8 بوصات وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم المتقدمين للغاية على تحسين جودة راحة المستخدم.

يوفر UBio-X Face Premium الآن أساليب المصادقة الستة التالية: الوجه وبصمة الإصبع والبطاقة وبطاقة الوصول إلى الهاتف المحمول وبطاقة QR وكلمة المرور. مع ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار طريقة مصادقة واحدة و/أو متعددة بناءً على تفضيلاتهم.

عقدت UNIONCOMMMUNITY ، في الوقت نفسه، مؤتمرًا عالميًا، UGC 2023 (المؤتمر العالمي UNIONCOMMUNITY 2023 ) في دبي. خلال الحدث، شاركت UNIONCOMMUNITY رؤيتها وبصيرتها فيما يتعلق بالبرامج والأجهزة وابتكار البرامج الثابتة. شارك أكثر من 200 شريك في مؤتمر UGC 2023 .

تحت شعار “القفزة إلى الابتكار”، شاركت UNIONCOMMUNITY رؤيتها وبصيرتها في سوق تكنولوجيا القياسات الحيوية مع حركة الأجهزة والبرامج الثابتة المتقدمة والمبتكرة.

“استنادًا إلى تقنيات القياسات الحيوية عالية الجودة الخاصة بنا، نقوم تدريجياً بتوسيع رؤيتنا وبصيرتنا في سوق الأمن العالمي. سنتطلع إلى مشاركة رؤيتنا المستقبلية مع شركائنا وقيادة سوق المقاييس الحيوية العالمية “. قالت UNIONCOMMUNITY .