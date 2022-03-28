‫تعلن Shufti Pro عن سلسلة التمويل أ بقيمة 20 مليون دولار من لتسريع النمو

أعلنت شركة Shufti Pro ، مزود حلول التحقق من الهوية المشهود لها عالميًا، أنها جمعت 20 مليون دولار في سلسلة التمويل أ بقيادة Updata Partners لتسريع التوسع العالمي وتحسين تطوير المنتجات.

لندن، 28 مارس، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Shufti Pro ، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال حلول التحقق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أنها جمعت 20 مليون دولار في تمويل من السلسلة أ بقيادة شركة Updata Partners ، وهي شركة لنمو الأسهم تركز على التكنولوجيا.

سيتم استخدام الاستثمار لتسريع التوسع العالمي لشركة Shufti Pro لتوفير موارد إضافية لدفع حلولها الآلية بالكامل إلى أسواق جديدة للمساعدة في حل عملية التحقق من الهوية غير المرضية للمؤسسات، وتعزيز حلول التحقق من الهوية الخاصة بها وتوسيع مجموعة امتثال الشركة.

يتمثل شعار Shufti Pro في توفير تجربة رقمية سلسة للعملاء عندما يتعلق الأمر بـمعرفة العميل، وعلى هذا النحو توفر المنظمة مجموعة متنوعة من الحلول مع التحقق من الهوية في جوهرها. مع تغير العالم وتسارع التحول الرقمي، أصبحت خدمات الهوية الرقمية حجر الزاوية لأي مؤسسة تحتاج إلى التحقق من هوية العملاء.

مع استمرار الشركات في الخضوع للتحول الرقمي، أصبح الاعتماد على شركاء التحقق من الهوية الموثوق بهم أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما صرح فيكتور فريدونج، الرئيس التنفيذي لشركة Shufti Pro ، “تسمح منصتنا القابلة للتشكيل والآلية بالكامل للعملاء بدمج عملية تحقق خالية من الاحتكاك خاصة بأهداف أعمالهم مع توفير المرونة للتعامل مع متطلبات خصوصية البيانات والأمان، بما في ذلك القدرة على إيجاد حلًا داخليًا. نسعى جاهدين لتوفير التغطية العالمية التي تطلبها المنظمات التي لا حدود لها “.

هناك حاجة عالمية إلى حل مرن ومتوافق للإعداد والتحقق من الخلفية والإدارة التي تعمل عبر الحدود دون المساس بالمناطق وأنواع الأعمال واللغات. يطالب العالم بحل أٌكئر فاعلية لأزمته الرقمية ويجيب Shufti Pro على هذه الأسئلة بقدرات فريدة:

الأتمتة – الحل الآلي بالكامل الأكثر تقدمًا.

تغطية عالمية لإمكانيات القراءة المختلفة بجميع اللغات الرئيسية بما في ذلك اللغة العربية.

قابل للتشكيل وقابل للتخصيص بدرجة عالية مع التخصص في المتطلبات الفريدة. يمكن تثبيت حلنا داخليًا وهو ما يعد ميزة فريدة للغاية في السوق. نحن نلتزم بالمتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة مثل معرفة العميل بتصوير فيديو ( VideoKYC ) في ألمانيا أو الاحتفاظ بالبيانات في الإمارات العربية المتحدة.

تخدم الشركة بالفعل أكثر من 500 عميل على مستوى العالم وفقًا لمؤسس Shufti Pro وكبير موظفي التكنولوجيا في Shahid Hanif . وأضاف: “كانت جولة التمويل تدور حول إيجاد شريك استراتيجي لديه الخبرة والمعرفة ذات الصلة، والتي نعتقد حقًا أننا وجدناها. يمكننا الآن تطوير منتجات أكثر إثارة وحل مشكلات الإعداد والامتثال التي نواجهها في جميع أنحاء العالم “

لأكثر من 20 عامًا، تدعم Updata ، وهي شركة تؤمن بخلق نتائج استثنائية للعملاء والموظفين والمساهمين، رواد الأعمال في البرمجيات التي تدور بين المؤسسات( B2B ) الذين لديهم عقلية النمو ويقرون بكفاءة رأس المال.

“لقد تأثرنا بالتقدم التكنولوجي والتجاري الذي حققته الشركة الممهدة. تستعد Shufti Pro للبناء على هذا الأساس القوي وتسريع النمو “. -هكذا صرح بريدن سنيدر، أحد شركاء Updata .

نبذة عن Shufti Pro

Shufti Pro هي شركة مزود خدمة التحقق من الهوية يقدم خدمات معرفة العميل ( KYC ) ومعرفة الشركة ( KYB ) ومكافحة تبييض الأموال ( AML )لمساعدة الشركات العالمية المتعاقدة معها وإدارة مخاطر العملاء الشرعيين. تمتلك الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها 5 مكاتب إقليمية وأطلقت 17 منتجًا مختلفًا من منتجات التحقق من الهوية منذ إنشائها في عام 2017. نظرًا لقدرتها على التحقق من مستندات الهوية على مستوى العالم بأكثر من 150 لغة، فإن Shufti Pro تخدم العملاء في أكثر من 230 دولة ومنطقة.

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