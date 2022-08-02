‫‫تعلن Shanghai Electric عن التزامها المستمر بتعزيز الصداقة بين الصين وباكستان في يوم الصداقة العالمي 

شنغهاي، 2 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت Shanghai Electric في يوم الصداقة العالمي هذا أن الشركة ستواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز الصداقة الصينية الباكستانية والمساهمة في المجتمعات المحلية في باكستان.

في 28 مارس/آذار، اندلع حريق في قرية فارواي النائية في منطقة إسلامكوت ثارباركار في إقليم السند، باكستان. بسبب المناخ الجاف في المنطقة، انتشر الحريق في جميع أنحاء القرية على الفور. ومع ذلك، كانت مرافق مكافحة الحرائق في القرية النائية محدودة للغاية.

منجم شنغهاي إلكتريك Thar للفحم ومحطات الطاقة في باكستان ليستا بعيدين عن القرية. قام فريق المشروع عند التعرف على الحريق، بتنشيط خطة الإنقاذ في حالات الطوارئ الخاصة بهم، ووضع أمر إنقاذ مؤقت للحرائق، وإعطاء تعليمات الإنقاذ في حالات الطوارئ، وتنظيم سيارات ورجال الإطفاء الذين هرعوا إلى مكان الحريق.

لقد ساعدوا 38 أسرة و 86 منزلاً خلال المحنة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أيضًا برامج تعليمية وتدريبية في مجال السلامة والأمان واللغة الصينية وفصول أخرى في الأمور العملية للموظفين المحليين، في محاولة لتدريب أعضاء المجتمعات المحلية، فضلاً عن تسهيل التبادلات الثقافية وتعميق الصداقة بين البلدين.

يقدم أبطال مكافحة الحرائق في Shanghai Electric يد العون، مما يدل على الصداقة الصينية الباكستانية

أجرى الفريق دراسة سريعة لحالة الحريق، مما أدى إلى وضع اللمسات الأخيرة على أفضل خطة إنقاذ – الحصول على المياه من آبار التصريف القريبة ونقلها بسرعة إلى القرية المتضررة بشاحنات ذات رشاشات بحجم 50 مترًا مكعبًا. بعد حل مشكلة إمدادات المياه، سعوا إلى قطع مصادر المواد القابلة للاحتراق داخل وحول موقع تخزين الأخشاب ليتمكنوا أخيرًا من إخماد الحريق. بمجرد تأكيد الخطة، جمعت إدارة المشروع في منجم الفحم Thar الموظفين وأرسلت 6 مرشات و 4 رافعات و 52 من المنقذين لدعم جهود مكافحة الحرائق.

ولما كان الحريق أشد مما كان متوقعا، قامت الدائرة على الفور بإرسال طلب تعزيزات لقسم مشروع محطة Thar للطاقة، والتي أرسلت شاحنتي إطفاء عاليتي الضغط وفرقة إطفاء إضافية إلى مكان الحادث.

كان التركيز على إنقاذ حياة الناس أولاً وحماية الممتلكات فيما بعد لتقليل احتمالية وقوع خسائر بشرية. بعد أكثر من 6 ساعات من الجهود المضنية، تم إنقاذ 38 أسرة و 86 منزلاً في القرية دون وقوع إصابات بين رجال الإطفاء.

جهود مكافحة الحرائق ليست سوى صورة مصغرة لالتزام Shanghai Electric بالوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية وخدمة المجتمعات المحلية. منذ إطلاق مشروع منجم الفحم Thar ومشروع محطة الطاقة Thar ، نظمت Shanghai Electric العديد من أنشطة الخدمة العامة لإفادة السكان المحليين.

قدمت الشركة الموارد المالية والمادية، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين محليًا كجزء من الخطة الشاملة لتزويد الموظفين الباكستانيين بالإرشادات لأفضل الممارسات عند تنفيذ مشاريع البناء. للتغلب على حواجز اللغة والقيود في موقع البناء وحوله، قاموا بتدريب السكان المحليين في الموقع وبشكل شخصي، بهدف إنشاء فريق من المهنيين الباكستانيين المؤهلين تأهيلاً عالياً.

قدمت الشركة سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك التثقيف في مجال السلامة والتدريب على العمليات الآمنة لمعدات البناء للهندسة المدنية، والتركيبات الكهربائية الأساسية والعمليات وقواعد البناء. لم تساهم هذه الجهود في تحسين المجتمعات المحلية فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا متينًا لتعميق الصداقة بين الصين وباكستان.

نبذة عن Shanghai Electric

مجموعة شنغهاي الكهربائية المحدودة (SEHK: 2727, SSE: 601727) هي شركة مصنعة للمعدات الراقية على مستوى عالمي، وتركز على الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والبنية التحتية الذكية لتوفير حلول أنظمة خضراء وذكية من الدرجة الصناعية. ولها وجود عالمي في صناعات مثل الطاقة الجديدة، والطاقة النظيفة الفعالة، والأتمتة الصناعية، والأجهزة الطبية، وحماية البيئة.

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