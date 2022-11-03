تعلن Praxis Tech عن ميزات وتحديثات جديدة لتعزيز العرض الحالي

ليماسول، قبرص، 3 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تعلن شركة Praxis Tech Ltd عن ميزات جديدة ومحسّنة واسعة النطاق لعرض منتجاتها مع ميزات التحقق المحسّن والإجراءات المجمّعة.

تعمل Praxis Tech Ltd ، وهي شركة برمجيات للتكنولوجيا المالية، على تمكين الأعمال التجارية عبر الإنترنت لتحقيق نمو مستدام من خلال حلول دفع سلسة عبر الإنترنت. تقدم Praxis خدماتها في جميع أنحاء العالم، وقد أعلنت عن إصدارات متعددة من الميزات الجديدة على نظامها الأساسي. في محاولة مستمرة لتحسين عالم المدفوعات عبر الإنترنت، تهدف Praxis إلى تلبية جميع احتياجات الأعمال التي تغطي مجموعة من الصناعات، مع إصدارات الميزات الجديدة على أساس كل أسبوعين.

تتضمن أحدث إعلانات ميزات Praxis ميزة إجراء مجمع، وميزة تحقق محسّنة، واختيار متعدد لملفات تعريف العملاء، وعملات جديدة ودول مضافة إلى لوحة معلومات Praxis .

واحدة من أكثر الميزات المرغوبة هي ميزة التحقق – تم إنشاؤها مع مراعاة سلامة التاجر والعملاء. تسمح ميزة التحقق بإبلاغ التجار بالمعاملات التي يجب “التحقق منها” وإدارتها بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمعاملة معينة. هذا يضمن عدم وجود تناقضات بين لوحات تحكم CRM و PSP و Praxis . يمكن أن تكون هذه التناقضات شائعة في الإيداعات عبر الإنترنت، وتعمل هذه الميزة كشبكة أمان لتتبع جميع المعاملات غير المتطابقة. يتم العمل على ميزة التحقق باستمرار لإضافة المزيد من الأمان والتحكم للتجار.

يضمن إصدار ميزة “الإجراء المجمع” أن التجار يقللون من الوقت الذي يقضونه في تحليل المعاملات في حالة “معلقة”، بسبب التأخير في تلقي حالة الإشعار النهائي من أحد حلول الدفع. بدلاً من الاضطرار إلى التحقق يدويًا من كل معاملة على حدة، يمكن الآن تحديد ما يصل إلى 20 معاملة في المرة الواحدة والتحقق منها بشكل مجمّع.

يتيح إعداد البوابة في المكتب الخلفي لـ Praxis للتجار التحكم الكامل في مكان وتوقيت وكيفية سداد المدفوعات من خلال كل بوابة حلول دفع. يمكن إعطاء “الملفات الشخصية” للعملاء، على سبيل المثال، عملاء VIP أو عملاء من مواقع محددة. تتيح ميزة Praxis الجديدة للتجار إضافة ملفات تعريف متعددة إلى عملات مرشح البوابة، للسماح بإعداد بسيط وتجنب الفوضى غير الضرورية في إعدادات البوابة.

تتيح ميزات Praxis الجديدة إدارة أسهل للمدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، أضافت Praxis عملات وبلدانًا جديدة إلى لوحة التحكم الخاصة بهم. تمت إضافة خمس عملات جديدة، بالإضافة إلى دولتين جديدتين، مما يُمكِّن التجار من التوسع في أسواق جديدة.

“دائمًا ما تكون ميزاتنا مدفوعة باحتياجات التجار لدينا. في نهاية اليوم، علينا الاستماع إلى عملائنا من أجل خدمتهم بأفضل طريقة ممكنة. إن تفانينا في تحسين منتجاتنا مستمر ونحن مستعدون دائمًا لاحتضانه. أنا متحمس حقًا بشأن الميزات الإضافية التي نعمل عليها حاليًا. لقد أضفنا للتو بعض طرق الدفع الجديدة المذهلة لـ LATAM ولا يسعنا الانتظار لنرى كيف تتناسب مع نظامنا البيئي. ” – أميت كلاتشكو، المؤسس والرئيس التنفيذي

إذا كنت ترغب في مواكبة الميزات الجديدة التي يجب على Praxis تقديمها أو معرفة المزيد حول حلول الدفع الخاصة بهم، قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم على www.praxis.tech .

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