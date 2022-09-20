‫تعلن Praxis عن إطلاق حملتها لحماية البيئة، #PowerYourPlanet.

ليماسول، قبرص, 20 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — من شعارهم، Power Your Payments، يقوم عملاق التكنولوجيا بتنظيم سلسلة من أحداث الحفاظ على البيئة وحمايتها كجزء من حملتهم الجديدة #PowerYourPlanet.

بصفتنا مؤمنين إيمانًا راسخًا برد الجميل للمجتمع الذي يدعم شركتهم، ستقوم شركة Praxis Tech بتنسيق مجموعة من الأحداث لحماية العالم الطبيعي الذي يحيط بنا. وفي الوقت الذي يتسارع فيه تغير المناخ بمعدل ينذر بالخطر، تظهر الإسقاطات الحالية أن كوكبنا سيدفئ بحلول عام 2050 بمقدار 1.5 درجة مئوية – وهو ببساطة كارثة لعالمنا الطبيعي. ومع وضع ذلك في الاعتبار، قررت Praxis اتخاذ إجراء.

وتعتقد Praxis أن هذا الإجراء مطلوب الآن من أجل التخفيف من أثر النشاط البشري على العالم. ليس فقط من أجلنا، بل لأجل الأجيال القادمة. لذلك، كخطوة أولى، وضعت الشركة قدرات إعادة تدوير واسعة في جميع أنحاء مكتبها، مما يضمن أن أكثر من 100 موظف قادرون على معالجة نفاياتهم بمسؤولية.

بالتعاون الوثيق مع مجموعة من وكالات ومنظمات حماية البيئة، ستستضيف Praxis وتمول أحداثًا شهرية مثل تنظيف الشاطئ وزراعة الأشجار وإعادة التدوير وحتى # MeatlessMondays لتقليل بصمتها الكربونية.

على الرغم من أن الشركة تقوم بهذه الأحداث الضخمة، إلا أنها تدرك تمامًا أن كل فرد يمكن أن يحدث تغييرًا إيجابيًا في العالم. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تزود الشركة فريقها بأكمله بمنتجات لمساعدة كل فرد في التخفيف من تأثيره على البيئة؛ ومنح البراكسيين القوة لـ # PowerYourPlanet .

علق المؤسس، أميت كلاشكو ، قائلاً: “بصفتنا لاعبًا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا، لدينا القدرة على أن نكون قادرين على إحداث فرق فعلي. وسيكون من غير المسؤول لنا ألا نستخدم ذلك لمصلحتنا ولمصلحة الأجيال القادمة. لقد أسسنا الشركة على فرضية أننا يمكن أن نعزز مدفوعاتك، ولكن إذا أردنا البقاء على قيد الحياة، فقد حان الوقت الآن للبراكسيين والآخرين لتشغيل كوكبكم”.

تفضل بزيارة Praxis Tech لمعرفة المزيد عن حملة # PowerYourPlanet . https://www.praxiscashier.com/

للتواصل: Sophie Hannah Eliades, sophie.e@praxiscashier.com