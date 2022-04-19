تعلن JoVE عن عودة جوائز الإبداع للتعليم والبحث العلمي للاحتفال بإنجازات الأفراد من الأوساط العلمية والأكاديمية

– 2022 جوائز JoVE الإبداعية للمعلم

– 2022 جوائز JoVE الإبداعية للباحث

– 2022 جوائز JoVE الإبداعية لأمين المكتبة

ترحب JOVE بالتقديمات من الأفراد الذين يعملون حاليًا لدى مؤسسة أكاديمية أو حكومة شركة أو كيان مستشفى أو مسجلين فيها أو منتسبين إليها، في جميع المناطق والأقاليم.

ستقبل JoVE التقديمات في شكل مقالات قصيرة من:

– المعلمون الذين دعموا نتائج التعلم وزيادة مشاركة الطلاب في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال موارد الفيديو.

– أمناء المكتبات الذين شجعوا على استخدام موارد الفيديو لدعم وتسريع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبحوث في مؤسستهم للنهوض بالبحث و/أو التدريس في التخصصات العلمية.

– الباحثون الذين استخدموا مقاطع فيديو JOVE لإجراء البحوث والتدريب أو مشاركة المعرفة خارج المختبر المادي.

ستقدم JoVE تمويلًا، في شكل تعويض، للتطوير المهني يصل إلى 2000 دولار أمريكي لكل فائز. يمكن استخدام هذا التمويل للمشاركة في المؤتمر أو تسجيل الدورة التدريبية المتعلقة بتطوير المهارات التي ستكتمل بحلول 30 ديسمبر 2023.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم JoVE إعفاء من رسوم النشر للفائزين بجائزة الابتكار للباحثين لعام 2022 حتى يتمكنوا من النشر مع JoVE مجانًا. لمعرفة المزيد عن الجوائز وكيفية التقديم، انقر هنا. يتم إنهاء التقديم في 18 يوليو 2022.

هذا ما قاله بعض الفائزين بجائزة العام الماضي عن فوزهم:

“يسعدني تلقي جائزة JoVE الإبداعية في التعليم. كان العمل جنبًا إلى جنب مع هؤلاء الزملاء البارعين والطلاب الموهوبين من دواعي سروري لاستخدام وتمكين الطلاب لاستخدام الموارد الإعلامية لتعليم الكيمياء والتواصل بطرق جديدة ومثيرة “. الدكتور غلين هيرست، أستاذة مشاركة في تعليم الكيمياء في جامعة يورك وحائزة على جائزة JoVE للابتكار في التدريس لعام 2021

“أنا مسرور وممتن لقبول جائزة JoVE الإبداعية لأمين المكتبة نيابة عن فريقنا بأكمله. عمل الفريق بلا كلل على مدى أشهر عديدة لإحياء بوابة المكتبة الإلكترونية JRD، من التصور والتصميم إلى التنفيذ والبدء. وتجلب الجائزة التقدير لقوة التعاون وتسلط الضوء على نجاحنا في تقديم هذه الأداة القوية إلى أيدي مستخدمينا في وقت قياسي. ” غابرييل تانيس، المديرة المعاونة، ذات التميز التنظيمي في جانسن للأبحاث والتطوير، ذ.م.م. والفائزة بجائزة JoVE الإبداعية لأمين المكتبة لعام 2021

“يتشرف فريقنا بأكمله في RadioViews بأنه يحظى بتقدير جائزة JoVE الإبداعية للباحث لسلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بنا حول المناقشات مع زملائنا من علماء الفلك عبر الراديو. يشجعنا اختيارنا كأحد الفائزين على مواصلة وتحسين وتطوير طرق جديدة لمشاركة خبراتنا كباحثين. ونحن ممتنون بشكل لا يوصف لدعم برنامج مكافحة التطرف العنيف لهذا الهدف.” الدكتورة جوانا كرايمر طالبة في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي والفائزة بجائزة JoVE الإبداعية للباحث لعام 2021

نبذة عن JoVE

تأسست JoVE في عام 2006، وهي المنتجة والمزودة الرائدة عالميًا لأشرطة الفيديو العلمية مع مهمة تحسين البحث العلمي والتعليم. مع آلاف مقاطع الفيديو المنشورة عبر العديد من التخصصات في العلوم والطب والهندسة، توفر مكتبة JoVE صورًا توضيحية واضحة ومفصلة لمجموعة واسعة من التقنيات والمفاهيم العلمية.

اليوم، يستخدم الملايين من العلماء والمعلمين والطلاب في آلاف الجامعات والكليات والمستشفيات وشركات الأدوية الحيوية في جميع أنحاء العالم فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أبحاثهم وتعليمهم وتعلمهم.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع JoVE: www.jove.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1762100/JoVE_Logo.jpg

الاستفسارات:

Marita Eleftheriadou

Marketing Director

marita.eleftheriadou@jove.com

‎+44 (0)20 3890 4246