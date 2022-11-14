‫تعلن GGE عن تعيين رئيس تنفيذي لشركة تابعة لها في الولايات المتحدة لقيادة الجهود لاستكشاف قطاع الطاقة الخضراء

يمتلك السيد جنيد علي عقودًا من الخبرة في تطوير مشاريع الطاقة بملايين الدولارات بدءا من قطاع مرافق الطاقة إلى أعمال النفط والغاز في أربع قارات مختلفة. بدأ حياته المهنية مع شركة Cummins كمهندس مشروع وأصبح في النهاية مدير مشروع في أعمال توليد الطاقة الخاصة بهم من 2006 إلى 2011. ثم انضم إلى APR Energy في عام 2011 كمدير أول للمشروع وانتقل إلى منصب مدير مشروع في توصيل الطاقة مع شركة General Electric في عام 2015. أثناء عمله في General Electric ، قاد مشاريع تحويل الطاقة الشمسية والصناعية على نطاق المرافق لشركة GE ، وأدار فريقًا متعدد الوظائف لتسليم مشاريع عالمية وتم اختياره لقيادة المشروع مع مصادر الطاقة NextEra . بعد General Electric ، أسس شركة Prismecs LLC ، وهي شركة خدمات طاقة صناعية تقدم خدمات تشغيل وصيانة شاملة للهندسة والمشتريات لصناعة الطاقة. قدم السيد علي، عبر Prismecs LLC ، خدمات صناعية فعالة ومنخفضة التكلفة وحلول سلاسل التوريد.

وعلق السيد جنيد علي قائلاً: “أنا متحمس لمشاركة الرؤية المشتركة مع إدارة GGE لتقليل الكربون والاستثمار في أي تقنية تؤدي إلى إنتاج طاقة نظيفة. أنا واثق من أن خلفيتي القوية في الصناعة إلى جانب وضع شركة GGE العامة ستحقق عوائد كبيرة للمساهمين في GGE “.

وتعتقد الإدارة أن الخلفية التجارية والتشغيلية والصناعية للسيد علي تجعله مؤهلاً جيدًا لقيادة شركة GGE التابعة لها المتواجدة في الولايات المتحدة لاستكشاف أعمالها المخطط لها في مجال الطاقة الخضراء.

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نبذة عن China Green Giant

تأسست شركة Green Giant (المعروفة سابقا بِـ China HGS Real Estate, Inc ) في عام 1995 ومقرها في مدينة هانتشونغ بمقاطعة شنشي، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في المنطقة وتحمل مؤهلات العقارات الوطنية من الدرجة الأولى. منذ بداية عام 2022، بدأت الشركة في البحث عن إمكانية تنويع أعمالها، ولمزيد من المعلومات حول Green Giant ، يرجى زيارة www.gge.com .