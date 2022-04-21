‫تعلن Crown Sterling عن إدراج BitMart في البورصة

شاطئ نيوبورت، كاليفورنيا، 21 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — تم ربط شركة Crown Sterling Limited LLC ، وهي مقدمة حلول التشفير والأصول الرقمية، رسميا بشبكة Ethereum عبر رمز CSOV المميز الخاص بها، BitMart والمدرج الآن في بورصة عالمية مع خدمات فيات على المنحدر المتاحة لمواطني الولايات المتحدة.

لزيادة التوافق عبر السلاسل وإمكانية الوصول إلى CSOV والمنتجات المقاومة للكم، أطلقت Crown Sterling رمزها المميز ERC-20 في وقت سابق من هذا الأسبوع. أزواج التداول المتاحة هي WCSOV / USDT و WCSOV / ETH . يتم ربط رمز CSOV المغلف ( WCSOV ) بنسبة 1: 1 من خلال عقد ذكي على Ethereum . عش اليوم على BitMart ؛ يمكن للمستخدمين شراء وتداول WCSOV ، والذي يمكن تبديله لاحقا إلى CSOV الأصلي للوصول إلى مجموعة خدمات ومنتجات التشفير والضغط المقاومة الكم.

“نحن متحمسون بشأن هذه القائمة، حيث سيتمكن جميع مواطني الولايات المتحدة الذين يمكنهم الوصول إلى الأسواق من المشاركة في CSOV وتحويل سيادة البيانات الشخصية. صرح روبرت جرانت، الرئيس التنفيذي ومؤسس Crown Sterling : “نحن متحمسون لتوسيع نطاق الاستفادة من الرموز المميزة الخاصة بنا: من الرسائل والتشفير المقاومين للكم وصولًا إلى مقتنيات رموز غير قابلة للاستبدال ( NFT ) والضغط الرياضي / التخزين اللامركزي. نحن ممتنون جدا لقيادة هذا الجهد نحو مزيد من حرية التعبير وملكية البيانات.”

“أعتقد أن قابلية التشغيل البيني للبروتوكول عبر السلسلة هي تطور طبيعي ضروري للصناعة. أتخيل Crown Sterling في قلب ثورة الويب 3.0 مع إمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل من خلال تقنية التجسير التي تسرع تلك الرحلة، من خلال تقنية الضغط الجديدة في التطوير العميق ومنتجات التشفير المقاوم للكم لدينا. هذا الجسر القادم يفتح نظاما بيئيا لامركزيا موسعا مع فرص شراكة واسعة،” صرح كوران سايلوبال، نائب الرئيس الأول لتطوير الشركات في Crown Sterling بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

مع ظهور البيانات كأكثر الأصول قيمة في العصر الرقمي، تعمل CSOV كأداة ستمكن الأفراد من حماية بياناتهم والتحكم فيها واستثمارها في عصر من الضعف والاحتكار غير المنظمين للتكنولوجيا الكبيرة. لمزيد من المعلومات حول Crown Sterling و CSOV ، تابعونا على حساباتنا على Telegram و . Twitter

نبذة عن Crown Sterling Limited LLC

إن Crown Sterling شركة رائدة في تقنيات سيادة البيانات الشخصية. سلسلة Crown Sterling عبارة عن شبكة للبث المباشرعلى شبكة Polkadot ، مع تشفير من نوع لوحة المرة واحدة OTP , المقاوم للكم كخيار لوظيفة انتقال حالة قاعدة البيانات الموزعة، وهي عملية تدفق المعاملات على الشبكة. يتيح Crown Sovereign (CSOV) ، وهو رمز فائدة مقاوم للكم، للمستخدمين المشاركة في مجموعة واسعة من عروض المنتجات، بما في ذلك التشفير المقاوم للكم والرموز غير القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى تقنيات الضغط المستقبلية الأخرى. تتطلع Crown Sterling لأن تصبح المنصة الرائدة لإدارة البيانات والأصول الرقمية.

للتواصل مع Crown Sterling Limited LLC Press

هاتف رقم: +1-949-260-1700

https://www.crownsterling.io/