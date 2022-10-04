‫تعلن Addteq APAC عن تغيير علامتها التجارية وتغيير الاسم إلى Enreap

بوني، الهند،, 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Addteq APAC عن خطتها لتغيير اسم الشركة إلى “Enreap” لتمكين التركيز الاستراتيجي الأكثر حدة لتكون رائدة عالميًا في ALM و DevOps والخدمات الرقمية. الاسم مشتق من مكونين قويين، “en” و”reap“. تشير كلمة “en” إلى ارتباط يتصور ويعزز ويمكّن وينشط ويحسن الجزء المجاور، و “reap” يدل على تحقيق قيمة الأعمال لعملائنا.

أصدرت الشركة كجزء من تغيير الاسم، شعارًا جديدًا للشركة وأطلقت موقعًا إلكترونيًا جديدًا للشركة على http://www.enreap.com / .

“ 2022 نقطة حاسمة في تطور منظمتنا. على مدار العقد الماضي، بصفتنا أحد أكثر الشركاء الموثوق بهم لشركة Atlassian في الهند وجنوب شرق آسيا، فقد خدمنا أكثر من 300 عميل وقمنا بتطوير الكفاءات التي تساعد المؤسسات على تحقيق مرونة المؤسسة مع DevOps وALM. أصبح التحول الرقمي الآن أولوية ملحة للمؤسسات، حيث تغيرت احتياجات السوق. لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة، قمنا بتوسيع قدراتنا من خلال عروض الخدمات الجديدة والشراكات. يعيد اسمنا الجديد التأكيد على اقتراح القيمة الأساسية الخاص بنا المتمثل في تقديم قيمة الأعمال من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة في المجال”، قال سوريندربال كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Addteq.

على مدار العامين الماضيين، شهدت Enreap نموًا بنسبة 35٪ + على أساس سنوي وزاد عدد موظفيها بأكثر من الضعف. إلى جانب عروض الخدمات الجديدة، أقامت الشركة شراكات جديدة مع مديرين مثل monday.com و Micro Focus و JetBrains و Planview و JFrog . تعمل Enreap الآن مع مؤسسات كبيرة الحجم في مبادراتها التحويلية وتساعدها أيضًا في إنشاء مراكز تطوير خارجية. وسعت عملياتها دوليا وأقامت مراكز في سنغافورة ودبي.

يعكس هذا النمو التبني الناضج وتحسين التقنيات الناشئة ومبادئ DevOps & SRE في المؤسسات، وتلتزم Enreap بمساعدتهم على ضمان نجاح استراتيجيات التحول الخاصة بهم.

حول Enreap

يساعد Enreap العملاء على تحسين عمليات DevOps و ALM . نحن نساعد العملاء على تحقيق عوائد أكبر على استثماراتهم في التحول الرقمي والعمليات. نحن نستخدم الأطر والأدوات التي تنسق وتحسن تسليم البرامج ومشاريع وعمليات تكنولوجيا المعلومات لمساعدة عملائنا على تحقيق التميز التشغيلي.

تقدم Enreap خدمات في الاستشارات وتصميم الحلول وتنفيذها والخدمات المدارة والدعم الفني العالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.enreap.com

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