‫تعلن منظمة التعاون الرقمي (DCO) عن إعلان الرياض للذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 15 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — عقب اجتماع المائدة المستديرة تاوزاري في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وافقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي (DCO) على اعتماد إعلان الرياض للذكاء الاصطناعي للعمل (RAICA)، والذي يسعى إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإفادة الناس والمجتمعات والدول والأفراد، والعالم ككل.

تم التوقيع على الإعلان من قبل جميع أعضاء منظمة التعاون الرقمي ( DCO ) بما في ذلك البحرين وقبرص وجيبوتي والكويت والمغرب ونيجيريا وعمان وباكستان والأردن ورواندا والمملكة العربية السعودية.

تهدف الدعوة إلى العمل إلى تعزيز التزام مكتب تنسيق المنطقة لتحديد ومعالجة القضايا الإنسانية الحالية والناشئة والمستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي. يسلط الإعلان الضوء على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لإفادة ملايين الأشخاص حول العالم من خلال تحسين جودة العمل وتطوير سياسات عامة مصممة بشكل أفضل وتعزيز الكفاءات في النظام البيئي.

قالت ديمة اليحيى، الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ( DCO ): “تم إنشاء منظمة التعاون الرقمي ( DCO ) مع روح إنشاء اقتصاد رقمي شامل من خلال التعاون عبر كيانات متنوعة على جميع المستويات. إعلان الرياض للذكاء الاصطناعي للعمل ( RAICA ) هو تطبيق لهذه الفكرة. من خلال التوقيع على هذا الإعلان، تعيد جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي ( DCO ) التأكيد على رغبتها المشتركة في الدخول في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع من خلال تسخير الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم “.

يسلط الإعلان الضوء على سبع ركائز أساسية ستساعد في تحويل هذا المستقبل إلى واقع. يتكون كل منها من مبادئ تسعى إلى معالجة الأساليب لضمان تمتع الجميع بفوائد الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بأي منها.

سد الفجوة الرقمية

تمكين المجتمعات المحرومة

تعزيز التطور الرقمي

ضمان العدالة وعدم التمييز

دفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي

مكافحة تغير المناخ باستخدام الذكاء الاصطناعي

الانخراط في التعاون الدولي

طورت منظمة التعاون الرقمي ( DCO ) سلسلة من مجالات العمل للمساعدة على تنفيذ هذه الركائز. للقيام بذلك، ستسعى الدول الأعضاء إلى تزويد جميع الأفراد بالموارد التي يحتاجون إليها للحصول على معرفة بمجال الذكاء الاصطناعي؛ العمل مع المنظمات لتحديد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز حقوق الإنسان؛ تحسين البنية التحتية الرقمية؛ اعتماد إرشادات أخلاقية شاملة للذكاء الاصطناعي؛ تطوير مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية؛ استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل تأثير الإنسان على المناخ؛ وإعداد تعاون متعدد الأطراف لتسريع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي عبر الدول.

لعرض التصريح الكامل ، قم بزيارة www.dcoinsights.com/RAICA