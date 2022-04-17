تعلن مسيرة الحياة عن مشاركة وفد إماراتي رسمي وتطلق أول فصل للتوعية بالهولوكوست وإحياء ذكرى الهولوكوست في الخليج

إيقاد شعلة الذكرى في أوشفيتز بيركيناو من قبل إيتان نيشلوس، مؤسس مسيرة الحياة لفرع الإمارات العربية المتحدة، سويةً مع معالي السيد أحمد عبيد المنصوري، مؤسس أول معرض تذكاري للهولوكوست في العالم العربي والإسلامي.

القدس, 17 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — لأول مرة في تاريخها الممتد لثلاثة عقود، ستشمل منظمة إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست والتعليم، مسيرة الحياة، مشاركة وفد رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيرأس الوفد التاريخي معالي السيد أحمد عبيد المنصوري، إلى جانب إيتان نيشلوس، المقاول والمحب للأعمال الخير، والمؤسس المعَيَّن حديثا وسفير المسيرة للحياة في دول الخليج.

حيث سيوقدون شعلة تذكارية معا في الاحتفال الرسمي في أوشفيتز بيركيناو أثناء انضمامهم إلى الناجين من المحرقة وكل الوفود وذلك يوم الخميس 28 أبريل/نيسان 2022.

وقد حضر مراسم التوقيع معالي السيد أحمد عبيد المنصوري وهو مؤسس أول معرض تذكاري للهولوكوست في العالم العربي والإسلامي ومؤسس متحف مفترق طرق الحضارات. إضافة إلى أنه عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي.

انضم إيتان نيشلوس، وهو الحفيد الثالث لإحدى الناجين من المحرقة، الراحلة تمار زيسرمان، إلى مسيرة الحياة كشريك استراتيجي لقيادة رحلة الذكرى والمسؤولية بين أفراد الجيل الثالث. أدى التزامه لهذه المنظمة إلى إنشاء هذه العلاقة الجديدة المهمة مع الإمارات العربية المتحدة.

مشاركة معالي السيد أحمد عبيد المنصوري في مسيرة الحياة، وتعيين السيد نيشلوس مؤسسا وسفيرا لمسيرة الحياة في دول الخليج، تأتي بعد التقدم الكبير في العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومع احترام تنمية الجالية اليهودية في الخليج.

يقام الحدث السنوي لمسيرة الحياة في يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في إسرائيل لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست والإبادة المنهجية النازية لأكثر من ستة ملايين رجل وامرأة وطفل يهودي. ستختتم مسيرة 32 كم من أوشفيتز 1 إلى أوشفيتز-بيركيناو بالاحتفال التقليدي الذي يقام على رفات محرقة أوشفيتز- بيركيناو وسيضم الحاخام الإسرائيلي الأكبر السابق يسرائيل مئير لاو، عمدة القدس موشيه ليون والناجين من المحرقة ومندوبين من 25 دولة . إيقاد مشاعل لإحياء ذكرى ستة ملايين يهودي من النساء والأطفال والرجال الذين لقوا حتفهم بلا داع.

بالحديث عن المسيرة، قال معالي السيد أحمد عبيد المنصوري : “يجب تعلم دروس الماضي ومخاطر الكراهية والتحيز في جميع أنحاء العالم من أجل الإنسانية. تقدم الحقائق الجديدة في الشرق الأوسط التي ساهمت بشكل كبير في الصداقات الحميمة بين اليهود والمسلمين، فرصة تاريخية لأطفال إبراهيم للوقوف معا في ذكرى ضحايا الهولوكوست وتكون بمثابة رمز للتعاون والشراكة من أجل مستقبل منطقتنا، وأكثر “.

علق إيتان نيشلوس: “إن فرصة تأسيس تواجد مسيرة الحياة في الإمارات العربية المتحدة والخليج ليست امتيازا فحسب، بل هي أيضا فرصة للوصول إلى ضمان معرفة المزيد من الناس في منطقتنا وفهم أهوال الهولوكوست والمضي قدمًا برسالة المصالحة والسلام في المستقبل “.

وأضاف فيليس جرينبيرج هايدمان، رئيس مسيرة الحياة: “بعد اتفاقيات إبراهيم، لدينا الفرصة والالتزام لتثقيف المزيد من الناس حول الهولوكوست والدروس التي يمكن تعلمها من ذلك الوقت في التاريخ. أهنئ إيتان نيشلوس على قيامه بمبادرة لجلب مهمتنا في المشاركة والتعليم إلى العالم العربي. إن مشاركة وفد رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ وجودنا في المنطقة خطوة أولى مهمة لتعزيز مستقبل ذكرى الهولوكوست والتعليم “.

للتواصل الإعلامي: جايسون بيرلمان، jason@number10strategies.com

مصدر الصورة:https://mma.prnewswire. com/media/1797373/Neishlos_ and_Al_Mansoori.jpg