‫تعلن مجموعة شركات ‘سي تي اتش’ وشركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ عن تعيين السيدة ماغي صن كمديرة مالية في حملة التوظيف العالمية

سنغافورة، 1 فبراير 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم مجموعة شركات ‘سي تي اتش’ الرائدة في مجال النظام البيئي بلوكشين والأصول الرقمية، إلى جانب الشركة التابعة لها ‘الأطلس لإدارة التكنولوجيا بي تي إي’ المتميزة عالميا في مجال الحوسبة الخاصة بالتطبيق، عن تعيين السيدة ماغي صن كمديرة مالية لهما.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ‘سي تي اتش’ ريموند يوان: “يسرني جدا أن أرحب بالسيدة ماغي في هذه الفترة المحورية لشركاتنا. ونحن نستعد للتوسع العالمي السريع، وسوف نستفيد بشكل كبير من معرفتها الواسعة وسجلها الحافل لرفع مستوى ممارساتنا المالية. كما ستسمح لنا تجربة ماغي في سوق رأس المال بموازنة خيارات جمع التبرعات الخاصة والعامة لدعم نمونا”.

بالإضافة إلى الإدارة اليومية والإستراتيجية للتقارير المالية لشركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’، ستشرف صن على العمليات المالية بما في ذلك التخطيط وإعداد تقارير الأداء ومراقبة أنشطة أسواق رأس المال والعلاقات مع المستثمرين ضمن الشركات التابعة خاصة ‘فاندمانتال لابس’ (Fundamental Labs ) وشركة IDEG المكلفة بإدارة الأصول.

وقالت ماغي صن “أنا متحمسة لتولّي منصب المديرة المالية لمجموعة شركات ‘سي تي اتش’ وشركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ اللّتان تمرّان بمرحلة حرجة من توسيع نطاق تواجدهما العالمي في النظام البيئي بلوكشين والأصول الرقمية. علاوة على ذلك، تعتبر تكنولوجيا البلوكشين واحدة من أساسيات الابتكار وتعزيز القيم في الحياة اليومية للفرد، ويسعدني جدّا أن أساهم في نموها. وتمتلك شركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ القدرة على أن تكون واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجالها، وأرحب بفرصة مشاركة قصتها مع أسواق رأس المال”.

وتعتبر صن مديرة تنفيذية محنّكة مع أكثر من 20 عاما من الخبرة العالمية في العمليات المالية واستشارات أسواق رأس المال التي تمتد من نيويورك إلى وادي السليكون وآسيا. وقبل انضمامها إلى مجموعة شركات ‘سي تي اتش’، كانت صن شريكة في المجموعة التشغيلية لمستشاري الاستثمار في سوفت بنك (“صندوق الرؤية”). وقبل ذلك، كانت شريكة في إرنست ويونغ وبراي ووترهاوس كوبرز.

وتماشيا مع ما تم ذكره، شهدت شركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ نموا غير مسبوق في عام 2021 ولديها أهداف توظيف قوية لتحقيق طموحاتها التوسعية في عام 2022. وأضاف يوان: “تنمو قطاعات البلوكشين ويزداد الطلب على المهارات والمواهب بشكل كبير. بالإضافة إلى تعزيز فريق القيادة العليا لدينا، نواصل التوظيف في جميع شركاتنا. وتستحوذ شركتا ‘فاندمانتال لابس’ (Fundamental Labs ) وشركة IDEG على اهتمام كبير من أصحاب الأداء العالي الراغبين في ترك التمويل التقليدي، وفي الوقت نفسه تواصل شركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ جذب المواهب من ذوي الكفاءات والمهارات العالية في جميع أنحاء العالم”.

نبذة عن مجموعة شركات ‘سي تي اتش’:

تعدّ مجموعة شركات ‘سي تي اتش’ رائدة من رواد خدمات النظام البيئي بلوكشين والأصول الرقمية. بإتباع إستراتيجية مميزة، لدينا هيكل أعمال ثلاثي الأبعاد يشمل رأس المال الاستثماري، والحوسبة عالية الأداء، وإدارة الأصول الرقمية. نحن نقدم رؤى ذات قيمة مضافة، ونشغل شبكات الحوسبة الموزعة، ونربط رأس المال السائد بفئة الأصول الجديدة. علما أن شركتنا تأسست في عام 2016، فلها بصمات في العديد من البلدان والمناطق، وتغطي مراكز الابتكار الرئيسية في النظام البيئي بلوكشين.

لمحة عن شركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’

يقع المقر الرئيسي لشركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ في سنغافورة وتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات ذات القيمة المضافة بما في ذلك الحوسبة العالية الأداء، والحوسبة الخاصة بالتطبيقات، وخدمات الاستضافة والسحابة، وتوزيع الأجهزة، والخدمات الاستشارية المرتبطة بها.

ويأتي تدفق الإيرادات الرئيسي للشركة من الحفاظ على القدرة الحاسوبية وتوريدها عبر شبكات بلوكشين. وفي الوقت الراهن، تدير شركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ مرافق حاسوبية عالية الأداء في أمريكا الشمالية وآسيا الوسطى، مع خطط لتوسيع نطاق العمليات في شمال أوروبا و/أو أمريكا الجنوبية. وتعتبر شركة ‘الأطلس للتكنولوجيا’ واحدة من أضخم الشركات في مجال الحوسبة الخاصة بالتطبيق (ASIC).

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع: إيان ستيرلنغ ( ian.stirling@atlasmining.com )