تعلن ليزر فيتش عن بدء فعاليات أوروربا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، للقادة والتقنيين للإبحار في مستقبل الأعمال

لندن, 24 أغسطس / آب 2021 /PRNewswire/– شركة ليزرفيش (Laserfiche) أعلنت اليوم فتح التسجيل ل Laserfiche Spark EMEA (ليزرفيتش سبارك أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا)، الذي يمثل فيديو بث حي يستعرض رؤى واستراتيجيات المنتج لدفع التحول الرقمي على مستوى المؤسسة. تستضيف مزود البرمجيات كخدمة (Saas)، الرائدة في تقديم إدارة المحتوى الذكي، وأتمتة العمليات التجارية حدثًا افتراضيًا تحت عنوان “الاستعداد لتغيير الرؤية”، ويدعو الحضور لاكتشاف كيف يمكن للمؤسسات داخل أوروبا، والشرق الأوسط تطبيق ليزر فيتش لتحويل وتحديث العمليات. سيبدأ البث المجاني في 1/سبتمبر/2021.

صرح رئيس ليزرفيتش، كارل تشان، قائلا “أعادت أزمة كوفيد-19 ترتيب أولويات التحول الرقمي، مما أدى إلى ضغط سنوات من التغيير في بضعة شهور فقط”، “وتسارع استخدام التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات المؤسسية، بدءً من العمليات الداخلية، وتفاعل سلسلة الإمداد، وحتى تجربة العميل، ونشعر بالحماسة للتعاون مع مجتمع ليزرفيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مشاركة المعرفة والخبرات في استخدام حلول ليزر فيتش لاستعادة المشروع، وإعادة بناؤه، وتخيله بصوره مختلفة”

وسيغطي ليزر فيتش أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الموضوعات المصممة لتزويد قادة الأعمال التجارية والتقنيين بالمعرفة اللازمة لساحة الأعمال متسارعة التعقيد والتغير:

الحفاظ على الامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات، والثقة في تطبيقه يؤثر النظام الأوروبي العام لحماية البيانات تأثيرًا هائلًا على كيفية إدارة المعلومات من قبل لشركات والمؤسسات حول العالم. تعلم من رينولد ليمنج، رئيس مجتمع إدارة المعلومات والسجلات، بشأن كيفية تعزيز جهود الامتثال باستخدام ليزرفيتش

لماذا الوقت مناسبًا الآن للسحابة: اكتشف كيف يمكن لمؤسستك أن تزدهر باستخدام المرونة التي توفرها تقنية السحابة.

ماذا تحتاج أن تعرف عن Hybrid (هايبريد) تعرف على السبب وراء دمج المؤسسات الحالية جميع أنواع خدمات السحابة داخل نظامها البيئي الرقمي.

صرح عطار نادري، مدير أعمال ليزرفيتش المملكة المتحدة قائلًا: “حيث أن توقعات الموظفين والعملاء تعيد صياغة مستقبل العمل، فنحن ملتزمون بتزويد الشركات بالأدوات والحلول اللازمة للإبحار في بيئات العمل الجديدة” وتقدم ليزر فيتش سبارك لأعضاء مجتمع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الرؤى وأفضل الممارسات المصممة خصيصًا للتجارب الخاصة بكل منطقة، والمزودة بالحلول التي تتماشى مع الاستراتيجيات طويلة الأمد، ودعم المرونة المؤسسية”

وفضلًا عن الموارد التي تتجسد على سبيل المثال في: أفضل الممارسات، والأدلة الرقمية، وخطط الإجراءات، وأطر العمل، سيتمكن الحضور أيضًا من الاستفادة المجانية من دورات منح الشهادات، وتعزيز التعليم المستمر بشأن ليزرفيتش، والاستراتيجيات اللازمة للنجاح في بييئة العمل الرقمية المتصلة، وسريعة التغيير بشكل متزايد.

للمزيد من المعلومات والتسجيل في جلسة ليزرفيتش سبارك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، اضغط هنا.

ملاحظات للمحررين

حول شركة ليزرفيتش

شركة ليزرفيش هي المزود الرائد للبرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية.‎ ‎ ومن خلال تدفقات العمل القوية، والنماذج الإلكترونية، وإدارة المستندات والتحليلات، تعمل منصة ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال، مما يُمكِّن القادة من التركيز على النمو عبر الشركة.

وكانت ليزرفيش رائدة في نهج المكتب الرقمي في إدارة محتوى الشركة. واليوم، يتضمن نهج تطوير “السحابة أولاً” من ليزرفيتش الابتكارات في تَعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية. كما يستخدم العملاء في كل صناعة — بما في ذلك الحكومة والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والتصنيع — ليزرفيش من أجل زيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق أعمالهم وتقديم تجارب العملاء الرقمية أولاً.

يلتزم موظفو شركة ليزرفيش في المكاتب حول العالم برؤية الشركة المتمثلة في تمكين العملاء وإلهام الأشخاص لإعادة تصور كيف يمكن للتكنولوجيا تغيير حياة الناس.

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