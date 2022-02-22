‫‫تعلن شركة Resolve Systems عن توسعها في الشرق الأوسط بافتتاح مكتب في دبي

يدعم هذا المكتب الشركاء وعملاء المؤسسات في رحلات أتمتة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Resolve Systems®، المزود الرائد لبرامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات الذكية ، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط لدعم المؤسسات في رحلات أتمتة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. سيخدم المكتب الذي تم إنشاؤه حديثًا في دبي العملاء والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكويت وعمان والبحرين والأردن ولبنان وتركيا وباكستان، بالإضافة إلى أفريقيا.

صرح فيجاي كوركال، الرئيس التنفيذي لشركة Resolve Systems، قائلًا: “يعكس النمو السريع لشركة Resolve القوة والقيمة المعترف بها لحلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات لدينا مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم. كما أننا متحمسون لتأسيس هذا التواجد في المنطقة لخدمة ودعم الشركات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث يتطلعون إلى تبني أدوات ذكية توفر رؤية أكبر لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وتمكين التشغيل الآلي للعديد من عمليات عمليات تكنولوجيا المعلومات”.

يأتي توسع شركة Resolve وسط الطلب المتزايد على تكنولوجيا الأتمتة حيث تستمر مبادرات التحول الرقمي في التقدم في جميع أنحاء هذه المنطقة. لقد برزت أتمتة تكنولوجيا المعلومات كأداة أساسية للمساعدة في التغلب على التحديات بما في ذلك النقص العالمي في مواهب تكنولوجيا المعلومات. تتوقع Resolve اعتماد حلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات الذكية لتسريع وتيرتها في العام المقبل، باعتباره عنصرًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي التي تم منحها الأولوية استجابةً للوباء.

وسيتولى عامر شرقاوي، مدير المبيعات الإقليمي من Resolve، ويتولى محمد أشوكيبي، وهو كبير مهندسي المبيعات، قيادة مكتب دبي.

وقد علق شرقاوي قائلاً: “تعمل المنظمات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا على زيادة جهودها حول أتمتة تكنولوجيا المعلومات للعثور على أفضل الاستراتيجيات لعالم اليوم الرقمي. كما إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الحاليين والعملاء في المنطقة وتطوير علاقات جديدة لتوسيع فوائد حلولنا القوية”.

للتواصل مع أحد ممثلي شركة Resolve Systems لمنطقة الشرق الأوسط، تفضل بزيارة الرابط https://resolve.io/about-us/ contact.

نبذة عن شركة Resolve Systems

تساعد Resolve Systems فرق تكنولوجيا المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تحقيق عمليات رشيقة ومستقلة من خلال منصة أتمتة ذكية رائدة في الصناعة. وبخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجال الأتمتة، تم تصميم حلول Resolve خصيصًا لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة تعقيد تكنولوجيا المعلومات. تمكّن شركة Resolve المؤسسات من زيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد، والتغلب على نقص العمالة، وخفض التكاليف، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بسرعة، وتسريع تقديم الخدمة. تعود أغلب ملكية شركة Resolve إلى شركة Insight Partners، وهي شركة عالمية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة تستثمر في شركات التكنولوجيا والبرامج عالية النمو.

تعرف على المزيد من خلال resolve.io، وتابعنا على تويتر @ResolveSystems و لينكد إن وضبط Intelligent Automation Radio للحصول على رؤى حول تأثير وفرص الابتكار التي توفرها الأتمتة، على الموقع الإلكتروني، أو في أي مكان تحصل فيه على تدويناتك الصوتية.

للتواصل الإعلامي:

كريستي كيمب

Dahlia للعلاقات العامة

ckemp@dahliapr.com

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