‫ تعزز Yellow.ai سوقها من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين المصممين مسبقًا لتوفير وقت أسرع في السوق

لتمكين المؤسسات من تسريع رحلة أتمتة تجربتها الإجمالية ( TX ) من خلال عمليات النشر السريعة، يدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكين الأساسيين المبرمجين مسبقا حالات الاستخدام عبر الصناعات الرئيسية بما في ذلك البيع بالتجزئة والسيارات، مما يقلل من الوقت المستغرق في السوق بنسبة تصل إلى 50٪

يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكين المبرمجين مسبقا وذوي الكود المنخفض لتجربة الموظف ( EX ) المؤسسات على أتمتة دورة حياة الموظف بالكامل، وتحسين إنتاجية الموظفين بنسبة تصل إلى 30٪ ورضا الموظفين بنسبة تصل إلى 40٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — Yellow.ai أعلنت اليوم منصة التشغيل الآلي الرائدة على مستوى العالم من الجيل التالي ( TX) ، الموثوقة من قبل أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم، أنها عززت سوقها بوكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكين المبرمجين مسبقا ذوي الكود المنخفض، مما يتيح وقتا أسرع للتسويق ووقتا أسرع لتقييم المؤسسات. تماشيا مع التزامها بتعزيز الابتكار المستمر من خلال عروض منتجاتها، تهدف إضافة وكلاء ذكاء اصطناعي مدربين مسبقا وجاهزين للنشر لمساعدة الشركات على تسريع رحلة أتمتة TX الخاصة بهم.

وفقا لشركة Gartner ، فإن تسريع الأعمال الرقمية يضغط على قادة تقنية المعلومات لزيادة سرعة تسليم التطبيقات والوقت اللازم للتقييم. لمواجهة هذا التحدي بحلول بدقة أكبر، تتيح مكتبة الحلول المركزية الخاصة بـسوق Yellow.ai’s للمؤسسات، نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي ببضع نقرات فقط، مما يقلل من الوقت المستغرق في السوق بنسبة تصل إلى 50٪. كما تقدم نماذج صناعة مسبقة الصنع تدعم حالات الاستخدام عبر الصناعات الرئيسية بما في ذلك البيع بالتجزئة والسيارات؛ تكامل القنوات الذي تم إنشاؤها مسبقا يدعم أكثر من 35 قناة بما في ذلك واتساب WhatsApp وفيسبوك ماسنجر Facebook Messenger ووي شات Wechat وسلاك Slack وتويتر Twitter ومس تيم MS Teams وإنستغرام Instagram ونماذج الحلول المنشأة مسبقا لحالات الاستخدام عبر دعم العملاء ومشاركتهم وتجارة المحادثات وأتمتة الموارد البشرية و إدارة خدمات المعلوماتية.

يمكن للشركات أيضا الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكين المبرمجين مسبقا من أجل تجربة الموظف ( EX ) لأتمتة رحلات EX من البداية إلى النهاية، بدءا من التوظيف وحتى التقاعد، بما في ذلك الالتحاق والتدريب وارتباطات الموظفين الروتينية. دعم التكامل السلس مع HCMs الحالية، إدارة خدمات المعلوماتية مثل SuccessFactors ، الخدمة الآن، يؤدي وكلاء الذكاء الاصطناعي المدربون مسبقا إلى تحسين إنتاجية الموظفين بنسبة تصل إلى 30٪ ورضا الموظفين بنسبة تصل إلى 40٪. تقدم الشركة حاليًا أكثر من 40 مسرّعا تم إنشاؤه مسبقا، وتهدف الشركة إلى تقديم أكثر من 100 مسرّع تم إنشاؤه مسبقا في سوقها الخاص المنتشر عبر الصناعات والقنوات والحلول بحلول نهاية الربع الثاني.

وتعليقا على العرض الجديد، قال راشد خان، كبير موظفي الشراء والشريك المؤسس لشركة Yellow.ai : “ لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء والموظفين، تفضل الشركات اليوم حلول أتمتة TX التي تحقق نتائج في وقت قصير. من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكين الأساسي المبرمجين مسبقا، نهدف إلى تمكينهم من خلال نماذج قابلة للتخصيص سهلة الاستخدام ومدربة مسبقا توفر الدقة والسرعة في القيمة والاتساق المحدد لاحتياجات أعمالهم. على سبيل المثال، من خلال حلولنا الأساسية لأحد مصنعي السيارات الرائدين، تمكنَّا من أتمتة رحلة الشراء الشاملة لعملائهم النهائيين وتحسين معدلات مشاركة العملاء شهريا بنسبة 300٪ “.

كما أعلنت Yellow.ai عن تحديث الميزات لحلها الحالية Inbox – وهي منصة Omnichannel Agent-Assist التي تدعم الآن ميزات، مثل دعم انتهاء صلاحية نافذة واتساب WhatsApp بِـ 24 ساعة وميزة مكالمات الفيديو على السحابة، مما يوفر رضا العملاء المحسن بنسبة تصل إلى 40٪. أضافت الشركة أيضا تحديثات ميزة مثيرة للاهتمام إلى عروضها الصوتية التي تهدف إلى إضفاء الطابع الإنساني على تجارب المحادثة وتعزيزها بِ وكلاء الذكاء الاصطناعي للصوت . يتيح منتج إشراك العملاء Engage الآن للمؤسسات، إمكانية الوصول إلى ملفات تعريف مستخدم موحدة لتمكين معدلات مشاركة أعلى من خلال المحادثات ثنائية الاتجاه وتقديم تجارب شاملة للقنوات المتعددة.

نبذة عن منصة Yellow.ai

Yellow.ai هي منصة التشغيل الآلي الشاملة الرائدة من الجيل التالي في العالم، والتي تهدف إلى جعل كل محادثة مُرضية وممتعة لعملائك وموظفيك. والمنصة موثوق بها في أكثر من 85 دولة من قِبَل أكثر من 1000 شركة، مثل دومينوز ( Domino’s) ، وسيفورا ( Sephora) ، وهيونداي، وكارفور، وشركة الكويت للأغذية (أمريكانا)، وكورامز ( Choithrams) ، وأمواج عُمان، وشبكة الإذاعة العربية، وإم جي موتورز. بدعم من وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكين للمؤسسات، تهدف الشركة إلى تقديم تفاعلات شبيهة بالبشر تعزز رضا العملاء وتزيد من مشاركة الموظفين على نطاق واسع، من خلال بناة الروبوتات دون رمز / منخفضة الرمز. أُشيد بالمنصة من قبل فروست أند سوليفان ( Frost & Sullivan ) و جارتنر ( Gartner ) و شركة البيانات الدولية ( IDC ) و جي تو ( G2 ) كشركة رائدة، نجحت الشركة في جمع أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين رائدين ولديها مكاتب في ستة بلدان.

قم بزيارة www.yellow.ai لمزيد من المعلومات. وتَواصَل معنا على contact@yellow.ai

الاستفسارات

أنوجا سينغ

البريد الإلكتروني: anujaa.singh@yellow.ai