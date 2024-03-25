‫تعزز شركة سيام بيوات مكانتها باعتبارها مطور الوجهات العالمية رقم 1 من خلال توسيع نظامها البيئي العالمي لجذب الزوار ذوي الجودة العالية ودفع عجلة الاقتصاد التايلاندي

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 25 مارس 2024 – تعمل شركة سيام بيوات – الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات والتجزئة والمالك والمشغل للوجهات ذات الشهرة العالمية – على تعزيز ريادتها في تطوير وجهات ذات مستوى عالمي من خلال توسيع نظامها البيئي العالمي بأكمله، مع التركيز على نوعية السياح. وتجري الشركة حاليًا مفاوضات مع 16 شريكًا رائدًا من شركات الطيران لتقديم التجربة المثالية.

(الصف الأمامي، الخامس من اليمين) السيدة/ مايوري تشايبرومبراسيث (رئيس شؤون الشركة والاتصالات، في شركة سيام بيوات ليمتد) وشركاء الطيران الرائدين.

قالت/ السيدة مايوري تشايبرومبراسيث، رئيس شؤون الشركة والاتصالات في شركة سيام بيوات ليمتد، أن سيام بيوات هي المطور الأول للوجهات ذات المستوى العالمي في تايلاند. واليوم، نتعاون مع شركاء في الداخل والخارج لتعزيز مكانتنا القيادية بشكل أكبر ووضع تايلاند على الخريطة كوجهة عالمية أساسية. وإننا نبحث عن شركاء استراتيجيين لتقديم تجارب استثنائية بدءًا من مرحلة ما قبل الرحلة وأثناء الرحلة إلى مرحلة ما بعد الرحلة، مع التركيز على المسافرين ذوي الإنفاق المرتفع لدفع صناعة السياحة التي تعد مساهمًا رئيسيًا في اقتصاد تايلاند.

تعد استراتيجية الوجهة العالمية رقم 1 جزءًا من تجربة وان سيام، التي تعرض نقاط القوة الجماعية لأفضل الوجهات العالمية: سيام باراجون، ومركز سيام، وسيام ديسكفري، ومول أيكون سيام، وICS، ومنافذ سيام بريميوم بانكوك، وتطبيق وان سيام سوبر آب. وتتمثل الاستراتيجيات الرئيسية فيما يلي:

توسيع نطاق الوصول

1-1 التعاون مع الشركاء الذين يقدمون الطعام للمسافرين الأفراد مجانًا: تسعى شركة سيام بيوات إلى تلبية احتياجات سفر الزوار منذ بداية رحلتهم وحتى وقت وصولهم إلى تايلاند من خلال شراكات استراتيجية مع 16 شركة طيران عالمية، وهي طيران آسيا وطيران كندا، وخدمة الطيران العارض (تايلاند)، وطيران بانكوك، وشركة طيران كاثي باسيفيك، وخطوط شرق الصين الجوية، وخطوط جنوب الصين الجوية، وطيران الإمارات، وطيران إيفا، والخطوط الجوية اليابانية، وخطوط كانتاس الجوية، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية السنغافورية، وخطوط ستارلوكس الجوية، والخطوط الجوية التايلاندية، وخطوط فيت جيت إير، لاستكشاف سبل التعاون وزيادة المزايا للركاب. وتجري شركة سيام بيوات أيضًا محادثات مع وكلاء السفر عبر الإنترنت (OTAs)، ومشغلي الاتصالات، بالإضافة إلى منصة تاجتاي (TagThai)، منصة الخدمات السياحية المبتكرة.

1-2 التعاون مع الشركاء الذين يخدمون الأفراد ذوي الثروات العالية: ستقدم سيام بيوات امتيازات حصرية للعملاء، مثل الفنادق وخدمات الطائرات والمروحيات الخاصة، وبطاقة الامتياز في تايلاند، والإقامة الطويلة في تايلاند.

1-3 التعاون مع مشغلي الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: تركز سيام بيوات على المسافرين بغرض الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بسوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المزدهرة. سيتم تقديم امتيازات حصرية للعملاء من خلال شركات إدارة وجهات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

1-4 التعاون مع وكلاء السفر: ستتعاون سيام بيوات مع مشغلي مناطق الجذب السياحي الرئيسية الموجودة داخل مراكز التسوق التابعة لها. كما ستقدم خدمات خاصة للمجموعات السياحية ومجموعة واسعة من الامتيازات الحصرية من خلال البطاقة السياحية، الموزعة على أكثر من 100 من أفضل شركاء وكلاء السفر في جميع أنحاء العالم.

رفع مستوى الخبرة

2-1 الامتيازات داخل مراكز التسوق : يمكن للعملاء الاستفادة من الامتيازات الحصرية من خلال البطاقة السياحية، التي تضم أكثر من 500 متجر مشارك بالإضافة إلى العروض الترويجية على مدار العام. توفر البطاقة السياحية أيضًا امتيازات للسفر في بانكوك مثل حافلات النقل المكوكية من سيام باراجون إلى منافذ سيام بريميوم بانكوك بالإضافة إلى حافلات رؤية المدينة متعددة المحطات.

2-2 امتيازات خارج مراكز التسوق : تتعاون سيام بيوات مع 8 مراكز تسوق عالمية المستوى في 8 دول لتقديم امتيازات عالمية لأعضاء مراكز التسوق الشريكة لها، وهي هونغ كونغ تايم سكوير، وأيون أورشارد، وبافيليون كوالالمبور، وباركو، وبلازا إندونيسيا، وتايبيه 101، من خلال تطبيق وان سيام سوبر آب. تتعاون سيام بيوات أيضًا مع المستشفيات الرائدة لتقديم تجارب حصرية للعملاء الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، فقد خططت لتعزيز عضوية البطاقة السياحية، مما يمكِّن حاملي البطاقات من الاستمتاع بالامتيازات والخصومات لدى شركاء محددين خارج مراكز التسوق الخاصة بها؛ مثل استاد راجدامنيرن، والفنادق، والخدمات اللوجستية، وغير ذلك الكثير. كما وقعت سيام بيوات أيضًا مذكرة تفاهم مع متجر هيونداي متعدد الأقسام في كوريا الجنوبية لتقديم امتيازات حصرية لكل من أعضاء وان سيام وهيونداي.

بالإضافة إلى ذلك، طورت شركة سيام بيوات تطبيق توريست ويب آب (Tourist Webapp)، مما يمكّن الزوار من التسجيل للحصول على البطاقة السياحية بقدر أكبر من الراحة مما يسمح لهم بالاستمتاع بمجموعة كاملة من المزايا. يمكن للزائرين المتكررين أيضًا أن يصبحوا أعضاء في وان سيام ويستفيدوا بصورة كاملة من الامتيازات. ويمكن للعملاء من كل عملية شراء في المتاجر المشاركة بما في ذلك العلامات التجارية العالمية للأزياء الفاخرة داخل مراكز التسوق ربح عملات وان سيام القابلة للاسترداد.

إنعاش السوق

ستتعاون شركة سيام بيوات مع العديد من الشركاء لتنظيم فعاليات مميزة ستكون بمثابة أبرز الأحداث في البلاد والعالم، مثل السنة الصينية الجديدة، ومهرجان سونغكران للمياه، وأسابيع الموضة، والعد التنازلي للعام الجديد. كما أنها تعمل مع شركاء عالميين لتنظيم الفعاليات والأنشطة الحصرية عبر مراكز التسوق التابعة لها، بما في ذلك شهر الفخر. يمكن للزوار المهتمين بالبيئة أيضًا المشاركة في مجموعة واسعة من ورش العمل والأنشطة في ايكوتوبيا، وهو متجر متخصص بيئيًا ومبتكر للزوار المهتمين بالبيئة.

إن سيام بيوات مجهز بالكامل وجاهز لدفع عجلة الاقتصاد وصناعة السياحة، وجعل تايلاند وجهة يجب زيارتها، وخلق انطباعات وذكريات لا تُنسى للشعب التايلاندي والزوار من جميع أنحاء العالم.