‫  تعد SBS الموزع الرئيسي للحلول القائمة علي blockchain لشركة Modex في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفرقيا و أفرقيا 

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — شركة Superior Business Solutions Inc المزود للحلول المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات من فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، مع عمليات في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر ومصر، أصبحت الموزع الرئيسي للمنتجات والخدمات القائمة على blockchain من Modex في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.



شراكة SBS الجديدة مع Modex ، المزود لحلول blockchain الرائد، تمكن كلا الطرفين من تقديم خدمات متطورة من شأنها أن تغير طريقة تخزين البيانات والأصول الرقمية ومشاركتها وإدارتها، مما يوفر المزيد من الشفافية وسلامة البيانات.

من خلال شراكتها مع Modex ، تعتزم SBS تقديم الحلول والمنتجات الأكثر ابتكارًا مع الوظائف ذات الصلة التي تدعم سلسلة الكتل في العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والشركات والتمويل. سيسمح هذا للشركتين بدمج حلول blockchain بسلاسة مع أنظمة البيانات الحالية للعملاء لتحقيق كفاءة تشغيلية وأمان وشفافية أعلى.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ SBS عادل يوسف إلى أنه “من المتوقع أن ينمو سوق الـ blockchain في الشرق الأوسط وأفريقيا من 199 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 7.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ ومن المقدر أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 68.3% من 2021 إلى 2028 “. “تحتاج الحكومة إلى نمو سريع جدًا في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والعديد من القطاعات الأخرى، ويمكن أن يساعد استخدام الحلول القائمة على ال blockchain في تسريع التنمية عبر هذه القطاعات .”

وقال ميهاي إيفاسكو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Modex : “نظرًا لخبرتهم ومعرفتهم بالشركات المحلية والإقليمية، كان تعيين Superior Business Solutions كموزعنا الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قرارًا منطقيًا. وبفضل هذه الاتفاقية، ستصل Modex إلى المزيد من العملاء في هذه الأجزاء من العالم، مما يوفر حلولًا قائمة على ال blockchain مصممة بشكل مثالي لتلبية احتياجات أعمالهم”.

فرصة سوق ال Blockchain-as-a-Service

وفقًا لـ Fortune Business Insights ، بلغ حجم سوق Blockchain – as – a – Service (BaaS) العالمي 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 24.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، ويتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 39.5%. يقول التقرير .”من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد لأدوات وخدمات blockchain as a – service (BaaS) بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء تطبيق blockchain الخاص بها والعقود الذكية وأنظمة الدفع إلى دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ”. في هذا السياق، تبحث الشركات من جميع الأحجام عن طرق للوصول إلى مزايا خدمات BaaS ، مثل اللامركزية الذكية، وثبات البيانات وسلامتها، والكفاءة العالية، وفعالية التكلفة، والأمن القوي.

قاعدة بيانات Ledger DB لشركة Modex: BaaS على مستوى المؤسسة

مع قاعدة بيانات Ledger DB لشركة Modex ، وهي منصة من فئة الشركات مبنية على الجزء العلوي من حل Blockchain Database® (BCDB) ، تقوم Modex ببناء تطبيقات برمجية ذات صلة لخدمة صناعات محددة وحالات استخدام، والتي يمكن تكييفها وتخصيصها لكل شركة بناءً على نموذج مرن قائم على الاشتراك.

تجلب Modex Ledger DB مجموعة من الميزات التي تسهل الاعتماد السريع لتقنية blockchain عبر كل عمود ويجعل عملية النشر سلسة قدر الإمكان. يسمح للشركات بالتفاعل مع هذه التكنولوجيا بطريقة مبسطة مع تقديم الدعم اللازم لضمان الكفاءة والوظائف العملية. وعلاوة على ذلك، فقد صُممت هذه الشبكة مع وضع الوظائف المؤسسية في الاعتبار لتلبية أشد المتطلبات صرامة فيما يتعلق بالشبكات القابلة للتطوير والجاهزة للإنتاج التي تتكامل مع نظم البيانات المؤسسية القديمة.

يوفر Modex Ledger DB خدمات تدعم سلسلة الكتل من طرف إلى طرف والتي يمكن توسيع نطاقها بسرعة دون انقطاع، مما يوفر أمانًا واستقرارًا عاليين. الحل سهل النشر والاستخدام ويوفر ميزات إدارية معززة لمساعدة الشركات على بناء شبكات ال blockchain الجاهزة للشركات.

نبذة عن Modex

يعمل فريق Modex عالي المهارة المكون من حوالي 100 عضو عبر أربعة مكاتب – لندن وبوخارست ووادي السيليكون وجبل طارق – على إعداد ونشر تطبيقات البرامج ذات الصلة بالإضافة إلى حل ال blockchain كخدمة الذي يمكن أن يدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام ويسهل التكامل السلس لتكنولوجيا ال blockchain في المنتجات والخدمات على مستوى المؤسسة.

نبذة عن SBS

فريق المهنيين في SBS قابل للتطوير وفقًا لمتطلبات توفير التصميم والبناء ودمج الحلول الذكية المتعددة والمتنوعة سواء بالنسبة للأعمال أو الرعاية الصحية التي تخدم قطاعات مختلفة (إدارية وسريرية ومالية) لمستويات الحكومة الكبيرة والاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا لتمكين الشركات من إدارة وظائفها اليومية بسلاسة وفعالية.

للتواصل الإعلامي: عادل يوسف, adel@sbs-me.com, +971-04 427 7705 , http://www.sbs-me.com/