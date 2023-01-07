‫تعاون هايسنس ولايكا لترقية صناعة تلفزيون الليزر إلى آفاق جديدة

لاس فيجاس، 7 يناير 2023 / PRNewswire / — في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2023 يوم 5 يناير،، تم عرض “لايكا سينما 1” في كشك هايسنس، والذي أصبح شاهدًا على الشراكة القوية بين الشركتين. وكما قال ستيفان ألبريشت، العضو المنتدب لشركة لايكا لتقنية العرض الذكية، فإن شركة هايسنس وشركة لايكا لصناعة الكاميرات ستواصلان في المرحلة التالية تعزيز تعاونهما التكنولوجي في قطاع تلفزيون الليزر من خلال إطلاق منتجات جديدة، كل ذلك في الشريحة المتميزة وكلها موجهة نحو المستوى التالي من جودة الصورة.

أسباب التعاون بين هايسنس ولايكا

في السنوات الأخيرة، كانت هايسنس تبحث عن طرق للنهوض بصناعة تلفزيون الليزر، بينما تسعى لايكا للتوسع في مجال تقنية عرض تلفزيون الليزر. ولذا فقد قررت العلامتان التجاريتان العملاقتان التعاون من أجل زيادة تطوير صناعة التلفزيون.

عند الحديث عن أسباب هذا التعاون، قال ماتياس هارش، الرئيس التنفيذي لشركة لايكا، إن لايكا كانت مهتمة بدخول سوق أجهزة تلفزيون الليزر المتنامي بقوة، ولكن لم يكن هذا ممكنًا بدون هايسنس نظرًا لأنها أصبحت رائدة عالميًا في مجال تلفزيون الليزر مع حصولها على 1700 براءة اختراع ذات صلة.

وبالنسبة لشركة هايسنس، فقد أدركت منذ فترة طويلة أهمية الشراكة وأن العمل مع لايكا يتماشى مع احتياجات التنمية لديها. تمكّن التكنولوجيا البصرية الفائقة لدى شركة لايكا أجهزة تلفزيون هايسنس الليزرية من تقديم صور أكثر وضوحًا وتفصيلاً، وهو الشيء الذي يمكن أن يضع أساسًا متينًا لمزيد من التطوير للعرض السينمائي المنزلي وتلفزيونات الليزر قصيرة التركيز.

لايكا تعرض التلفزيون الليزري، لايكا سينما 1، في كشك هايسنس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2023

بفضل الليزر المبتكر ثلاثي الألوان RGB المدعوم بتقنية التلفزيون الليزري المقدم من شركة هايسنس، يستخدم لايكا سينما 1، المعروض في معرض CES لعام 2023، خبرة عدسة إسقاط لايكا وتقنية لايكا لتحسين الصورة ( LIOTM ) لتحسين جودة الصورة وتقديم تجربة مشاهدة سينمائية مميزة. على مدى السنوات القادمة، ستطور هايسنس ولايكا تقنيات أخرى كلها موجهة إلى المستوى التالي من جودة الصورة الممتازة، مما يجعل صناعة تلفزيون الليزر العالمية أكثر ديناميكية.

وبالاستفادة من خبرة لايكا في مجال البصريات، تهدف هايسنس إلى توسيع نفوذها العالمي كشركة دولية. وفي هذا السياق صرح الدكتور ليو شيان رونغ، كبير العلماء والمدير العام لشركة هايسنس لشاشات الليزر قائلاً: “إن الجمع بين السحر الفريد لشاشة الليزر وجودة صورة لايكا التقليدية يمكن أن يوفر تجربة مشاهدة أفضل للمستهلكين”.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1978506/image1.jpg