غوانزو، الصين، 25 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — اتفق حاكم غوانغدونغ وحاكم ولاية لاغوس السيد باباجيد سانوو أولو على أشكال متعددة من التعاون بعد الاتفاق الناجح الذي عُقِد بينهم مؤخرًا. حيث شُحِنت في 11 أكتوبر 750 سيارة دفع رباعي موديل GS3s و 250 سيارة موديل GA4s من مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات (GAC MOTOR) من تشينغداو، الصين إلى لاغوس، نيجيريا، لاستخدامها من قبل حكومة ولاية لاغوس كوسيلة لمشروع التنقل العام “LAGOS RIDE“.

نيجيريا وغوانغدونغ | شراكة قوية

زادت الحكومة النيجيرية في السنوات الأخيرة من دعمها لصناعة السيارات كما أنها تثق ثقة كاملة في تطوير العلامات التجارية الصينية في نيجيريا. واغتنمت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات الفرصة وتحالفت مع وكيل السيارات المحلي CIG Motors لإدخال الموديلات الأكثر مبيعًا إلى نيجيريا وتشمل الموديلات طرازات GS3، و GS4، وGS8، و GN8، و GA4 التي تلقى اهتمامًا واسعًا في السوق المحلية. ويعد تنفيذ هذا المشروع إنجاز كبير آخر لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات حيث تعمل الشركة مع وكلاء بالخارج لتعزيز التطور المطرد للسوق الأفريقية.

لذا أطلقت رسميًا حكومة ولاية لاغوس مشروع خدمة “LAGOS RIDE” من أجل تحسين حركة المرور المحلية ورفع مستويات معيشة السكان. وسيوفر مشروع النقل العام خدمات حجز سيارة الأجرة للسكان المحليين. وحظت سياراتي الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات GS3، و GA4 لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات تقدير الحكومة بسبب نوعيتها الممتازة، والراحة، والمظهر، والأداة. واختير هذين الطرازين كنماذج نهائية لاستخدامها في هذا المشروع.

وقام السيد باباجيد سانوو أولو، حاكم ولاية لاغوس، والوفد المرافق له بزيارة خاصة لغوانغدونغ في نوفمبر 2019 اقترح فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مؤسسات نيجيريا وغوانغدونغ. ونجحت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات قبل هذا المشروع في الترويج لعدة مشاريع علي المستوى المحلي في نيجيريا، ومنها تشييد مصنع؛ لتجميع سيارات مجموعة قوانغتشو المحدودة واختيار سياراتها كسيارات رسمية للدبلوماسيين الصينيين في المنطقة. وحازت مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات على اعتراف وثقة الحكومة، بسبب قوة علامتها التجارية ومنتجاتها، وأصبحت شكلاً من أشكال “بطاقة العمل” للصناعات الصينية الذكية في نيجيريا. وتجسد العلامة التجارية للشركة روح الحرفية الصينية وتعد نيجيريا هي المكان الوحيد الذي يُظهر هذا المفهوم للعالم.

وتتطلع مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات في نيجيريا في الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى حقبة جديدة من صناعة السيارات على الصعيد العالمي إلى التعمق في إعمار هذه المنطقة القيمة والعمل معًا على توفير الرخاء للاقتصاد المحلي وتحسين الحياة المتنقلة للشعب النيجيري.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1668360/GAC_MOTOR_LAGOS_ RIDE.jpg