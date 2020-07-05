تعاون بين شركات فونيكس كونتاكت و كويكتيل وإريكسون لتطوير أول موجه لشبكة الجيل الخامس مُخصص للشبكات الخاصة في المجال الصناعي

بلومبرغ، ألمانيا، 5 يوليو 2020 /PRNewswire/ — تعاونت شركات فونيكس كونتاكت و كويكتيل وإريكسون معًا لتطوير ونشر أول جهاز توجيه لشبكات الجيل الخامس (5G) مُخصص للتطبيقات الصناعية المحلية التي تعمل على شبكة خاصة من شبكات الجيل الخامس.

يمتاز مُوجه شبكات الجيل الخامس المُطور حديثًا بقدرته على ربط تطبيقات صناعية كالآلات وأجهزة التحكم والمعدات الأخرى بشبكة خاصة من شبكات الجيل الخامس بما يتيح تنظيم استخدام الموارد والأولويات والأداء فيما بينها. يوفر هذا المُوجه ميزة حاسمة لصالحه عند مقارنته بالحلول اللاسلكية المحمولة السابقة التي لا يمكنها سوى استخدام جميع النطاقات اللاسلكية التي لا تحتاج إلى ترخيص وتعمل وفقًا لمبدأ أفضل جهد الذي ينطوي على تقبل خسائر الأداء بقياس مكافئ عندما يكون الطيف اللاسلكي مزدحمًا للغاية.

وقد حشدت الشركات الثلاثة نقاط قوتها معًا في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهي: شركة فونيكس كونتاكت باعتبارها الشركة المُفضلة في توفير الشبكات اللاسلكية الداخلية “WLAN” وشبكات البلوتوث وموجهات أجهزة اللاسلكي المحمولة للتطبيقات الصناعية، وشركة كويكتيل باعتبارها المزود العالمي الرائد لوحدات الهواتف الخلوية وأجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب شركة إريكسون التي تدعم تطوير المنتجات باعتبارها مورد شبكات ولها دور رائد في مجال تطوير تقنيات شبكات الجيل الخامس. وقد استطاعت الشركات الثلاثة -عن طريق بدء التعاون في مرحلة مبكرة- التعجيل بتطوير حل يوفر أداء الربط على المستوى الصناعي عبر الشبكات الخاصة من الجيل الخامس. كما شهدت جهود التعاون بين شركات فونيكس كونتاكت و كويكتيل وإريكسون إجراء اختبار إمكانية التشغيل البيني المُكثف داخل مختبر إريكسون بهدف ضمان الأداء الموثوق لمُوجه شبكات الجيل الخامس على نطاق تجاري. إن هذه التجربة بالغة الأهمية بالنسبة لشركة إريكسون التي تتبع النهج الاستراتيجي بتوفيرها حلول شبكات الجيل الخامس للقطاع الصناعي بالاشتراك مع مشغلي شبكات الهواتف المتنقلة.بالإضافة إلى ذلك، تعاونت الشركات الثلاثة تعاونًا وثيقًا لتشغيل النسخة 4.0 من التطبيقات الصناعية مع هذه الشبكة الخاصة المستقلة من شبكات الجيل الخامس.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1197542/Phoenix_Contact_ 5G_router.jpg

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