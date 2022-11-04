‫تعاونت شركة Merck KGaA Darmstadt ألمانيا وشركة p-Chip لتحسين الثقة والشفافية في سلاسل القيمة الصناعية التي تعمل من الآلة إلى الآلة

شيكاغو، 4 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — شركة Merck KGaA Darmstadt ألمانيا ، وهي شركة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وشركة p-Chip ، وهي شركة أحدثت ثورة في تتبع المنتجات والمواد المادية بتقنيتها المتطورة للإرسال المجهري، أعلنا اليوم عن إبرام اتفاقية تطوير مشتركة لتطوير وتنفيذ حل جديد يوفر مستويات لم يسبق لها مثيل من الثقة الرقمية في سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالآلة إلى الآلة ( M2M ).

قال بيل إيبون، المدير الفني لشركة p-Chip : “إن العمليات والتقنيات التي تعمل على تطوير المنتجات تتطور بسرعة”. “ولكن أساليب رصد هذه العمليات تحتاج إلى مواكبة تكنولوجيا الإنتاج. وسيعزز هذا الاتفاق الرؤية وإمكانية التتبع وضمان الجودة إلى مستوى لا يتسم بالثورة فحسب، بل إنه ضروري أيضًا بشكل مطلق لواقع سلاسل القيمة الصناعية الحديثة التي تعمل بالطاقة الآلية”.

حل سلسلة الكتل لشركة Merck KGaA ، Darmstadt ، ألمانيا هو تقنية حاصلة على براءة اختراع تسمح بتثبيت البيانات الرقمية بأشياء من العالم الحقيقي من خلال الاستفادة من مثبتات التشفير لإنشاء كائنات مشفرة وبالتالي إنشاء توأم رقمي. يتم استخدام تقنية p-Chip Microtransponder كعامل تمكين توأم رقمي لشركة Merck KGaA ، Darmstadt ، ألمانيا لتمكين ميزات التوأمة الرقمية مثل التتبع الرقمي، والتعاون بين الإنسان والآلة، وأتمتة العمليات المعقدة من خلال العقود الذكية.

يركز اتفاق التطوير المشترك على تعزيز رؤية M2M والتواصل بين الآلاف من الشركات والبائعين.

نبذة عن شركة p-Chip

منذ عام 2017، أحدثت شركة p-Chip ثورة في تتبع المنتجات والمواد المادية بتقنيتها المتطورة لجهاز الإرسال والاستقبال الدقيق. متينة للغاية وصغيرة مثل حبة الملح، تعمل مرساة تشفير p-Chip مثل التوأم الرقمي للعناصر المادية، مما يوفر رؤية رائعة وأمانًا عند نقطة سعر قابلة للتطوير. من المستحضرات الصيدلانية إلى الإلكترونيات، ومكونات السيارات إلى المكونات الزراعية، تعتمد الشركات في جميع أنحاء العالم على أجهزة الإرسال والاستقبال الدقيقة p-Chip الحاصلة على براءة اختراع لإطلاق العنان لذكاء الأعمال وحماية العلامة التجارية وسلامة المنتج وتعزيز الإيرادات. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.p-chip.com .

نبذة عن Merck KGaA Darmstadt ، ألمانيا

تعمل شركة Merck KGaA Darmstadt ، ألمانيا، وهي شركة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، عبر علوم الحياة والرعاية الصحية والإلكترونيات. يعمل أكثر من 60,000 موظف لإحداث فرق إيجابي في حياة الملايين من الناس كل يوم من خلال خلق طرق أكثر سعادة واستدامة للعيش. من تقديم المنتجات والخدمات التي تسرع تطوير الأدوية وتصنيعها وكذلك اكتشاف طرق فريدة لعلاج الأمراض الأكثر تحديًا إلى تمكين ذكاء الأجهزة – الشركة في كل مكان. في عام 2021، حققت شركة Merck KGaA Darmstadt ، ألمانيا، مبيعات بلغت 19.7 مليار يورو في 66 دولة.

تمتلك الشركة الحقوق العالمية في الاسم والعلامة التجارية “ Merck ” على الصعيد الدولي. الاستثناءات الوحيدة هي الولايات المتحدة وكندا، حيث تعمل قطاعات الأعمال في Merck KGaA ، Darmstadt ، ألمانيا، مثل MilliporeSigma في علوم الحياة، EMD Serono في الرعاية الصحية و EMD Electronics في الإلكترونيات. منذ تأسيسها في عام 1668، كان الاستكشاف العلمي وريادة الأعمال المسؤولة مفتاحًا للتقدم التكنولوجي والعلمي للشركة. حتى يومنا هذا، لا تزال العائلة المؤسسة المالكة الأكبر للشركة المدرجة في البورصة.

للتواصل:

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