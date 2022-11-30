تظهر Yeloworld في CIIE لمشاركة طريق التنمية الاقتصادية الخضراء

شنغهاي، 30 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — في 10 نوفمبر 2022، توصل معرض الصين الدولي الخامس للواردات (“ CIIE “) إلى خاتمة ناجحة. هذا هو العرض الأول من Yeloworld في CIIE ، وهو أيضًا أول ظهور عام لتغليف Yelolife المتجدد، العلامة التجارية الفرعية لـ Yeloworld . تقود Yeloworld مفهوم “صفر كربون تؤدي إلى حياة جديدة”، وتستكشف بنشاط طريقة التنمية الاقتصادية الخضراء، وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد والإيكولوجيا الطبيعية.

إعطاء النفايات البلاستيكية حياة جديدة عن طريق التجديد

تم عرض التغليف المتجدد من Yelolife في CIIE ، والذي لا ينقل مفهوم حماية البيئة وتقليل الكربون والاستدامة إلى السوق فحسب، بل يوفر أيضًا أفكارًا جديدة للتغليف الأخضر في السلسلة الصناعية. يوفر تغليف Yelolife المتجددة تخصيص الحجم، وكما تم اختباره، لها نفس أداء العبوة البلاستيكية الأصلية من حيث السعة ومعامل مقاومة الانزلاق والصلابة.

تقدم Yelolife حلولًا متجددة طوال دورة حياة التغليف البلاستيكي. بالاعتماد على منصة إعادة التدوير المطورة ذاتيًا، تجري Yelolife إدارة بيانات التتبع على عملية إعادة تدوير وتجديد النفايات البلاستيكية. جميع العبوات المتجددة مجهزة برقائق RFID ، ويتم تطبيق معرف فريد لإدارة التتبع، والتي يمكن للمستخدمين من خلالها البحث عن تفاصيل المواد الخام والمصادر. وفي الوقت نفسه، وضعت Yelolife معايير لتصنيف وإعادة تدوير ومعالجة وإدارة التغليف البلاستيكي، من أجل تحقيق تجديد البلاستيك، وتشكيل نظام بيئي جديد للتغليف يغطي عمليات المواد والإنتاج وإعادة التدوير، وإنشاء دورة مغلقة من الاقتصاد الدائري البلاستيكي.

تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون للسلسلة الصناعية عبر التغليف المعاد تدويره

ويستجيب أسلوب التغليف المعاد تدويره لطلب المؤسسات على التنمية المنخفضة الكربون وحماية البيئة. في هذا الوضع، توفر Yeloworld للشركات خدمات تدوير التغليف وإعادة التدوير والصيانة والتنظيف والتوزيع. تقوم منصة إدارة Yeloflex بإنشاء حسابات خاصة للشركات في المراحل التمهيدية والنهائية، وتقدم خدمات مهنية ودعمًا تقنيًا منهجيًا. يمكن لجميع الشركات بدء تأجير التغليف وإعادة التدوير من خلال منصة إدارة Yeloflex وتحقيق التعاون في مجال البيانات عبر الإنترنت، وبالتالي، يمكن أن تحفز إمكانات النقل المنصة للسلسلة الصناعية بأكملها إلى أقصى حد، وتحسين كفاءة التشغيل بشكل كبير، وتعزيز التنمية الخضراء.

وباعتبارها شركة رائدة في مجال خدمات إنترنت الأشياء الصناعية، أصبحت Yeloworld الآن شركة شاملة لإعادة تدوير التغليف والخدمات اللوجستية والمستودعات وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية وخدمات سلسلة التوريد. تشمل علاماتها التجارية منصة إدارة Yeloflex و Yelopack و Yelotour و Yelospace و Yelolife . مع الاستثمار المستمر في البحث العلمي والابتكار، حلت يلو وورلد المشاكل العنيدة في صناعة التعبئة والتغليف.

وتدافع Yeloworld عن قيم إعادة التدوير والتجديد، وانخفاض الكربون وحماية البيئة في استراتيجيتها الإنمائية، والاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الاجتماعية. وفي المستقبل، ستعمل Yeloworld مع شركاء متشابهين في التفكير من أجل مواصلة إثراء الإمداد الأخضر واستكشاف المزيد من القيمة التجارية، وتلبية الطلب على التغليف المنخفض الكربون، وتحقيق التنمية الشاملة والمتناسقة والمستدامة للموارد والبيئة والاقتصاد والمجتمع.

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