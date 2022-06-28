‫ تطلق Talogy حلول تقييم معيارية، مقدِّمة قابلية إعداد هي الأولى من نوعها في السوق

يمكن للعملاء الاستمرار في الاستفادة من تاريخ Talogy البالغ 75 عامًا من البيانات والخبرة العلمية بطريقة جديدة ومحسّنة تجمع بين التكنولوجيا القوية ومبادئ التقييم القائمة على العلم لتحقيق الفعالية والكفاءة في عملية التوظيف دون التضحية بالنزاهة

جلينديل، كاليفورنيا، 28 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — مجموعات غير محدودة من وحدات التقييم المنسقة التي تختبر كفاءات محددة مع تجارب رقمية رائعة ذات وقت تنفيذ سريع في السوق، كل ذلك مع الحفاظ على العلم والبيانات كأمر أساسي – وهذا ما تجلبه حلول التقييم المعيارية الجديدة الشاملة القابلة للإعداد من Talogy إلى الطاولة.

بدعم من أكثر من عشرة ملايين نقطة بيانات، و 75 عامًا من البحث العلمي حول تقييمات المواهب، وفهم واضح لاحتياجات العملاء، تقدم تقنية إدارة المواهب القابلة للتكوين من Talogy حلولًا مصممة بشكل فريد لمواجهة تحديات مواهب العملاء الفريدة.

باستخدام تقنية Talogy المعيارية، يمكن للمؤسسات بناء رحلة تقييم مثالية تركز على الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة للدور، وإزالة التركيبات غير ذات الصلة أو الزائدة عن الحاجة.

الفوائد الرئيسية:

قابلة للإعداد ستصمم Talogy التقييم على وجه التحديد وفقًا لاحتياجات التوظيف الفريدة للعملاء ويمكنها إعادة إعداد التقييم في غضون أيام لتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل الديناميكي، مثل التغييرات في أعداد المتقدمين ومتطلبات المهارة ودوافع المرشح.

مدعومة بالبيانات. يظل العلم والصلاحية في المقدمة، حتى عندما يتم إعدادهما بشكل فريد للعملاء، وهي وظيفة مهمة لم يسبق رؤيتها في التقييمات القابلة للإعداد.

السرعة. تتكامل مهام سير عمل المرشح مع أنظمة تتبع المتقدمين الحالية، ويتم التنفيذ في أقل من يومين.

الكفاءة: كما توفر هذه التقنية تجربة سلسة للمرشحين وتجربة توظيف فعالة دون تقليل الشعور الشخصي الذي يُشرك المشاركين.

الانخراط. يعمل التصميم الحديث للهاتف المحمول على أي جهاز يسمح بمجموعة متنوعة من التقييمات والمحاكاة ومعاينات الوظائف مع التركيز فقط على الأساسيات للدور الخاص بصلاحية الوجه العالية.

التنبؤ والاتساق والعدل. تعمل التقارير الرقمية المرنة على تبسيط عملية اتخاذ القرار من خلال غربلة البيانات وتحديد الرؤى الهامة.

قال بيتر سيليست، الرئيس العالمي في Talogy : “تستجيب حلول Talogy المعيارية لطلبات مستخدمي التقييم المتطورة للمحتوى ذي الصلة بالوظيفة الذي يتم تقديمه بسرعة ومرونة مع تعزيز مشاركة المرشح بشكل كبير من خلال التجارب الحديثة للهاتف المحمول. يتيح هذا المزيج المبتكر من العلوم والتكنولوجيا للعملاء حل مجموعة واسعة من تحديات التوظيف والتطوير، والقيام بذلك بشكل مستمر”.

“لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لتقديم أول تجربة تقييم معياري قابلة للإعداد وفعالة ودقيقة إلى السوق.”

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نبذة عن Talogy

نحن Talogy . خبراء إدارة المواهب. ونصوغ حلولا تقوم بفحص المواهب وتحديدها وتطويرها وإشراكها في جميع أنحاء العالم. من خلال توحيد علماء النفس الرائدة، وعلماء البيانات، والمطورين، ومستشاري الموارد البشرية نأتي قوة علم النفس والتكنولوجيا معا حتى تتمكن من اتخاذ أفضل القرارات الناس تعتمد على البيانات. مع أكثر من 30 مليون تقييم يتم تقديمها كل عام بأكثر من 50 لغة، نساعد العملاء على اكتشاف التألق التنظيمي.

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