‫ تطلق Antaisolar منتجًا جديدًا BIPV، وتحفز تحويل المباني بدون كربون

شيامن، الصين، 4 يوليو 2022 / PRNewswire / — في 29 يونيو، عقدت Antaisolar ، المورد الرائد لسلسلة الصناعة بأكملها في نظام التركيب الكهروضوئي، حدثًا جديدًا على الإنترنت لإطلاق المنتج. في هذا الحدث، تم إصدار منتج Antaisolar الجديد Tyyang Roof ، وهو منتج فلطاضوئي متكامل ( BIPV) ، رسميًا.

وقالت ياسمين هوانغ، الرئيسة التنفيذية لشركة Antaisolar : “نظرًا لأن المجتمع بأكمله يولي أهمية للتنمية منخفضة الكربون، فإن السوق الكهروضوئية الموزعة ستفتح فرصًا إنمائية أوسع، ويلعب الجمع بين الكهروضوئية والبناء جزءًا متزايد الأهمية من التركيب الكهروضوئي”. “طورت Antaisolar سوقها الكهروضوئي الموزع لسنوات عديدة وتراكمت لديها خبرة تقنية غنية”.

استنادًا إلى طلب سوق BIPV ، تقوم Antaisolar بتطوير البحث والتطوير بقوة لبناء منتج BIPV جديد، وهو Taiyang Roof ، المكرس لدفع تحويل المباني بدون كربون. لحل نقاط الألم مثل ضعف الأمن، والإزعاج، والتشغيل والصيانة المزعجين، والمتانة السيئة للسطح الصناعي والتجاري PV ، قام Taiyang Roof بتحسين الأداء بشكل شامل. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإطلاق عبر الإنترنت تم نقله إلى ثلاثة مختبرات مختلفة لعرض المزايا الفريدة ل Taiyang Roof في العزل المائي والتركيب والمواد.

أولاً، يمكن أن يحقق Taiyang Roof تأثيرًا مقاومًا للماء بنسبة 100%، والمكونات المقاومة للماء المستخدمة في المنتج لا تمنع تسرب المياه فحسب، بل تحمي المبنى أيضًا. ثانيًا، تتكون عملية التركيب الكاملة ل Taiyang Roof من ثلاث خطوات فقط “موضوعة ومثبتة ومشدودة”، ويمكن أن يكون التشغيل والصيانة وقائيًا وخفيف الوزن ومخصصًا. وأخيرًا، فإن Taiyang Roof مصنوع من سبيكة الألومنيوم عالية الأداء، والتي ثبت تجريبيًا أنها أفضل بنسبة 20% من المعايير الوطنية الصينية مع خفة الوزن والقوة العالية. تضمن هذه الخصائص سلامة وموثوقية واستقرار Taiyang Roof ، مما يجعله لا يلبي المعايير المعمارية والجماليات فحسب، بل يقلل أيضًا من تكاليف النظام بنسبة 20% ويزيد الكفاءة بنسبة 50%.

يعتبر Taiyang Roof ، باعتباره منتجًا رائدًا في صناعة BIPV ، اقتصاديًا وصديقًا للبيئة مع كفاءة إعادة تدوير عالية وله عمر خدمة يصل إلى 50 عامًا مع خدمة ما بعد البيع الممتازة التي تقدمها Antaisolar ، مما يحقق نفس العمر الافتراضي للمباني. لا شك أن Taiyang Roof هو المنتج المفضل لحلول البناء الكهروضوئية.

يعد إطلاق Taiyang Roof أمرًا مهمًا لـ Antaisolar لتعزيز التحول الأخضر للمباني. وفي المستقبل، ستظل شركة Antaisolar ملتزمة بصناعة BIPV ، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال دون انبعاثات كربونية وتيسير تطوير الطاقة النظيفة.

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